Dobro se dá udělat třeba i pravidelným úklidem ve skříni, říká spoluzakladatelka desítky second handů

„Nyní i v krajském městě Olomouckého kraje vzniklo místo, kde mohou lidé cirkulovat oblečení a předměty, a tím podpořit místní neziskovou organizaci. Pro dlouhodobou spolupráci obecně vybíráme ty, které mají odvážnou vizi a silný kolektiv. Musejí být malé – náš finanční příspěvek má pak reálný dopad, není to jen kapka v moři. Neziskovka navíc musí být lokální, aby zákazníci věděli, komu konkrétně přispívají a že je to komunitní projekt,“ říká spoluzakladatelka a programová ředitelka Nadace Moment Markéta Soukupová.

Před pár dny jste otevřeli desátou pobočku. Co pro vás znamená toto jubileum?

Pro mě tato pobočka není ani tak významná tím, že je jubilejní, ale spíše proto, že vstupujeme do dalšího města a také do dalšího regionu. Do nynějška jsme byli pouze v Ostravě a v Praze a naším velkým přáním je právě růst do regionů, nebýt centralizovaní pouze v Praze a Ostravě. Vstoupit do prostoru, kde ještě nejsme, je vždy velká výzva, ať už z pohledu provozního, tak z logistického.

I oblečení ze sekáče může vypadat skvěle.

Proč jste si vybrali právě Olomouc jako další město pro rozšíření vaší sítě obchodů?

Byla to volba především z praktického hlediska. Olomouc je blízko Ostravě, kde sídlíme, a proto když bude třeba něco vyřešit, nebude problém rychle zasáhnout z Ostravy. Zároveň je Olomouc dobře dostupná i z Prahy. Následně jsme se všichni z týmu do Olomouce zamilovali, když jsme hledali prostor pro novou prodejnu. Město nás naprosto uchvátilo, vždycky jsme si říkali, že bychom v Olomouci chtěli i žít. Navíc je ve městě hodně second handů, je tedy zřejmé, že nakupování z druhé ruky patří do místní kultury.

Každý obchod podporuje konkrétní neziskovku. Proč jste si v Olomouci zvolili Sdružení D?

Vybrat danou neziskovku je vždy náročné, každý měsíc se nám ozve až pět projektů s prosbou o pomoc. Tudíž kdybychom výběr neziskovky řešili veřejně, dalo by se očekávat, že by se jich přihlásily desítky.

Oblečení z druhé ruky

A to by předpokládám nebylo moc žádoucí...

Nebylo. Vydali jsme se tedy jinou cestou, oslovili jsme ty, které nás podporují a jsou místní. Do užšího výběru se dostalo pět projektů a my jsme si vybrali právě Sdružení D. Jejich tým má sympatický drive, jsou nám blízcí energeticky a věříme jejich myšlence. Byli jsme přímo v dramacentru a viděli jejich preventivní programy, to nás naprosto uchvátilo. Děti si v rámci divadelního představení osahají náročné situace, které jsou jako z reálného života. Jsem přesvědčená, že když se s tím děti setkají touto formou, jsou pak na situaci dobře připravené v životě. Už vědí, co se jim jednou v hlavě odehrálo. Tato technika spočívá v tom, zkusit udělat nějakou chybu, mít možnost ji napravit, zkusit situaci vyřešit znova a lépe a tím trénovat na reálný život.

Můžete přiblížit, jak konkrétně výtěžek z olomoucké pobočky Sdružení D pomůže?

My nedáváme do podmínek, za co se mají finance utratit. Poskytujeme takzvané svobodné peníze. Sdružení D je také navázáno například na EU, kraj nebo další projekty, ale tam jsou finance vázané na konkrétní činnosti.

Markéta Soukupová - spoluzakladatelka a programová ředitelka Nadace Moment

Máte po ruce radu, jak motivovat lidi, aby dali šanci oblečení z druhé ruky?

