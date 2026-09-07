Do přírody chodí drtivá většina Čechů, kolem 80 až 85 procent populace. Podle dat CzechTourism za loňský rok nejraději mezi přírodními turistickými cíli volíme Adršpašské skály, Punkevní jeskyně, Macochu a Prachovské skály. Pěší turistika a pobyt v přírodě patří mezi tři nejčastější volnočasové aktivity Čechů.
K pobytu venku patří i kvalitní vybavení. To, že Češi pobyt venku preferují, dokazuje také obrovský rozvoj tuzemských značek volnočasového vybavení a oblečení. Jsou jich desítky a nabízejí zboží vhodné k obyčejné procházce v přírodě i pro adrenalinové sportování. „Outdoor podle nás není vůbec nutně o extrémech, ale spíš o životním stylu. Většina našich zákazníků si život bez pravidelného pobytu venku vůbec nedokáže představit,“ říká marketingový ředitel 4camping Zbyšek Pochylý.
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Zasloužíme si komfort
Co Češi teď kupují nejčastěji? Data ukazují jasný posun. Lidé už nekupují jen základní vybavení, ale investují do komfortu. „Pro každého je to trochu něco jiného – jedna strana těch, co chodí ven takzvaně na těžko, řeší, jak si venku udělat pohodlí, přinést si do kempu půlku obýváku v podobě nafukovacího nábytku, rozšířit si obytnou plochu před stanem, nebo dokonce velké nabíjecí stanice a klimatizaci. Úplným opakem je potom ultralight. Ti, kteří se dokážou i na dlouhé pochody sbalit pod pár kilo a řeší každý gram vybavení. Stan dokáží postavit na trekových holích, samotný batoh, co váží jen půl kila, a vodu filtrují přímo na cestě.“ doplňuje Zbyšek Pochylý.
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Praha láká, ať chcete, či ne
Pobyt venku nemusí být jenom o přírodě. Podle dat CzechTourism Češi rádi navštěvují také hrady, zámky a zoologické zahrady. Takže ať si z Pražáků děláte legraci, jak chcete, jedete pak do Prahy na výlet. A vedle Pražského hradu zajdete do zoologické zahrady a do čestlického AquaPalace.
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To jsou také tři nejnavštěvovanější turistické cíle v celé republice. Následují Dolní Vítkovice, Aqualand Pasohlávky a zoologické zahrady ve Zlíně a v Ostravě.
Měsíc září je jedním z nejlepších na pobyt v přírodě. Ještě pořád dobré počasí, ale po prázdninách ubude turistů. Tak neváhejte.