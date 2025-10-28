Jak vás napadlo takovou akci pořádat?
V době, kdy jsme nastavovali programovou linii akcí, které se vážou k tradicím a svátkům, nám taková akce v pražské nabídce jednoduše chyběla a dávala nám smysl. Její estetika je úžasná, má hluboký obsah, který rezonuje s českou dušičkovou tradicí, jsou v ní ještě dozvuky léta, je zábavná jak pro dospělé, tak děti, na jejím pozadí je velmi populární a různorodá mexická a latinskoamerická gastronomie. Možnost pustit se do pořádání takové oslavy jsme si zkrátka nemohli nechat ujít.
Předpokládám, že tím, že spolupracujete s mexickou ambasádou, dáváte si záležet na tom, aby akce v Holešovické tržnici byla co nejvíce mexická.
Je to tak. V týmu máme naštěstí zcestovalé kolegy a na akci spolupracujeme jak s odborníky, tak s rodilými Mexičany, ať už jde o zástupce mexické ambasády, nebo ty, kteří se podílejí na široké obsahové nabídce oslavy svátku mrtvých v našem „holešovickém“ provedení. Jsme za odborníky velmi rádi. Třeba za mexickou ambasádu, která nám pomáhá držet se takové podoby akce, která v rámci možností věrně odráží ducha oslav, jak je dělají v Mexiku. A máme od ní opakovaně moc milé zpětné vazby, že se nám to daří – to je společně s každoroční vysokou návštěvností ta nejdůležitější vizitka.
Mluvili jste s umělci nebo provozovateli mexických dobrot o tom, jak velký rozdíl je mezi Día de los Muertos a našimi Dušičkami? Jak to vlastně hodnotí, nějaká fajnová zajímavost?
Ano, ten rozdíl je úplně zásadní – a právě proto nám dávalo smysl tento svátek lidem přiblížit. V Česku je tradice připomínání si zemřelých velmi silná, ale je to spíš intimní a tichá záležitost – často spojená se smutkem a rozjímáním. Mexické pojetí je pravý opak. Tam se Día de los Muertos slaví jako oslava života a smrti zároveň, jako den, kdy se duše vracejí a znovu se symbolicky setkávají s těmi, kdo je milovali. Je to plné barev, hudby, vůní a emocí. Velmi významnou roli v tom hraje tradiční mexický oltář – ofrenda, který nese řadu symbolů a příběhů. My máme tu čest, že nám ho mexická ambasáda každoročně propůjčuje, a opravdu si na jeho podobě dávají záležet.
Autentické Mexiko