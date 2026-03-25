Bezva Fest proběhne od pátku 17. do neděle 19. dubna v areálu PVA EXPO Praha Letňany a nabídne indoor formát rodinného festivalu.
V prostorných halách se tak bez ohledu na počasí setkají děti, rodiče i teenageři se svými idoly ze světa YouTube, sportu i hudby, ale také s odborníky na kyberbezpečnost, první pomoc nebo finanční gramotnost.
„Vidíme, že dnešní děti vyrůstají v jiném světě než před deseti lety. Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se přirozeně propojí jejich digitální svět s pohybem, skutečnými zážitky a vzděláváním,“ poznamenává zakladatelka festivalu Adéla Marková.
Influenceři jako most mezi generacemi
Na Bezva Fest dorazí populární youtubeři jako SirYakari, Moon či MrShark, kteří patří mezi nejsledovanější tváře dětského on-line světa. Doplní je pódiový program s interprety jako Kája a Bambuláček, Lollipopz či Rebelky, vystoupí i Matěj Plšek.
Chcete pomoct Praze? Máme přehled míst, kde se zapojit do akce Ukliďme Česko
Organizátoři však zdůrazňují, že influenceři nejsou cílem, nýbrž prostředkem. „Děti dnes žijí v digitálním světě, ale já věřím, že nejkrásnější věci se dějí mimo obrazovky,“ uvádí Marková. „Naší ambicí je skrze populární tváře dětem ukázat, že opravdové zážitky, smích a setkání tváří v tvář mají mnohem větší hodnotu než počet sledujících. Chceme, aby influenceři pomáhali vracet děti zpátky do reálného světa,“ akcentuje zakladatelka festivalu.
Pátek bude patřit školákům
Program Bezva Festu bude rozdělen do několika hlavních částí – dětská zábava, sport a volný čas a gaming a edukace.
Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, adrenalinové sportovní zóny včetně parkouru či pumptracku, ale i herní arénu a vzdělávací aktivity připravené ve spolupráci s odbornými partnery.
Výrazným prvkem je páteční program určený školám, který organizátoři označují za největší edukační festival tohoto typu v Česku. Koncept Edu-Fun propojuje svět technologií a zábavy s aktuálními tématy, jako je mediální gramotnost, on-line bezpečnost, kyberšikana, finanční vzdělávání nebo první pomoc. Program vzniká ve spolupráci s experty a nabídne školním kolektivům strukturovaný dopolední blok přizpůsobený věku žáků.
Všechny další informace včetně víkendového programu najdete na www.bezvafest.cz.