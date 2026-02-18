„Doktor Google“ pomalu končí, možnou nemoc pomůže zjistit AI. Ta doporučí, zda máte jít k lékaři

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:48
Jen si to představte. V čekárně je plno, máte telefon v ruce a nepříjemný tlak na hrudi. „Je to jen nachlazení, nebo něco vážnějšího?“ říkáte si. Ještě před pár lety lidé v podobné situaci otevřeli vyhledávač – a nalijme si čistého vína, během několika minut se dostali od bolesti v krku k nádorům mozku.

Dáváte přednost návštěvě lékaře? | foto: Profimedia Profimedia.cz

Lidé v současnosti čím dál častěji místo „doktora Googla“ volí spíše nástroje umělé inteligence.

Někteří se spokojí například s Gemini, Cloud či ChatGPT. Jiní dávají přednost zdravotnickým AI nástrojům, kterými jsou například takzvané symptom checkery.

Jde o nástroje pro digitální třídění pacientů. Stávají se jedním z nejrychleji rostoucích segmentů zdravotnické umělé inteligence. Jejich ambicí není stanovit diagnózu, ale rozhodnout o dalším kroku, zda potíže zvládnout doma, objednat se k praktickému lékaři, nebo vyhledat akutní pomoc.

Jedna z těchto služeb se nyní objevila i ve Znojmě. Digitální klinika Dr. Digital spustila v aplikaci nástroj založený na technologii společnosti Infermedica. Uživatel vyplní strukturovaný dotazník a dostane doporučení dalšího postupu. Podle provozovatele má jít především o orientaci pacienta před kontaktem s ordinací. „Symptom checker nemá nahrazovat lékaře. Má lidem pomoct zorientovat se v tom, co se s nimi děje, a zároveň ušetřit čas při kontaktu s ordinací,“ říká generální ředitel společnosti Ondřej Svoboda.

Pacient, který už „něco ví“

Změnu nejvíce popisují lékaři. Pacient v současnosti často nepřichází s neurčitým „není mi dobře“, ale s určitou představou závažnosti problému a někdy i s obavami, které vznikly ještě před návštěvou ordinace. „AI symptom checker je doplněk k vyšetření. Může nás nasměrovat k přemýšlení nad vzácnějšími, ale nebezpečnými diagnózami a rozšiřuje klinickou rozvahu lékaře. Pokud je pacientovi dobře vysvětleno, co nástroj dělá, dává mu to oprávněný pocit zájmu a péče,“ popisuje lékař Marek Dvořák, současně ale upozorňuje na hranici mezi daty a realitou. „Systém pracuje s obrovským vzorkem pacientů a jejich příznaků a nevkládá do případu emoci. Riziko je právě v možnosti přehlédnutí nuance, tedy drobného detailu nebo psychického kontextu. Proto to není nástroj pro akutní stavy, kde je třeba jednat okamžitě,“ dodává Dvořák.

Česko dohání běžnou praxi

Podobné nástroje přitom nejsou novinkou. Britská národní zdravotní služba provozuje službu 111 Online, v USA funguje WebMD Symptom Checker a globálně jsou známé třeba platformy Ada nebo Babylon. Všechny vznikly z praktického důvodu, zdravotnické systémy se totiž snaží řešit nedostatek personálu a rostoucí počet pacientů. Smyslem těchto aplikací není určit nemoc, ale určit prioritu. V praxi tedy nahrazují první rozhodnutí, které jinak probíhá telefonicky nebo na recepci.

AI nástroj

  • AI symptom checker je digitální nástroj, který po zadání zdravotních příznaků vyhodnotí jejich pravděpodobnou závažnost a doporučí další postup.
  • Na rozdíl od vyhledávání na internetu nebo konverzace s obecným chatbotem nepíše volné odpovědi, ale vede uživatele strukturovaným dotazníkem, podobně jako lékař při anamnéze.
  • Ptá se například, kdy obtíže začaly, jak silné jsou, zda se zhoršují, jaké další příznaky je doprovázejí a podobně.
  • Symptom checker neurčuje definitivní diagnózu. Jeho účelem je orientace pacienta a rozhodnutí, jak rychle vyhledat zdravotní péči.
  • Obvykle může být klasifikován jako zdravotnický prostředek, zatímco obecný AI chatbot je pouze jazykový model bez klinické odpovědnosti.

