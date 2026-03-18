Mercedes-Benz Sprinter 4x4
Byl to pohled, který nechce zažít žádný majitel dodávky. Skrz střechu bylo doslova vidět a otvory rozhodně nebyly zanedbatelné. Aby klempíř tento Mercedes-Benz Sprinter 4x4 z roku 2011 zachránil, musel provést nefalšovanou transplantaci střechy a částí jejích nosníků. Pak se dodávka přesunula do další dílny, tentokrát na dohled od jičínského železničního nádraží. V bývalé opravně kolejových vozidel, kde sídlí česká rodinná firma VejnyWood, se změnila na expediční speciál vyvedený v zeleno-šedé barvě, jehož boky zdobí emblém kravičky.
Ke koupi poněkud unavené dodávky přesvědčilo současné vlastníky mimo jiné to, že pod kapotou je třílitrový naftový šestiválec do V s interním označením OM642. Motor není vybavený systémem AdBlue, tedy vstřikováním močoviny do žhavých výfukových plynů, a má mezi cestovateli skvělé jméno.
A proč pohon všech kol? Majitelé s oblibou rybaří. A řidič přiznává, že nerad prosí o pomoc. „Dodávka s pohonem jedné nápravy zapadne i na mokré louce – a já jsem nechtěl chodit nikoho otravovat, aby mě vytáhl,“ směje se. Se čtyřkolkou po pěti letech ježdění ani jednou neuvízli a v drtivé většině případů si vystačí jen se zadní poháněnou nápravou.
La Strada Avanti EBL
Může čtyřčlenná rodina cestovat a spát v obytné vestavbě o délce 636 centimetrů, aniž by někdo z posádky šplhal „do patra“? Může, řekli si designéři německé firmy La Strada. A pomohli si stahovacím dvojlůžkem v přední části dodávky. Tedy technickým řešením, které je obvyklé u větších polointegrovaných nebo integrovaných vozů. Výsledkem je model Avanti EBL, jehož základem je nejdelší a nejvyšší Fiat Ducato (L4H3, tedy délka 6,36 m a výška 2,76 m). Stahovací lůžko měří na délku 175 centimetrů na straně řidiče a rovné dva metry na straně spolujezdce. V zadní části dodávky je pak velká postel. K poznávacím znamením obytných dodávek La Strada patří dvojitá podlaha: vyhřívaná a s úložnými prostory. Teplo od nohou ocení nejen vyznavači zimního kempování. A pak jsou tu vysoko položená boční okna. Vychytávku představuje možnost vyklopení zadního dílu postele. Díky ní je možné do garáže – bez skládání – naložit třeba městské kolo.
Basecab na novém Fordu Ranger PHEV
Nejprve Rumunsko, pak Bosna a Hercegovina a na začátku roku 2026 Maroko. Tam všude se vypravili manželé Maturovi s obytnou nástavbou na pick-upu, kterou sami vymysleli a postavili. Jejich rodinné dovolené jsou pro Basecab testováním odolnosti. V Maroku vyzkoušeli jízdu v poušti i po horských silnicích.
„Bouda pro dobrodruhy“ Basecab se dá naložit na každý pick-up, evropský i americký. Trvá to půl hodiny a potřeba je jen akuvrtačka. Na marocké dobrodružství vyrazila na korbě nového modelu Ford Ranger. To je nejprodávanější pick-up v Evropě. Ve verzi PHEV vozí ranger na palubě baterku. Ta nejenže umožňuje čistě elektrickou jízdu, ale umí i přímo z auta napájet pracovní nářadí či kempingové vybavení.
Westfalia James Cook 4x4
Obytňák pojmenovaný po slavném britském kapitánovi, jehož objevné plavby v éře plachetnic nepřestávají fascinovat ani 250 let po jeho smrti, je ve světě obytných dodávek „známá firma“. První model tohoto jména od značky Westfalia se objevil už v roce 1976. Představoval na svou dobu luxusní vůz s vlastní sprchou, který využíval jako základ dodávku stuttgartské automobilky Mercedes-Benz.
Veletrhy FOR CARAVAN a FOR BOAT pomůžou s výběrem karavanu i lodě
I po půlstoletí zůstává James Cook věrný třícípé hvězdě. Na necelých šesti metrech umožňuje cestovat až čtyřem dobrodruhům. Do vínku dostal pohon všech čtyř kol, takže i výpravy mimo asfalt jsou povoleny. Protože má karoserie sprinteru v porovnání s Fiatem Ducato a jeho klony výrazně kónický tvar směrem ke střeše, pomohli si designéři rozšířením boků. Díky takzvaným flare space mohou i delší cestovatelé bezbolestně využívat příčné lůžko.
