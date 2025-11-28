Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?

14:00
Samurajové už dávno nejsou jen doménou filmových klasik. V posledních letech se s nimi roztrhl streamovací pytel. Seriál Šógun od Disney+ sbíral jednu cenu za druhou, čestní bojovníci s katanou (i když to byli technicky nindžové) dokonce v boji stíhali i legendárního vesmírného lovce, a to v animovaném sci-fi snímku Predátor: Zabiják zabijáků.
Nyní tu máme minisérii Do posledního samuraje, při jejíž tvorbě jakoby si tvůrci položili zajímavou otázku: Co se stane, když se čest samurajů potká s pravidly subžánru battle royale, který je nejen díky stejnojmennému japonskému snímku z roku 2000, a především díky korejskému seriálovému megahitu Hry na oliheň, v kurzu jako nikdy předtím?

Šestidílná minisérie Do posledního samuraje, která na Netflixu trenduje zhruba dva týdny v kuse, nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Na smrt kvůli miliardám

Seriálová adaptace populární knihy a mangy diváka uvrhává do Japonska devatenáctého století. Zde se 292 samurajů a bojovníků přihlásí do brutální hry, která má jednoduchá pravidla: přežít, pobrat co nejvíc dřevěných přívěsků padlých protivníků a dojít, ideálně jako poslední přeživší, do Tokia. V sázce je astronomická výhra, takže na diplomacii zprvu čas moc není a později už vůbec ne. Hlavní hrdina Šúdžiró Saga do masakru nevstupuje kvůli slávě, ale proto, aby mohl zachránit cholerou nakaženou ženu a dceru. Pomoci mu v tom má pohádková výhra sto miliard jenů. Jenže jak už to u battle royale seriálů a filmů bývá, i ostatní hráči mají svoje důvody. Často temnější a o dost zoufalejší.

Chuťovka pro milovníky stylových sečí

Už upoutávky slibovaly žánrovou jednohubku pro milovníky stylových sečí a krvavých duelů, které měly mít grády. A to se také splnilo. Jasně, hlavní herec Junichi Okada je mistr bojových umění a zkušený kaskadér, takže akce stojí hodně na něm, najdou se ovšem i tací, a to nejen v četných flashbacích, kteří umějí napínat strunu diváckého očekávání při bitkách neméně umím způsobem.

To monstrum ve mně na Netflixu: Claire Danes se klepe brada. A diváci se nedokážou přestat koukat

Pravda, parádní souboje by měl doplňovat svižný příběh, což se ovšem v případě Do posledního samuraje ne vždy daří. Hodně se tu vzpomíná, rozkoukává a občas i osudově dlí ve fotogenických kulisách. Tohle vnadění ale naštěstí nevyznívá naprázdno. Za každou klidnou scénu bývá navíc divák obratem odměněn nějakou tou efektní akcí, respektive soubojem či honičkou. Pokud navíc někdo čekal, že se vše podstatné vyřeší hned v aktuální sezoně, byl by hořce zklamán. Tvůrci nám sice ve finálové epizodě, která nese příhodný nadějeplný název Mortal Combat, servírují patřičně lahodné, emoční a osudové okamžiky, zároveň si ale diváka zavazují nakoukat připravované pokračování.

Předloha je grunt

Že půjde o hit, bylo jasné dlouho před premiérou. Seroš totiž vychází z již zmiňované populární novelové série Ikusagami od Shogo Imamury, která je od roku 2022 adaptována také jako manga. Samotný příběh vás, jak už jsem zmínil výše, ze židle nejspíš nezvedne. A pár postav by sneslo hlubší charakterový popis, než ten, že „má katanu a problém“. Ale upřímně? Tady to vůbec nevadí. Seriál to bohatě vynahradí strhující akcí, která má takřka filmový tah na branku, a hereckým obsazením, jež si drží kvalitu i ve chvílích, kdy se zrovna nesekají hlavy protivníky v nadlidsky rychlém sprintu.

Ještě k těm postavám, kromě charismatického a poměrně mlčenlivého hlavního hrdiny je třeba ocenit dvojici ženských postav, které mají na poměry docela dost prostoru, stejně tak jako traumatizovaného alcilotra s pifkou na kohokoliv kdo je živý. Slibně se do budoucna jeví také intrikán Kjodžin – bývalý to nindža, který během první řady uzavírá s Šúdžirem a Futabou spojenectví.

Hirojuki Sanada v seriálu Šógun (2024)

Tohle nebo mravenec

Pokud toužíte po hutné samurajské řežbě bez filozofování a hrdinů, kteří na bitevním poli přemýšlí o karmě hmyzu, v tom případě bych doporučil výborného Mravence Z z roku 1998, jste se serošem Do posledního samuraje na správné adrese. A pokud vše výše zmíněné zní jako váš ideální večerní program, můžu seriál s klidným svědomím doporučit. U úvodní bitevní scény jsem se málem přilepil ke gauči. A pak jsem si během dalších dílů užíval, jak velký vliv (a kolik dalších vrstev) zmiňovaná šlamastika nakonec na celkový děj měla.

Do posledního samuraje

  • ežie: Mičihito Fudžii, Kento Jamaguči, Tóru Jamamoto
  • Předloha: Šógo Imamura (kniha)
  • Scénář: Kento Jamaguči, Mičihito Fudžii, Risa Jaširo
  • Kamera: Keisuke Imamura, Hiroki Jamada
  • Hudba: Takaši Ómama
  • Hrají: Džun’iči Okada, Jumia Fudžisaki, Kaja Kijohara, Masahiro Higašide, Šóta Sometani, Taiči Saotome, Júja Endó, Taiiku Okazaki, Kairi Džó, Jasuši Fučikami a další.
  • Produkce: Džun’iči Okada
  • Kostýmy: Masae Mijamoto

