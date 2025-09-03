Festival LexiCon se v pankráckém Cubex Centru Praha koná v sobotu 6. září. V minulosti na akci dorazili například herci Devon Murray nebo Sean Biggerstaff. První jmenovaný ztvárnil ve filmech o Harrym Potterovi Seamuse Finnigana, druhý je představitelem Olivera Wooda.
Také letos má LexiCon zahraniční hvězdy. Dorazí Chris Rankin. Novozélandský herec začal hrát v jedenácti letech ve školních hrách. Jeho profesionální filmová kariéra ale začala, když v září 2000 dostal roli Percyho Weasleyho.
Lidé uvidí Prašivce a uslyší Freda a George
Druhým velkým jménem je Nick Moran. Ten v kouzelnické sáze ztvárnil Prašivce, tedy vůdce bandy lapků, který ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti pronásledoval Harryho, Rona a Hermionu.
Kromě besedy s herci se návštěvníci LexiConu mohou těšit také na besedu s dabéry. Pozvání přijali David Prachař (Sirius Black), Anna Theimerová (Lenka Láskorádová) a Vojta Rohlíček (Fred a George Weasleyovi).