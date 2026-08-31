Do Hančiny šatny jsem je nepustil, říká Štefan Margita o novém dokumentu

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  17:17
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„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní...

„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní role. Protože si myslím, že člověk má odejít v nejlepším. Tak, aby ho nikdo nelitoval. Naopak – aby si všichni řekli, proč vlastně už poslední…“ říká Štefan Margita, který se Zlatem Rýna loučí nejen s divadlem, ale i se svou operní kariérou. | foto: Baráková © Česká televize

Dokument Čas přítomnosti zavede diváky i do intimních momentek při vzpomínání...
Snímek zachycuje rok plný zásadních milníků Štefana Margity.
Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita –...
Operní pěvec Štefan Margita byl uveden do Síně slávy Národního divadla. (24....
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Česká televize uvede nový dokument o životě Štefana Margity Čas přítomnosti v režii Natálie Císařovské. Intimní portrét odhaluje profesní i soukromý život světově uznávaného operního pěvce, jeho vzpomínky na manželku Hanu Zagorovou i pozadí rozlučky s operní kariérou v Národním divadle v roli Logeho.

Operní pěvec Štefan Margita je uznávaný po celém světě, o jeho kariéře vzniklo několik děl. Avšak dokument, který se zaměřuje na detaily jeho života, vznikl zcela poprvé. Snímek režisérky Natálie Císařovské s názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti mapuje umělcův mimořádný rok plný milníků. Diváky zavede mimo jiné na velkolepý koncert k sedmdesátým narozeninám, nebo k přípravám jeho poslední velké role Logeho v opeře Richarda Wagnera Zlato Rýna v Národním divadle, kterou se Margita rozloučil s operní scénou.

Dokument Čas přítomnosti zavede diváky i do intimních momentek při vzpomínání na Margitovu životní lásku Hanu Zagorovou.

Diváci však budou mít možnost nahlédnout i do zpěvákova soukromí a vzpomínek na životní lásku Hanu Zagorovou. „Zajímají mě hlavně vaše pocity, jaké budete mít, protože toto není dokument o mé kariéře. Je to dokument o tom, co se vlastně stalo od smrti Hanky a jaký byl celý loňský rok,“ uvádí pro Metro.cz Štefan Margita. Televizní premiéru tohoto jedinečného portrétu odvysílá stanice ČT1 v sobotu 5. září 2026 od 21:00 hodin a na iVysílání.

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Jak jste se cítil, když vám kamery koukaly do intimní části vašeho života?
Samozřejmě se někdy stane, že točíte a v duchu si řeknete: „No, tak to už fakt točit nechci.“ U tohoto dokumentu byla ale vlastně jen jedna věc, kam jsem je nepustil, a to Hančina šatna. Tam fakt nechci, aby někdo chodil a natáčel. Ale jinak měli v podstatě úplně volnou ruku. Spolupráce s Natálkou byla skvělá. Měla kolem sebe tým mladých lidí, takže to byla krásná práce.

Už jste dokument viděl, nebo to pro vás také bude premiéra?
Už jsem ho viděl. Ještě sice nebyl úplně hotový, ale v podstatě tam bylo všechno. A se vším jsem souhlasil. Žádné stříhání neproběhlo, takže diváci opravdu uvidí realitu.

Snímek zachycuje rok plný zásadních milníků Štefana Margity.

Prozradíte nám, co dalšího chystáte?
Chystám toho ještě hodně. Bude se vracet inscenace Zlato Rýna, pojedu do Brna na Janáčkův festival s Janáčkovou operou Z mrtvého domu. Čeká mě cesta do Tokia a spousta, spousta koncertů. Teď jsem zrovna potvrdil novoroční a silvestrovský koncert v Košicích a s Katkou Kněžíkovou jedeme do Bratislavy na velký koncert. Takže práce je opravdu hodně.

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Co byste poradil lidem napříč generacemi, kteří mají nějaký sen a potřebují trochu pošťouchnout?
Ať jdou za tím snem.

Co pomohlo vám tuto někdy trnitou cestu vydržet?
Myslím, že určitě ta má lví povaha. A taky to, že když už tu práci děláte, tak ji máte dělat dobře. O to jsem se vždycky snažil a doufám, že se to povedlo.

Komentář: Štefan Margita – Čas přítomnosti

Jeden výjimečný rok, jeden výjimečný umělec. Dokumentární film Štefan Margita – Čas přítomnosti odhalí divákům mimořádné období v životě světově uznávaného operního pěvce plné významných profesních okamžiků a jedinečných setkání. V premiéře jej od 21:00 hodin uvede 5. září ČT1.

Po skončení téměř hodinového dokumentu o životě Štefana Margity bylo v kinosálu několik minut úplné ticho. „Jak se mám teď vrátit do přítomnosti?“ byla první myšlenka, která mě napadla. Návrat do reality mi přišel jaksi nepatřičný.

Intimní snímek diváka pozvolna vtáhne do momentů zpěvákova života až dostanete pocit, že jste jeho součástí. Občas se zasmějete, občas vám začnou slzet oči. A na konci vás čeká jedno velké překvapení.

Veronika Reicheltová, redaktorka

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