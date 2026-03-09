Českou republiku bude na letošním ročníku populární hudební soutěže Eurovize reprezentovat teprve třiadvacetiletý zpěvák a herec Daniel Žižka. Pořadatelé jeho účast oznámili v neděli večer. Mladý interpret tak bude usilovat o postup do finále jedné z nejsledovanějších hudebních show na světě.
Kdo je Daniel Žižka?
Žižka se hudbě věnuje už od dospívání. Vystudoval obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a kromě zpěvu se věnuje také herectví. Přesto je jeho vlastní hudební tvorba pro širší veřejnost zatím spíše neznámá. „Jeho skladba pro Eurovizi se jmenuje Crossroads a premiéru bude mít 11. března ve 20 hodin,“ napsal server Eurovisionworld.com.
Český reprezentant vystoupí ve druhém semifinále soutěže, které se uskuteční 14. května ve Vídni. Podle samotného zpěváka chce v soutěži uspět především autenticitou. „Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ vzkázal Žižka oficiálnímu českému webu soutěže.
Přesně ví, kým chce být
Pozitivně jeho výkon hodnotí i šéf české delegace Kryštof Šámal. Podle něj bylo jasné už při prvním poslechu, že jde o výrazný talent. „Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí. Bylo jasné, že sledujeme interpreta, který přesně ví, kým chce být,“ tvrdí Šámal.
Letošního ročníku soutěže se zúčastní 35 zemí. Některé státy se však rozhodly účast bojkotovat kvůli přítomnosti Izraele. Evropská vysílací unie, která Eurovizi pořádá, přitom loni představila aktualizovaná pravidla soutěže s cílem zachovat „spravedlnost, integritu a soutěžního ducha Eurovize“. Na jednání v Ženevě zároveň státy potvrdily pokračující účast Izraele.
V reakci na to oznámili bojkot vysílatelé ze Španělska, Nizozemska, Irska, Slovinska a Islandu. Spor o účast Izraele provází soutěž už druhým rokem. Naopak Rusko bylo ze soutěže vyloučeno už v roce 2022 po zahájení své invaze na Ukrajinu. Samotná soutěž se letos uskuteční ve Vídni, která bude Eurovizi hostit už potřetí. Rakouská metropole akci pořádala poprvé v roce 1967, a to po vítězství zpěváka Uda Jürgense o rok dříve.