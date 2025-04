Putovní rodinná výstava Fenomén Igráček se od 5. června do 4. srpna stane novým lákadlem historické budovy muzea v Žebráku na Berounsku. Expozice o historii, výrobě a současnosti populární české hračky i zde představí dvě unikátní neprodejné figurky – Mistra Jana Husa a krále Václava IV. Ty speciálně pro tuto putovní výstavu vytvořil historik a modelář Miroslav Svoboda.

Igráček je archeolog i paleontolog

Další novinkou bude právě vytvořená řada Igráčků archeologů, paleontologů a pirátů. „Protože děti rády objevují, rozhodli jsme se pro ně připravit novou dobrodružnou řadu Igráčků. Společně s figurkami budou moci v jednotlivých sadách odhalit zajímavé egyptské artefakty, kostry dinosaurů nebo pirátský poklad. S Igráčkem Archeologem vykopou z kamenů sošku bohyně Bastet, masku faraona, mumii, sarkofág, sošku boha Hora nebo Nefertiti. S Igráčkem Paleontologem budou odhalovat kostru stegosaura, obávaného tyranosaura, diplodoka, parasaurolopha a dalších vyhynulých obrů,“ vysvětluje Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton, která Igráčky vyrábí, a dodává: „Tato naše nová řada má podtext Objevuj s Igráčkem. Děti si díky ní skvěle procvičí jemnou motoriku i trpělivost a ještě si rozšíří své znalosti. S pedagogem Jiřím Dvořákem jsme totiž k jednotlivým ‚vykopávkám‘ přichystali zajímavosti, které si děti i rodiče mohou u nás na webu přečíst. A právě v Městském muzeu v Žebráku bude mít objevitelská série svoji výstavní premiéru.“

Václav IV. i Mistr Jan Hus

Karin Kriegerbecková, ředitelka Muzea Českého krasu, k tomu doplňuje: „Výstavou Fenomén Igráček chceme do žebráckého muzea pozvat zejména dětské návštěvníky, ale jistě nejen je. Doufáme, že příchozí díky Igráčkovi objeví i další zajímavosti, které jsou součástí našich expozic. Speciálně pro tuto výstavu byly vytvořeny dvě unikátní neprodejné figurky, král Václav IV., který Žebrák roku 1396 povýšil na město, a také Mistr Jan Hus, na něhož upomíná mimo jiné pamětní deska věroučného hádání, kterého se Hus měl zúčastnit roku 1412. Václava IV. a Jana Husa jsme zvolili také proto, že by měli být v podobě figurky dobře zpracovatelní a pro návštěvníky snadno rozpoznatelní,“ uvádí.

Mimo putovní výstavu Fenomén Igráček nabízí Městské muzeum v Žebráku, sídlící v budově bývalé školy na hlavním žebráckém náměstí, dvě stálé expozice, a to Z historie města Žebrák a Galerie Jaroslava Hněvkovského. Stálý výstavní prostor je otevřený od dubna do října o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 12 a od 12.45 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé je 60 korun, pro děti a seniory 40 korun. Vybrané typy Igráčků bude možné na místě zakoupit.