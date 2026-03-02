Dobří lidé špatné zákony nedodržují, říká český zastánce anarchokapitalismu Martin Urza

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:03
Svoboda pro něj není politický slogan ani akademická disciplína. Je to celoživotní téma. Český anarchokapitalistický autor a přednášející Martin Urza se svobodě coby tématu dle svých slov věnuje od dětství. A už téměř dvacet let na ní staví svou tvorbu.
Fotogalerie2

„Nosím v hlavě koncept asi čtyř dalších knih, nicméně netuším, kolik z nich stihnu dokončit,“ říká Martin Urza. | foto: Archiv Martina Urzy

Autor první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu publikoval více než tisíc libertariánských textů a o principech neagrese, spontánního řádu či (ne)poslušnosti mluví nejen na přednáškách a ve videích, ale i v každodenním životě. Jeho v pořadí druhá kniha, která se zabývá takzvaným anarchoagorismem, má ambice navázat na úspěch té první. O tom, že by se to mohlo povést, svědčí i fakt, že se na ní v rámci běžící crowdfundingové kampaně podařilo k dnešku vybrat částku přesahující čtvrt druhého milionu. Jde o zhruba šestinásobek původně nastavené minimální částky. Urza si přitom na knihu nenárokuje žádná autorská práva.

Jaký je rozdíl mezi anarchokapitalismem a anarchoagorismem?
Anarchokapitalismus je myšlenkový směr založený na svobodě, vlastnických právech, dobrovolnosti, decentralizaci a demonopolizaci; jeho cílem je bezstátní volnotržní anarchistická společnost. Anarchoagorismus je způsob, jak zvyšovat míru svobody jednotlivců (a tím i celé společnosti) pomocí prostředků dostupných každému z nás teď a tady; nespoléhá na politiku, nýbrž na vytváření paralelních (ideálně nehierarchických) struktur zvyšujících nezávislost svých členů na státu.

Jaké jsou hlavní principy anarchoagorismu, které by si podle vás měl čtenář osvojit?
Nemyslím si, že by lidé něco „měli“ dělat. Je na každém, pro co se rozhodne – a možná i tohle je jeden z principů. Řekl bych, že anarchoagorismus hodně souvisí s neposlušností, ne se slepým vzdorem proti všem a všemu, nýbrž s bytím sám sebou. Dělám-li automaticky opak všeho, co po mně někdo chce, jsem vlastně také poslušný, protože žiju podle něj, ne podle sebe. Anarchoagoristé se spíše ptají, co je z jejich pohledu (ne)správné, než co je (ne)legální.

„Nosím v hlavě koncept asi čtyř dalších knih, nicméně netuším, kolik z nich stihnu dokončit,“ říká Martin Urza.

Podtitul knihy zní: Dobří lidé neposlouchají špatné zákony. To si má kupříkladu čtenář deníku Metro vyložit jak?
Ta věta vyjadřuje přesvědčení, že jedinci jednající tak, jak považují za správné, zdaleka nenapáchají tolik škod jako poslušní lidé, kteří „jen dělají svou práci“. Ostatně i komunismus nebo nacismus by byly jen neškodné sny, kdyby nebylo milionů lidí následujících spíše rozkazy vůdců než vlastní svědomí. Nyní sice naštěstí nežijeme v takových podmínkách jako většina lidí po většinu dvacátého století, či dříve, nicméně ty problémy jsou pořád aktuální. Čím víc budou lidé odevzdávat odpovědnost za své životy svým vládcům, tím spíš se znovu ocitneme v nějaké totalitě – patrně ne komunistické či nacistické, protože ty už se zdiskreditovaly. Totalita nevzniká z extremismu, jak se mnozí domnívají. Komunismus ani nacismus ve své době také nebyly vnímány jako extrémy. Rodí se naopak z mainstreamových ideologií v kombinaci s posilováním státní moci, často i z veskrze dobrých úmyslů.

Martin Urza

  • Anarchokapitalistický autor, lektor a učitel v sebeřízené škole Ježek bez klece spolu se svou studentkou tvoří projekt Svobodný přístav, vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese (jehož je spoluzakladatelem), působí v předsednictvu Svoboda učení a spolupracuje s řadou libertariánských iniciativ.
  • Rodák z Plzně vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a dříve se živil vývojem softwaru. V současnosti ho naplno živí tvorba ve Svobodném přístavu.

A anarchoagoristé, pokud se jim tak říká, si toto tedy uvědomují?
Přesně tak. A proto nedůvěřují centralizaci moci, nýbrž naopak její decentralizaci. Věříme, že je třeba začít od sebe, takže sami vytváříme paralelní struktury, v nichž mírumilovně žijeme tak, jak nám samotným dává smysl. Nepotřebujeme vládce ani nikoho jiného, kdo by nám říkal, jak máme žít. Přicházíme na to sami ve vzájemném respektu k sobě i okolí – nikomu náš způsob života nevnucujeme.