Myslím, že krok číslo jedna je pravidelně si doma uklízet šatní skříň. Doporučuju alespoň dvakrát ročně udělat pořádek. Ideálně když se mění sezona. Je fajn si udělat přehled o tom, co jsem danou sezonu nosila a co ne. Často přijdeme na to, že tam máme hromadu čehosi, co vůbec nepoužíváme. Zároveň zjistíme, co doopravdy máme, a často přijdeme na to, že není třeba si kupovat něco nového, podobného.

A co dál?

Krok číslo dvě je vědět, co přesně potřebujeme. Většina nákupů nových věcí vzniká emotivně a ne na základě toho, co doopravdy potřebujeme. Člověk jde, vidí něco ve slevě a hned si to koupí. Místo toho, aby si koupil univerzální bílé bavlněné tričko, které potřebuje, si unáhleně koupí desáté černé tričko. A za třetí, když už vím, co opravdu potřebuji, jdu do sekáče a hledám. A musím být trpělivá. Časem člověk zjistí, že second hand má podobnou nabídku jako klasický řetězec. Tyto tři kroky, být trpělivý a nedělat kompromisy. Nekoupit věc, která mi byť maličko nesedí. Protože když se necítím dobře už v kabince, je téměř jisté, že danou věc nosit nebudu.

Zaznamenáváte posun ve vnímání second handu mezi českou veřejností?

Vnímám, že to je velmi závislé na regionu a sociální skupině. Tam, kde žijí lidé s vyšší životní úrovní, lze vidět posun. Přemýšlí i nad dopadem svých nákupů. Tam zaznamenáváme hledání alternativních cest nakupování a snahu k větší ochraně planety. Například v Praze je nakupování v sekáčích trendem. Střední a nižší třída zase vnímá nakupování v second handech jako možnost ušetřit. Trend nakupování z druhé ruky vnímáme i celosvětově a očekáváme, že ještě poroste. Fast fashion je ještě rychlejší než dřív, dnes už se mluví o ultra fast fashion a dopady mohou být katastrofální. Je tedy nutné na osvětě slow fashion pracovat.

Jak jste se osobně dostala k tématu udržitelnosti a neziskového sektoru?

Když jsem studovala VŠE, byla jsem náhodou na dobrovolné přednášce o textilním průmyslu. Vždycky jsem milovala módu a bavilo mě se hezky oblékat. Tam mě poprvé napadlo se zamyslet nad tím, co všechno se musí stát, než kousek oblečení doputuje k zákazníkovi. A co se s daným kouskem stane, když už ho nechci mít u sebe. A odcházela jsem úplně vyděšená. Po absolvování vysoké školy jsem nastoupila do korporátu. A následně se mi narodila první dcera. Relativně brzy jsem se vrátila do práce a bojovala s tím, jak vyvážit čas s dcerou s časem v práci. Vrátila jsem se do korporátu, ale záhy mi došlo, že to není adekvátní hodnota tomu, abych nebyla se svou dcerou. Chtěla jsem dělat něco, co má větší smysl a společenský dopad.

Připomněl vám některý silný moment, proč to celé děláte?

První, co mi přijde na mysl, není konkrétní příběh, ale to, co dokážeme v každodennosti. Když přijde dárce, přinese oblečení, které vezmu, vyžehlím, nacením a za čtvrt hodiny si ho koupí zákazník. Mám vždy obrovskou radost, že to funguje, že oblečení se dá vrátit do oběhu jednoduchým způsobem. To mě vždy zaplaví velká vlna endorfinů.

A druhá vlna radosti přichází s našimi neziskovkami. Když některou navštívím, jsem ráda, že jsem opustila korporát. Můžeme pomáhat v situacích, kdy se člověk dostane na svou poslední cestu a chce umřít doma, když se v rodině narodí handicapované dítě, když mají dospělí a děti duševní problémy, to všechno jsou velmi silné momenty, ve kterých nezisk dokáže pomoci. Lidé si často neuvědomují, jak je neziskový sektor důležitou součástí naší společnosti. Tato cesta je za mě lepší než podporovat třeba rakouského akcionáře, který chce každý rok o dvě procenta víc.