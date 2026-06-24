Do Česka míří extrémní vedra. Nastane blackout? Riziko existuje, ukazují zkušenosti z Evropy

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

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Do Česka míří první výrazná vlna veder letošního léta. Extrémní teploty přitom nepředstavují zátěž jen pro lidský organismus, ale také pro elektrickou síť. Zkušenosti z Itálie či Francie ukazují, že horko může energetice způsobit nemalé problémy.

Po chladnějším začátku června se do Česka ženou tropické teploty. Meteorologové nevylučují, že teploměry v příštích dnech budou atakovat i 40 stupňů Celsia. S vedry se přitom pravidelně vrací i otázka, zda extrémní počasí nemůže způsobit rozsáhlé výpadky elektřiny.

Odborníci upozorňují, že vysoké teploty skutečně představují pro energetickou infrastrukturu větší zátěž. Elektrická vedení se při horku rozpínají a zároveň roste spotřeba elektřiny, protože domácnosti i firmy více využívají například klimatizace. Problém se projevil například loni v řadě velkých italských městech. Výpadky proudy zasáhly například Milán nebo Turín.

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Loňský český blackout měl jiné příčiny

Blackout zasáhl loni v létě i Česko. Klíčovou roli sehrál pád vedení vysokého napětí a následné problémy s dodáním potřebné výkonové rezervy. Svůj podíl měly i probíhající odstávky části infrastruktury a konfigurace přenosové soustavy v daném okamžiku.

Síť čeká větší zátěž

Energetici upozorňují, že podobných situací může s pokračující změnou klimatu přibývat. Častější vlny veder znamenají vyšší nároky na přenosovou soustavu i výrobní zdroje.

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Řešením je podle odborníků modernizace elektrických sítí a jejich větší odolnost vůči extrémnímu počasí. To zahrnuje nejen zvládání rostoucí spotřeby během horkých dnů, ale také přípravu na období sucha a další projevy měnícího se klimatu.

Co dělat, když nastane blackout?

  • Neotvírejte lednici ani mrazák. Uzavřený mrazák udrží potraviny zmrazené přibližně 24 až 48 hodin podle toho, jak je zaplněný. Potraviny v lednici bývají bezpečné zhruba čtyři hodiny.
  • Mějte doma zásobu vody a trvanlivých potravin. Hodí se konzervy, sušené ovoce, ořechy, trvanlivé mléko nebo sušenky. Nezapomeňte ani na balenou vodu.
  • Nabijte si elektroniku. Před očekávanými vedry se vyplatí dobít mobilní telefony, powerbanky i svítilny.
  • Myslete na hotovost. Při delším výpadku nemusí fungovat platební terminály ani bankomaty.
  • Pozor na vstupní dveře. Některé moderní systémy na čip nemusí bez elektřiny fungovat. Klasický klíč se proto může hodit.
  • Lidé se studnou mohou mít problém s vodou. Pokud čerpadlo funguje na elektřinu, bez proudu nepoteče ani voda.
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