Ve většině západních zemí převažují platby kartou předem, v Česku ale dobírka stále tvoří zhruba třetinu objednávek. Podle společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, hraje hlavní roli důvěra. „Dobírka bývá nejčastější u prvních nákupů nebo na méně známých e-shopech. Lidé si potřebují ověřit, že obchod skutečně funguje a zboží dorazí. Jakmile si obchodník jejich důvěru získá, přecházejí na platbu předem,“ říká marketingový manažer společnosti Upgates Michal Benatzky.
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Záleží i na tom, co lidé kupují
Podíl dobírkových objednávek se liší podle typu zboží. U zavedených značek nebo specializovaných obchodů zákazníci častěji platí předem. Naopak u levnějšího nebo diskontního zboží může dobírka tvořit až 40 procent objednávek.
Pomáhají také zákaznické recenze. E-shopy, které si systematicky budují dobrou pověst, mohou podle odborníků podíl dobírkových objednávek snížit.
Dobírka už není vždy tím, čím bývala
Původní výhoda dobírky se podle expertů částečně vytratila s rozšířením výdejních boxů. Zákazník totiž musí zásilku zaplatit ještě před otevřením schránky, takže peníze odešle dříve, než má balík skutečně v ruce.
Alternativou se stávají odložené platby, které umožňují zaplatit až po převzetí a kontrole zboží.
Řada prodejců zdražuje dobírku, aby náklady
z nevyzvednutých zásilek rozprostřela mezi ostatní objednávky.
Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates
Pro e-shopy je dobírka drahá
Každá dobírková objednávka znamená pro obchodníka dodatečné náklady. Kromě příplatku dopravci musí počítat také s poplatky za platbu kartou při převzetí.
„Samotný příplatek dopravce za dobírku činí 15 až 20 korun. Pokud zákazník při převzetí platí kartou, dopravce si navíc účtuje poplatek za zpracování transakce ve výši 1 až 1,5 procenta. U objednávky za dva tisíce korun je to další náklad až 30 korun,“ uvádí Benatzky.
Podle něj navíc poplatek za dobírku nepokrývá jen práci dopravce, ale i administrativu nebo náklady spojené s nevyzvednutými zásilkami.
Největší problém? Balíky, které si nikdo nepřevezme
Právě nevyzvednuté dobírky představují pro e-shopy největší finanční ztrátu. Obchodník musí zásilku připravit, odeslat, zaplatit dopravu tam i zpět a následně ji znovu zařadit na sklad.
Někdy za tím stojí zapomnětlivost nebo změna plánů. Podle odborníků ale existují i zákazníci, kteří si objednají stejné zboží z více e-shopů a převezmou jen zásilku, která dorazí jako první.
Mnozí si podle Benatzkého ani neuvědomují, že odesláním objednávky vzniká právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Povinnost zboží převzít je přitom něco jiného než zákonné právo vrátit ho do 14 dnů.
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Nevyzvednuté balíky zdražují dobírku
Některé internetové obchody se snaží rostoucí náklady kompenzovat vyšším poplatkem za dobírku.
„Řada prodejců zdražuje dobírku, aby náklady z nevyzvednutých zásilek rozprostřela mezi ostatní objednávky. Dá se říci, že lidé, kteří si balíky nepřebírají, zdražují dobírku i ostatním,“ říká Benatzky.
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Jiné e-shopy zákazníky před doručením kontaktují nebo si vedou interní seznam problémových objednávek. Ani to ale není jednoduché řešení, protože potvrzením objednávky zpravidla vzniká mezi obchodníkem a zákazníkem smluvní vztah.
Přesto podle odborníků dobírka z české e-commerce jen tak nezmizí. Obchodníci si ji často nemohou dovolit zrušit, protože by část zákazníků odešla ke konkurenci. Smyslem proto není dobírku zcela odstranit, ale hledat rovnováhu mezi pohodlím zákazníků a náklady internetových obchodů.