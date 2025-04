Český mysteriózní horor Uzel zla, který jde ze dvou výše jmenovaných snímků do kin o něco dříve, konkrétně na začátku října, pojednává o Veronice a Mirkovi, kteří potřebují oživit svůj vztah. A protože Veronika je milovnicí hororů, Mirek jí k Valentýnu koupí účast na zájezdu po stopách mysteriózních vražd.

„Dávejte si pozor, s kým a kam jedete na zábavný výlet na děsivá místa dávných a záhadných událostí. Může vás to stát i život nebo aspoň na hodně dlouho připravit o klidný spánek. A právě o podobné výpravě jedné skupiny zvědavců za strašidelnou zábavou vypráví mystery horor Uzel zla, který se teď představuje v první upoutávce a prvními plakáty,“ uvádějí zástupci distributora snímku – společnosti CinemArt.

Haluza v lese

Film Uzel zla natočil režisér Jan Haluza, který spolu s Jakubem Volákem stojí i za jeho scénářem, před jeho kameru se postavili herečky a herci Sabina Rojková, Janek Gregor, Ivan Lupták, Valérie Zawadská, Ivana Uhlířová, Petr Uhlík, Jan Jankovský, Nelly Řehořová, Miroslav Kumhala, Jakub Volák a Miloš Kameník. Kdo z nich tento děsivý zájezd nakonec přežije, se diváci dozvědí nejdříve 2. října. Nebo v předpremiéře den před tímto datem.

Češi se vrhli na horory, ale zatímco upoutávky na Thankskilling Day zatím moc pozitivních ohlasů nenasbíraly, konkurenční Uzel smrti se představuje velmi solidním videem. Film sice působí trošku televizně, to se ale může v kině zlepšit.

„Režisérem filmu je člověk, od něhož letos uvidíme ještě ztřeštěnou středoškolskou komedii High School Heist. Upoutávka na Uzel zla vypadá jako pořádný stylový skok. Důraz se klade především na dojem těžko podchytitelného a všudypřítomného zla, podpořeného tmavým filtrem, takže se zdá, že ve filmu je permanentní soumrak. Okolní lesy jsou navíc využity tak, jak to v hororech bývá, jako nepřehledný prostor, kde se může skrývat zlo,“ komentuje na webu kinobox.cz filmový publicista Filip Šula.

Netradiční české díkůvzdání

Důkaz, že to tuzemští filmaři s žánrovkami ještě nevzdali, vtrhne do kin i 27. listopadu. „Klíčovou úlohu sehraje sekáček na maso, kterým tvůrci naznačují, jakým způsobem oslaví spolu s diváky letošní Den díkůvzdání. Film Thankskilling Day totiž vstoupí do kin právě v tento den a slibuje nezapomenutelný zážitek. Doslova,“ láká tým Bontonfilmu, tuzemského distributora snímku.

Petr Kubík a JC Kovář, kteří za snímek stojí, patří podle mnohých mezi umělecky nejambicióznější české filmaře. Skoro až v hollywoodském stylu před pár lety natočili pohádku Princezna zakletá v čase, její druhý díl či komedii Zatmění. Tentokrát se pustili na pole hororu a čerstvá upoutávka ukazuje, že Thankskilling Day bude mít minimálně pořádně hutnou atmosféru.

Někteří filmoví publicisté ale zatím příliš nadšení nejsou. „Přiznám se, že i když tam jistý potenciál vidím, nadšením do vzduchu zrovna neskáču. Ačkoliv film režírují tvůrci technicky velmi solidní pohádky Princezna zakletá v čase, upoutávka působí poněkud amatérsky. Jako jo, kamera se hýbe pěkně, zvuky jsou patřičně hororové a nasvícení žánrově taky funkční. Jenže děsivé to moc není a spíš než profesionální film to připomíná nějakou nadprůměrnou amatéřinu. Respektive zručně natočené promo na hororovou únikovku,“ komentoval před pár dny zveřejněnou upoutávku na webu moviezone.cz filmový recenzent a publicista Matěj Svoboda.

První upoutávka ukazuje jednu z hlavních postav (Sára Korbelová), kterou maskovaný zabiják nahání ve spletitých prostorách únikovky. Tmavé chodby jsou osvícené jen zeleným a červeným světlem a lemované igelitem. Rozrušená hrdinka je na útěku před vrahem a její horečné hledání nápovědy ke správným dveřím přispívá k tísnivé atmosféře.

Uniknete do kina?

„Hororový žánr v Česku není tak běžný, takže jsme rádi, že můžeme nabídnout něco originálního nejen českým, ale i zahraničním divákům. Hodně jsme čerpali z legendy o tajemných katakombách pod továrními halami v Praze, která nám pomáhá vytvořit hutnou a intenzivní atmosféru,“ říkají Kubík a Kovář k filmu Thankskilling Day, který má relativně jednoduchou premisu. Šestice studentů se vydá na únikovku, jež se brzy vymkne z rukou. Na partu mladých lidí má totiž spadeno zmiňovaná zlověstná postava vyzbrojená sekáčkem.