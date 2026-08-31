Operní pěvec Štefan Margita je uznávaný po celém světě, o jeho kariéře vzniklo několik děl. Avšak dokument, který se zaměřuje na detaily jeho života, vznikl zcela poprvé. Snímek režisérky Natálie Císařovské s názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti mapuje umělcův mimořádný rok plný milníků. Diváky zavede mimo jiné na velkolepý koncert k sedmdesátým narozeninám, nebo k přípravám jeho poslední velké role Logeho v opeře Richarda Wagnera Zlato Rýna v Národním divadle, kterou se Margita rozloučil s operní scénou.
Diváci však budou mít možnost nahlédnout i do zpěvákova soukromí a vzpomínek na životní lásku Hanu Zagorovou. „Zajímají mě hlavně vaše pocity, jaké budete mít, protože toto není dokument o mé kariéře. Je to dokument o tom, co se vlastně stalo od smrti Hanky a jaký byl celý loňský rok,“ uvádí pro Metro.cz Štefan Margita. Televizní premiéru tohoto jedinečného portrétu odvysílá stanice ČT1 v sobotu 5. září 2026 od 21:00 hodin a na iVysílání.
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Jak jste se cítil, když vám kamery koukaly do intimní části vašeho života?
Samozřejmě se někdy stane, že točíte a v duchu si řeknete: „No, tak to už fakt točit nechci.“ U tohoto dokumentu byla ale vlastně jen jedna věc, kam jsem je nepustil, a to Hančina šatna. Tam fakt nechci, aby někdo chodil a natáčel. Ale jinak měli v podstatě úplně volnou ruku. Spolupráce s Natálkou byla skvělá. Měla kolem sebe tým mladých lidí, takže to byla krásná práce.
Už jste dokument viděl, nebo to pro vás také bude premiéra?
Už jsem ho viděl. Ještě sice nebyl úplně hotový, ale v podstatě tam bylo všechno. A se vším jsem souhlasil. Žádné stříhání neproběhlo, takže diváci opravdu uvidí realitu.
Prozradíte nám, co dalšího chystáte?
Chystám toho ještě hodně. Bude se vracet inscenace Zlato Rýna, pojedu do Brna na Janáčkův festival s Janáčkovou operou Z mrtvého domu. Čeká mě cesta do Tokia a spousta, spousta koncertů. Teď jsem zrovna potvrdil novoroční a silvestrovský koncert v Košicích a s Katkou Kněžíkovou jedeme do Bratislavy na velký koncert. Takže práce je opravdu hodně.
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Co byste poradil lidem napříč generacemi, kteří mají nějaký sen a potřebují trochu pošťouchnout?
Ať jdou za tím snem.
Co pomohlo vám tuto někdy trnitou cestu vydržet?
Myslím, že určitě ta má lví povaha. A taky to, že když už tu práci děláte, tak ji máte dělat dobře. O to jsem se vždycky snažil a doufám, že se to povedlo.
Komentář: Štefan Margita – Čas přítomnosti
Po skončení téměř hodinového dokumentu o životě Štefana Margity bylo v kinosálu několik minut úplné ticho. „Jak se mám teď vrátit do přítomnosti?“ byla první myšlenka, která mě napadla. Návrat do reality mi přišel jaksi nepatřičný.
Intimní snímek diváka pozvolna vtáhne do momentů zpěvákova života až dostanete pocit, že jste jeho součástí. Občas se zasmějete, občas vám začnou slzet oči. A na konci vás čeká jedno velké překvapení.
Veronika Reicheltová, redaktorka