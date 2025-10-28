Do Prahy vtrhne divoká oslava svátku mrtvých Día de los Muertos. K českým Dušičkám má opravdu daleko

Autor:
  16:36
Víte, co mají společného ofrenda, papel picado nebo třeba pes Xoloitzcuintle? Všechny tyto symboly patří k Mexiku a k mexickému svátku mrtvých Día de los Muertos, který se v pražské Holešovické tržnici uskuteční už ve čvrtek 30. října. A právě tyto symboly na něm nebudou chybět. Mexický svátek se výrazně liší od českých Dušiček. „Dává nám proto smysl svátek Día de los Muertos lidem u nás přiblížit,“ říká v rozhovoru pro deník Metro programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.
Día de los Muertos v Holešovické tržnici.

Día de los Muertos v Holešovické tržnici. | foto: Holešovická tržnice

Día de los Muertos v Holešovické tržnici.
Día de los Muertos v Holešovické tržnici.
Día de los Muertos v Holešovické tržnici.
Día de los Muertos v Holešovické tržnici.
10 fotografií

Jak vás napadlo takovou akci pořádat?
V době, kdy jsme nastavovali programovou linii akcí, které se vážou k tradicím a svátkům, nám taková akce v pražské nabídce jednoduše chyběla a dávala nám smysl. Její estetika je úžasná, má hluboký obsah, který rezonuje s českou dušičkovou tradicí, jsou v ní ještě dozvuky léta, je zábavná jak pro dospělé, tak děti, na jejím pozadí je velmi populární a různorodá mexická a latinskoamerická gastronomie. Možnost pustit se do pořádání takové oslavy jsme si zkrátka nemohli nechat ujít.

Předpokládám, že tím, že spolupracujete s mexickou ambasádou, dáváte si záležet na tom, aby akce v Holešovické tržnici byla co nejvíce mexická.
Je to tak. V týmu máme naštěstí zcestovalé kolegy a na akci spolupracujeme jak s odborníky, tak s rodilými Mexičany, ať už jde o zástupce mexické ambasády, nebo ty, kteří se podílejí na široké obsahové nabídce oslavy svátku mrtvých v našem „holešovickém“ provedení. Jsme za odborníky velmi rádi. Třeba za mexickou ambasádu, která nám pomáhá držet se takové podoby akce, která v rámci možností věrně odráží ducha oslav, jak je dělají v Mexiku. A máme od ní opakovaně moc milé zpětné vazby, že se nám to daří – to je společně s každoroční vysokou návštěvností ta nejdůležitější vizitka.

Mluvili jste s umělci nebo provozovateli mexických dobrot o tom, jak velký rozdíl je mezi Día de los Muertos a našimi Dušičkami? Jak to vlastně hodnotí, nějaká fajnová zajímavost?
Ano, ten rozdíl je úplně zásadní – a právě proto nám dávalo smysl tento svátek lidem přiblížit. V Česku je tradice připomínání si zemřelých velmi silná, ale je to spíš intimní a tichá záležitost – často spojená se smutkem a rozjímáním. Mexické pojetí je pravý opak. Tam se Día de los Muertos slaví jako oslava života a smrti zároveň, jako den, kdy se duše vracejí a znovu se symbolicky setkávají s těmi, kdo je milovali. Je to plné barev, hudby, vůní a emocí. Velmi významnou roli v tom hraje tradiční mexický oltář – ofrenda, který nese řadu symbolů a příběhů. My máme tu čest, že nám ho mexická ambasáda každoročně propůjčuje, a opravdu si na jeho podobě dávají záležet.

Autentické Mexiko

  • Ve čtvrtek 30. října od 11 hodin se část Holešovické tržnice promění v „malé Mexiko“ v období svátku zemřelých.
  • Návštěvníky čeká venkovní gastro zóna plná mexických specialit, mexická tržnice v Hale 13 a také speciální program pro děti v Hale 11.
  • Tam si děti a jejich rodiče (ideálně v kostýmech) mohou užít speciální hodinový program! Šedesát minut nabitých karnevalem, diskotékou, malováním vlastního mexického naháče „Xola“ či workshopy, jako je výroba papírových afrikánů nebo minikurz španělštiny. Na pódiu se objeví i živý symbol Mexika – pes Xoloitzcuintle (mexický naháč). Jeho chovatel návštěvníkům přiblíží význam tohoto tradičního plemene v mexické kultuře a děti si jej budou moci zblízka prohlédnout.
  • Atmosféru svátku dokreslí autentický mexický oltář zapůjčený mexickou ambasádou, mariachi, chůdaři v kostýmech a pestré masky, které s úctou přibližují smysl a symboliku jednoho z nejvýznamnějších mexických svátků. Je to zážitek pro všechny smysly – vizuálně ohromující, chuťově bohatý a prodchnutý oslavou života a smrti.
  • Více na webu holesovickatrznice.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.