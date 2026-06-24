Po chladnějším začátku června se do Česka ženou tropické teploty. Meteorologové nevylučují, že teploměry v příštích dnech budou atakovat i 40 stupňů Celsia. S vedry se přitom pravidelně vrací i otázka, zda extrémní počasí nemůže způsobit rozsáhlé výpadky elektřiny.
Odborníci upozorňují, že vysoké teploty skutečně představují pro energetickou infrastrukturu větší zátěž. Elektrická vedení se při horku rozpínají a zároveň roste spotřeba elektřiny, protože domácnosti i firmy více využívají například klimatizace. Problém se projevil například loni v řadě velkých italských městech. Výpadky proudy zasáhly například Milán nebo Turín.
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Loňský český blackout měl jiné příčiny
Blackout zasáhl loni v létě i Česko. Klíčovou roli sehrál pád vedení vysokého napětí a následné problémy s dodáním potřebné výkonové rezervy. Svůj podíl měly i probíhající odstávky části infrastruktury a konfigurace přenosové soustavy v daném okamžiku.
Síť čeká větší zátěž
Energetici upozorňují, že podobných situací může s pokračující změnou klimatu přibývat. Častější vlny veder znamenají vyšší nároky na přenosovou soustavu i výrobní zdroje.
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Řešením je podle odborníků modernizace elektrických sítí a jejich větší odolnost vůči extrémnímu počasí. To zahrnuje nejen zvládání rostoucí spotřeby během horkých dnů, ale také přípravu na období sucha a další projevy měnícího se klimatu.
Co dělat, když nastane blackout?