Pokud jste si chtěli na novou Odysseu zajít do pražského IMAXu na Floře, možná budete mít smůlu. Prakticky všechny projekce až do 2. srpna jsou totiž vyprodané. Důvod je jednoduchý – pražské kino patří mezi pouhá tři v kontinentální Evropě, která mohou film promítat v původním 70mm IMAX formátu.
Tomu odpovídá i skladba návštěvníků. „Zájem o 70 mm IMAX projekci je neskutečný. Vzhledem k tomu, že v kontinentální Evropě jsou takto vybavená kina pouze tři – kromě nás ještě v Belgii a Francii – eviduje zdejší IMAX diváky skutečně z celé Evropy. Dominují samozřejmě návštěvníci ze sousedních zemí,“ říká pro Metro.cz Pavel Novák, marketingový manager CinemArt.
Kino přidalo projekce po půlnoci
Obrovský zájem přiměl kino sáhnout k nezvyklému kroku. Vedle běžného programu zařadilo také noční promítání začínající ve 0:20. „Kino vyšlo vstříc divákům a umožnilo i projekce v tuhle ‚nekřesťanskou‘ hodinu. Zprvu nabízelo pouze víkendová představení, ale zájem byl tak obrovský, že film nasadilo i ve všední dny. I tato představení jsou až na pár míst zcela vyprodaná,“ popisuje Novák.
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Podle něj jde o zcela výjimečnou situaci. „Něco podobného jsme naposledy viděli u Oppenheimera,“ dodává Novák.
Proč právě Praha?
Hlavním lákadlem je technologie samotného kina. Film se zde promítá na plochu o rozměrech přibližně 20 × 25 metrů, která využívá celý obraz určený pro 70mm IMAX.
„Film se promítá na celé jeho ploše, což výrazně umocňuje divácký zážitek. Neexistuje ideálnější verze, ve které by bylo možné film promítat. Za výlet do Prahy Odyssea v IMAXu určitě stojí. Ať jste odkudkoliv,“ uzavírá marketingový manager CinemArt.
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