Hokejový šampionát ještě neskončil a už se řeší ten příští. Podle webu Eishockey News by domácí, tedy německá, reprezentace měla nastupovat v SAP Areně v Mannheimu. Druhou skupinu pak přivítá Düsseldorf, kde se zároveň uskuteční i závěrečný víkend šampionátu. Obě arény pojmou přibližně 15 tisíc diváků.
Česká skupina pro MS 2027
Ještě před skončením letošního mistrovství světa se už navíc začíná rýsovat složení obou skupin. Český tým by měl podle současných propočtů nastoupit ve skupině B společně s domácím Německem a Spojenými státy.
Ve stejné skupině by se měli objevit také Dánové, Norové, Maďaři a Kazachstánci. Posledním účastníkem bude jeden z dvojice Kanada nebo Švýcarsko podle konečného pořadí letošního šampionátu.
Slováky naopak čeká pravděpodobně skupina A v Düsseldorfu, kde by mohli narazit na Švédsko, Finsko či Lotyšsko. Nováčkem příštího MS bude navíc Ukrajina. Organizátoři však ještě mohou využít právo prohodit mezi skupinami až dvě reprezentace.
Pravděpodobné složení skupiny B (Mannheim):
Pravděpodobné složení skupiny A (Düsseldorf):