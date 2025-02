DSL Dire Straits Legacy vyráží na světové turné a Českou republiku zařadil do programu. Můžete se těšit na frontmana Marca Caviglia, světově známého díky mistrnému ovládnutí jedinečného stylu hry na kytaru Marka Knopflera. Také na jednoho ze zakladatelů legendární kapely Alana Clarka, fenomenálního saxofonistu Mela Collinse, jež u taktéž stál u vzniku nezaměnitelné Dire Straits.

Osobní setkání

Spolu s nimi pak vystoupí Phil Palmer a Danny Cummings, které znáte z alba On Every Street, baskytarista George Michaela Steve Walters, skvělý bubeník Cristiano Micalizzi a v neposlední řadě nejžádanější evropský klávesista Primiano Di Biase.

Nenechte si ujít ohromnou show v této bezkonkurenční sestavě, čerpající ze všech šesti platinových alb kapely Dire Straits. Show nevynechá klasické hity Dire Straits včetně Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love a mnoho dalších.

Těšit se můžete 14. února 2025 v Kongresovém centru Praha a 15. února 2025 v Bobyhall Brno. Je zde také možnost setkání s muzikanty po koncertě, kde proběhne jak autogramiáda, tak společné focení.

Vstupenky můžete zakoupit na Ticketportal.cz.