Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:51
Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené filmové ságy. Účastnici festivalu se mohou těšit i na hlasy svých hrdinů. Pozvání přijala například dabérka Lenky Láskorádové.
Chris Rankin alias Percy Weasley | foto: Sian Trenberth Photography

Festival LexiCon se v pankráckém Cubex Centru Praha koná v sobotu 6. září. V minulosti na akci dorazili například herci Devon Murray nebo Sean Biggerstaff. První jmenovaný ztvárnil ve filmech o Harrym Potterovi Seamuse Finnigana, druhý je představitelem Olivera Wooda.

Také letos má LexiCon zahraniční hvězdy. Dorazí Chris Rankin. Novozélandský herec začal hrát v jedenácti letech ve školních hrách. Jeho profesionální filmová kariéra ale začala, když v září 2000 dostal roli Percyho Weasleyho.

Lidé uvidí Prašivce a uslyší Freda a George

Druhým velkým jménem je Nick Moran. Ten v kouzelnické sáze ztvárnil Prašivce, tedy vůdce bandy lapků, který ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti pronásledoval Harryho, Rona a Hermionu.

Bylo nám jasné, že Albík část čtenářů rozlítí, říká překladatel knihy Harry Potter a prokleté dítě

Kromě besedy s herci se návštěvníci LexiConu mohou těšit také na besedu s dabéry. Pozvání přijali David Prachař (Sirius Black), Anna Theimerová (Lenka Láskorádová) a Vojta Rohlíček (Fred a George Weasleyovi).

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

