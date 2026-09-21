Třetí řada Docenta zakončila své vysílání v neděli 20. září. Podle údajů společnosti ATO–Nielsen si závěrečný díl nenechalo ujít 1,402 milionu diváků ve skupině 15+, což představovalo podíl 37,22 procenta. Ve skupině 15–54 let sledovalo díl 403 tisíc diváků, v kategorii 18–69 let pak 922 tisíc. Docent tak zakončil třetí řadu ve velmi silné pozici. Závěrečný díl byl podle MediaGuru nejen nejsledovanějším pořadem nedělního večera, ale také celého dne.
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Třetí díl sledovanost neztratil
Silná byla celá třetí řada. Už první díl přilákal přibližně 1,3 milionu diváků. Druhý díl si sledovanost ještě zvýšil a dostal se na přibližně 1,4 milionu diváků. Závěr série pak přinesl prakticky stejný výsledek jako druhý díl. Docent tedy během své třetí řady nepřišel o divácký zájem a všechny tři nové epizody ovládly nedělní večer.
ČT už mluvila o čtvrté řadě
Zástupci České televize opatrně hovořili o možnosti pokračování ještě před uvedení trojky. Kreativní producentka Jiřina Budíková, která je za seriál na této stanici zodpovědná, uvedla, že se pravděpodobně podaří celou docentí ságu uzavřít ještě čtvrtou sérií. Jde o zatím nejsilnější veřejný signál směrem k Docentu IV. Neznamená to však, že Česká televize už čtvrtou řadu oficiálně objednala nebo oznámila její natáčení.
Trojka jako nejlepší řada
Aby těch důvodů, proč odklepnout čtvrtou sérii, nebylo málo, podle řady diváků byla právě třetí, zatím nejnovější řada Docenta tou vůbec nejúspěšnější. První řadě kritici nejčastěji vytýkali pomalejší tempo, příliš mnoho dialogů a slabší detektivní zápletku, zatímco chválili herecké obsazení, především Ivana Trojana, a specifický humor.
Druhá série podle některých recenzentů úroveň udržela nebo se mírně posunula, jiné kritiky ale znovu upozorňovaly na délku, logiku vyšetřování a některé stereotypní postavy. Například iDNES udělil první i druhé řadě shodně 65 procent.
Ani třetí řada nepřinesla zásadní kvalitativní obrat. iDNES ji opět ohodnotil 65 procenty a ocenil zejména herecké výkony a humor, zatímco Seznam Zprávy byly výrazně kritičtější a vytýkaly seriálu především přílišnou stopáž, překombinovanost a odklon od realistické krimi. Zajímavý je tak především kontrast mezi vlažnějším přijetím u části kritiků a velmi silnou sledovaností. Docent zjevně není seriálem, na kterém se kritika jednoznačně shodne, ale jeho postavy, humor a herecké obsazení mají u televizního publika značnou přitažlivost.
Co na to Metro?
Podle názoru Filipa Jaroševského, jenž je v deníku Metro garantem kulturní seriálo-filmové rubriky Strážce streamu, byla třetí řada Docenta podstatně lepší než první série z roku 2023. A zhruba stejně dobrá jako dvojka z roku 2024. Třetí řada má však podle něj jednu zásadní vadu. Její finále se promění v předvídatelný guláš, který šustí papírem. Místo gradace tak přichází série zvratů, které působí spíš jako scenáristická berlička než jako přirozené vyústění příběhu. Postavy začnou dělat přesně to, co od nich divák čeká, a závěrečné odhalení proto nepřináší kýžený efekt překvapení.
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Zopakujte si rozdíl mezi škrcením a rdoušením. V iVysílání ČT podruhé zkouší docent Ivan Trojan
Přesto třetí Docent podle Jaroševského dokazuje, že tahle televizní kriminálka má stále co nabídnout. Funguje především díky charismatickému hereckému obsazení, nadhledu a postavám, které si za tři série dokázaly najít své místo. Právě proto může být trochu škoda, že závěr nedokáže využít potenciál, který si předchozí dva díly pracně vybudovaly. Vzniku čtvrté série proto fandíme. Už jen proto, aby se vše řádně zakončilo.