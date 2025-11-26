Ross s opičákem Marcelem na hlavě, Monika v kuchařském mundúru nebo třeba Rachel s kávou v ruce. Zřejmě někomu nese špatnou objednávku. To pro ni bylo v seriálu typické. McDonald’s do Česka dodal limitovanou edici Happy Mealu, která obsahuje figurky z legendárního seriálu Přátelé. Zájemci si poprvé mohou menu s hračkou zakoupit ve středu 26. listopadu.
Češi chtějí Stranger Things
McDonald’s už týdny novinku naznačoval na sociálních sítích. Včera oficiálně novou edici potvrdil. Limitka vzbudila velký ohlas a komentáře se točí hlavně kolem čtyř linek. Jedni si stěžují, že figurky Přátel byly k dostání daleko dřív u sousedů v Německu, další se diví, že jsou součástí dětského menu postavičky ze seriálu, který většina dnešních dětí nezná. „Můj osmiletý syn o Přátelích akorát ví, že je to mámin oblíbený seriál. Ale máma si figurky už nepotřebuje koupit,“ zaznělo například v komentářích.
Jinou velkou skupinou diskutujících jsou lidé, kteří doufali, že McDonald’s do Česka dodá spíše figurky ze seriálu Stranger Things. Jeho poslední série totiž startuje na Netflixu už za pár dní. V diskuzích ale panuje i nadšení. Řada Čechů se na figurky oblíbených postav těší.
Mimochodem, figurky Přátel se v McDonald’s objevily dokonce už loni. Fanoušci si je mohli koupit ve španělských pobočkách. Ve Španělsku dokonce běžela i tématická reklama, která Happy Meal poutala. Viz odkaz níže.
FRIENDS Menu