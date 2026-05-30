Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   6:52
Sledovat Metro na Googlu
Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní skupinu v německém Mannheimu, který leží jen zhruba 350 kilometrů od hranic.

Letos se Čechům příliš nedařilo. | foto: ČTK

Hokejový šampionát ještě neskončil a už se řeší ten příští. Podle webu Eishockey News by domácí, tedy německá, reprezentace měla nastupovat v SAP Areně v Mannheimu. Druhou skupinu pak přivítá Düsseldorf, kde se zároveň uskuteční i závěrečný víkend šampionátu. Obě arény pojmou přibližně 15 tisíc diváků.

Česká skupina pro MS 2027

Ještě před skončením letošního mistrovství světa se už navíc začíná rýsovat složení obou skupin. Český tým by měl podle současných propočtů nastoupit ve skupině B společně s domácím Německem a Spojenými státy.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Ve stejné skupině by se měli objevit také Dánové, Norové, Maďaři a Kazachstánci. Posledním účastníkem bude jeden z dvojice Kanada nebo Švýcarsko podle konečného pořadí letošního šampionátu.

Slováky naopak čeká pravděpodobně skupina A v Düsseldorfu, kde by mohli narazit na Švédsko, Finsko či Lotyšsko. Nováčkem příštího MS bude navíc Ukrajina. Organizátoři však ještě mohou využít právo prohodit mezi skupinami až dvě reprezentace.

Pravděpodobné složení skupiny B (Mannheim):
Kanada nebo Švýcarsko, USA, Česko, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.

Pravděpodobné složení skupiny A (Düsseldorf):
Kanada nebo Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko a Ukrajina.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má Újezd u Sezemic

ilustrační snímek

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku, v průměru 35,3 roku. Naopak nejvyšší průměrný věk, 57,1 roku, mají lidé v...

30. května 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který...

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů...

30. května 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a...

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v sobotu vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  7:42

Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou

ilustrační snímek

Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ). Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele...

30. května 2026  5:50,  aktualizováno  5:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šup do MHD, motivuje Ostrava placeným stáním i slevou za přesednutí na veřejnou dopravu

Autobus MHD Ostrava.

Za parkování na městském záchytném parkovišti na Hranečníku ve Slezské Ostravě, které bylo dosud zdarma, řidiči musí nově platit. Pokud však využijí městskou hromadnou dopravu, celodenní parkování je...

30. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Zakladatelé Hosta: Za 30 let se nejvíc změnila propagace i hlavní knižní proud

ZakladatelĂ© Hosta: Za 30 let se nejvĂ­c zmÄ›nila propagace i hlavnĂ­ kniĹľnĂ­ proud

Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení...

30. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

30. května 2026  6:52

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00,...

30. května 2026,  aktualizováno 

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00,...

30. května 2026,  aktualizováno 

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se dnes vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy

ilustrační snímek

Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12. května večer ukradl zloděj z bočního oltáře. Relikvii...

30. května 2026,  aktualizováno 

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

I v čakovickém kostele sv. Remigia mají na Noc kostelů připravený bohatý program. Začal v 15.00 hodin zábavnou kvízovou hrou pro děti i dospělé. Připraveno je také Kafé v sedmém nebi. Výtěžek...

vydáno 29. května 2026  23:41

Noc kostelů proběhla i v Braníku. Na programu bylo například vystoupení hudebního dua La Néma, které přineslo atmosféru světových muzikálů.

vydáno 29. května 2026  23:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.