Kniha se tedy dle vašich slov zaměřuje na praktické kroky k větší osobní svobodě. Mohl byste uvést konkrétní příklady, jak je aplikovat v běžném životě?
V knize uvádím i několik praktických a relativně univerzálních kroků ke svobodě a nezávislosti. Těmi mohou být například zajištění se na stáří, kryptopeníze, šifrovaná komunikace nebo respektující přístup k dětem. Ten považuji za asi nejdůležitější. Důvody vysvětluji hned v několika kapitolách. Kniha však nemá být kuchařkou či návodem k použití na život. Na to je svět pochopitelně příliš komplexní.

Co byste řekl lidem, kteří se obávají, že bez státu a autorit by společnost nemohla fungovat?
Myslím, že vaše obavy dokážu pochopit. Také jsem je míval. Dvacet let vytrvalého studia této problematiky mě ale dovedlo spíše k obavám z toho, kam směřuje společnost pod vedením státu a autorit. Své závěry píšu do knih a dalších textů, přednáším o nich, natáčím videa... Máte možnost si je přečíst či poslechnout a sami se rozhodnout, čemu budete věřit. Mohu se samozřejmě mýlit, a proto je důležité mi slepě nevěřit, ale vytvořit si vlastní názor – ideálně až poté, co doopravdy pochopíte můj postoj, jakkoliv absurdně se může na první pohled jevit.

„Nosím v hlavě koncept asi čtyř dalších knih, nicméně netuším, kolik z nich stihnu dokončit,“ říká Martin Urza.

Vaše kampaň se během čtrnácti hodin dostala na cíl potřebný k zaplacení minimálního nákladu. Teď jej mnohonásobně přesahuje. Jaký význam má pro vás komunita, která podporuje vaše projekty?
Česká libertariánská a (krypto) anarchistická komunita je jednou z nejsilnějších a nejaktivnějších na světě. Navíc neustále roste a pořádá spoustu akcí, často i celosvětového, nebo alespoň celoevropského významu. Nejsme však jen provozovatelé sebeřízených škol, organizátoři konferencí či vynálezci hardwarových peněženek či bitcoinových mining poolů (sdružení těžařů kryptoměn, pozn. redakce). V první řadě jsme skupina lidí, kteří doopravdy žijí to, čemu věří.

V knize zdůrazňujete, že změna začíná uvnitř člověka. Co tím máte konkrétně na mysli?
Lidé jsou hodně zaměřeni na vnější svět, zatímco, někdy i zcela, ignorují ten vnitřní. Jsme k tomu vedeni už ve školách – ty do nás hustí informace o geografii, dějinách, jazycích, matematice… Ne že by to nebylo důležité, ale opomíjí přitom, jak se cítíme, jak sami nahlížíme na svět, co se odehrává uvnitř nás, jak pracujeme s vlastními emocemi, jaké vztahy vytváříme… Výsledkem je pak snaha lidí měnit svět pomocí vnějších vlivů – tvoří legislativu, plánují vývoj společnosti, ale zapomínají přitom sami na sebe. Skutečná změna začíná ve vlastním životě, což je samozřejmě náročnější než říkat ostatním, jak mají žít. Chceme-li něčeho dosáhnout, za nejdůležitější považuji začít dělat, vyzkoušet si to, prožívat – a tak můžeme být inspirací i pro ostatní. Výhoda je, že pokud se spleteme, doplatíme na to tak akorát sami. Naopak za chyby politiků nesou následky všichni. A odpovědnost nikdo.

Témata: kniha, Martin Urza

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Výstava na Nové radnici přiblíží současné Katovice, partnerské město Ostravy

ilustrační snímek

Ve foyer Nové radnice v Ostravě bude od středy fotografická výstava přibližující současné polské Katovice, které jsou partnerským městem Ostravy. Na deseti...

2. března 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Epidemie chřipky v hradeckém kraji slábne, nejvíce nemocných mezi dětmi

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie respiračních onemocnění. V uplynulém týdnu hygienici v kraji zaznamenali 1355 nemocných v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  14:46,  aktualizováno  14:46

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  16:22

Policisté obvinili osm osob kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku

ilustrační snímek

Policie obvinila osm lidí kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku za stovky tisíc korun. Při prohlídkách policisté zajistili mimo jiné 70 gramů...

2. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Špičáku se chystá zimní lyžařská koupel. Na recesisty je připravena 20 metrů dlouhá louže

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března....

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března. Opět po roce se tu pojede divácky atraktivní Jízda přes louži. Zúčastnit se jí mohou lyžaři, snowboardisté nebo specialisté...

2. března 2026  16:15

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  16:02

Akutních respiračních onemocnění v Pardubickém kraji stále neubývá

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji stále nesnižuje. V minulém týdnu hygienici v regionu evidovali 1437 nemocných v přepočtu na...

2. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:20

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:52

U uhynulých labutí u Nechranické přehrady se potvrdila ptačí chřipka

ilustrační snímek

U uhynulých labutí u hráze Nechranické přehrady na Chomutovsku laboratorní vyšetření potvrdila ptačí chřipku. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v...

2. března 2026  14:11,  aktualizováno  14:11

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...

2. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.