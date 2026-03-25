Do Krkonoš se vracejí medvědi. Stanou se magnetem stezky v korunách stromů v Janských Lázních

Pavel Hrabica
  16:17
Posledního, ověřeně zastřeleného medvěda skolili lovci v okolí dnešní Medvědí boudy v roce 1726. Naše nejvyšší hory se po několika staletích opět dočkaly. K vidění je tu opět predátor, který tady býval přirozenou součástí přírody. Dva medvědi ze Slovenska teď mohou vidět návštěvníci Janských Lázní.
Medvědí stezka v Krkonoších nabízí pozorování medvědů v přirozeném prostředí. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Podmínky pro největšího predátora středoevropské přírody v zoologických zahradách se v uplynulých desetiletích výrazně zlepšily, ale zvířata stále žijí ve výbězích, které mají co do velikosti i charakteru daleko do jejich přirozeného prostředí.

V zoo si jen těžko návštěvník udělá obrázek, jak takový medvěd ve skutečnosti žije, jak se chová.

Medvědí sourozence zachránili na Slovensku

Pokud se nevypraví na Slovensko, kde nejsou střety s medvědy vzácností. Ale i to v sobě nese znak nenormálnosti. Civilizační rozpínavost žene tato zvířata do měst, ztrácejí plachost před člověkem a to vede k jejich existenční deformaci.

Právě takto se dvě ohrožená medvědí mláďata medvěda hnědého ze Slovenska dostala do nového „výběhu“, který vznikl pod známou Krkonošskou stezkou v korunách stromů u Janských Lázní.

Medvědí stezka v Krkonoších nabízí pozorování medvědů v přirozeném prostředí. Zvířata jsou od okolí izolována pevným plotem i elektrickým ohradníkem.

„Byla odlovena ve volné přírodě v dost špatném stavu, naději na přežití neměla vysokou,“ říká Jan Hřebačka, spoluautor Medvědí stezky, která se oficiálně otevírá 4. dubna 2026. V mezičase našli medvědi útočiště v košické ZOO.

Životní prostor mají dostatečný

Medvědí dvojice je ale v novém přírodním domově už několik dní, zvyká si na prostředí. To je, v porovnání s klasickým zoologickým chovem, podstatně větší, má 5 400 čtverečních metrů.

„Asi můžeme za medvědy těžko mluvit, ale z první reakce, jak se po prostoru rozeběhli, lezli na stromy a zkoumali svůj prostor, by se o nich dalo říci, že byli šťastní,“ popisuje Jaroslav Haimy Hyjánek, ředitel Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem, první chvíle, kdy se do, byť ohradou vymezené, krkonošské přírody tito přirození predátoři vrátili.

Jídelníček? Maso, zelenina i med ukrytý ve stromech

Nový domov maximálně respektuje jejich přirozené chování a také nabízí příchozím je v tomto prostředí pozorovat. Odborníci ze safari se budou o Alici a Michala starat.

Mohou tam být až čtyři šelmy

  • Dva medvědi hnědí jsou nyní umístěni v novém prostoru pod stezkou v korunách stromů v Krkonoších. Provozovatelé uvažují do budoucnosti o dvou dalších medvědech, pokud to situace a podmínky dovolí.
  • Vybudování nového medvědího domova přišlo na 15 milionů korun. Jedná se o soukromou investici.

„Medvěd je ze své podstaty všežravec, denně spotřebuje patnáct až dvacet kilogramů stravy,“ říká ošetřovatelka šelem Gabriela Růžička Linhartová. Takže kromě masa bude podstatnou část jídelníčku představovat zelenina a také například med. Ten budou ošetřovatelé mazat na stromy, ukrývat v dutinách, aby co nejvíce simulovali obvyklé podmínky v přírodě.

Nebojte se, do přírody medvědy vypouštět nebudou

Nová Medvědí stezka je součástí již existující stezky v korunách stromů, autoři využili prázdný prostor pod visutým chodníkem. Z výšky zhruba dvaceti metrů lze obě zvířata sledovat, pokud se neuchýlí do hustého mlází nebo se nevrátí odpočívat do vybudovaného „domečku“.

Dá se ale předpokládat, že většinu dne, kdy je stromová stezka otevřená, je budou mít návštěvníci na očích. V rozlehlém prostoru je však musejí pozorovatelé najít.

  • Krkonošští medvědi jsou součástí mezinárodního chovného programu.
  • Prostor je zabezpečen jedním elektrickým ohradníkem a následně vysokým plotem. Případnému podhrabání brání i pletivo horizontálně zabudované v zemi.
  • Na projektu se podíleli odborníci z Krkonošského národního parku, Zoo Košice, Zooparku Chomutov a Safari Parku Dvůr Králové nad Labem.

„Medvěd se nyní do Krkonoš vrací, ale samozřejmě ne do volné přírody, takže se nikdo nemusí obávat, že by se s ním setkal,“ zdůrazňuje Václav Jansa, náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku.