Do stejného prostoru ale vstoupily i obecné AI chatboty, které jsou zmíněny výše. Spousta mladých lidí třeba ChatGPT využívá i jako psychologa či praktika a určují si diagnózu. Právě zde se začínají nástroje zásadně lišit. „Specializovaný symptom checker může být zdravotnický prostředek, má jasně daný účel, pravidla použití a prošel kontrolami. Víte, k čemu je určený a v jakých situacích se na něj dá spolehnout,“ vysvětluje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence. Naopak generativní AI podle něj pracuje jiným způsobem. „Je to univerzální nástroj na text. Umí vysvětlovat, shrnovat a pomáhat formulovat otázky, ale není určený k diagnostice. Může působit přesvědčivě, i když se plete, a uživatel často nepozná rozdíl,“ upozorňuje Misař.

S rostoucím používáním podobných nástrojů se objevuje i otázka odpovědnosti. Co když se pacient doporučením řídí a dojde k poškození zdraví? Podle advokáta Jiřího Matznera není odpovědným algoritmus, ale zdravotnický proces kolem něj. „AI se používá pro přípravu podkladů, nikoli pro diagnostiku. Odpovědnost bude zdravotního zařízení nebo lékaře, který nepostupoval lege artis a poradil nesprávně. Diagnostické AI systémy budou dle evropského AI Act patřit mezi vysoce rizikové. Budou vyžadovat dohled, transparentnost a prokázání bezpečnosti a účinnosti,“ konstatuje Matzner. To znamená, že zdravotnické aplikace budou mít blíž k přístrojům než k běžným mobilním aplikacím, podobně jako tlakoměr nebo EKG.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Poděbrady budou rozhodovat o novém způsobu správy městské čistírny odpadních vod

ilustrační snímek

Poděbrady na Nymbursku musí v dalších měsících rozhodnout o novém způsobu správy a provozování městské čistírny odpadních vod (ČOV). Ke konci letošního roku...

18. února 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Čeští hokejisté na ZOH končí. S Kanadou padli po skvělém výkonu až v prodloužení

Radim Rulík stojí zamyšleně na české střídačce.

Čeští hokejisté ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně hrají s hvězdnou Kanadou. Po dramatickém osmifinále s Dánskem chtějí svěřenci Radima Rulíka výrazně zlepšit výkon, aby zopakovali Nagano....

18. února 2026  19:29

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

18. února 2026  18:22

Kromě muzikantů pravidelně se objevujících před OC Nový Smíchov se nyní na stejném místě vyskytuje i flašinetář, aby spěchajícím kolemjdoucím zpříjemnil jejich cesty na Andělu v Praze 5.

vydáno 18. února 2026  18:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár návěsu s kartonem zastavil provoz na části D35. Hašení komplikoval vichr

Na Pardubicku vzplanul návěs kamionu. Zásah hasičům komplikuje silný vítr. (18....

Návěs nákladního auta převážejícího kartony na paletách začal ve středu před polednem hořet na dálnici D35 na Pardubicku. Likvidace požáru si vyžádala uzavírku ve směru na Hradec Králové a Prahu mezi...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  18:07

„Doktor Google“ pomalu končí, možnou nemoc pomůže zjistit AI. Ta doporučí, zda máte jít k lékaři

Dáváte přednost návštěvě lékaře?

Jen si to představte. V čekárně je plno, máte telefon v ruce a nepříjemný tlak na hrudi. „Je to jen nachlazení, nebo něco vážnějšího?“ říkáte si. Ještě před pár lety lidé v podobné situaci otevřeli...

18. února 2026  17:48

Plzeňský kraj dnes zveřejnil územní studii rozvoje větrných elektráren v regionu

ilustrační snímek

Plzeňský kraj dnes zveřejnil celou územní studii rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren v regionu. Uvádí se v ní, ve ketrých 37 lokalitách by mohly...

18. února 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Na dvou základních školách v Liberci hrozí po zápisech losování dětí

ilustrační snímek

Na dvou základních školách v Liberci hrozí po zápisech do prvních tříd losování dětí ze spádové oblasti. Celkem je ale míst ve 20 městských školách dostatek. K...

18. února 2026  15:46,  aktualizováno  16:33

Golf: Mýtus o sportu pro vyvolené padá. Je dostupnější než lyžování

Golf v České republice dávno přestal být sportem pro vyvolené

Dlouhá léta v české společnosti přetrvává představa, že golf je výsadou milionářů, odehrávající se v uzavřeném světě luxusních resortů, a sportem, který „normální“ rodinný rozpočet zruinuje. Realita...

18. února 2026  17:20

Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích dnes odpoledne hořelo. Hasiči sice oheň dostali rychle pod kontrolu, jeden z místních pacientů se ale vážně nadýchal zplodin a záchranářům se ho...

18. února 2026  15:12,  aktualizováno  17:16

ČT: Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy obžalovat čtveřici lidí

ilustrační snímek

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi v souvislosti s brněnskou bytovou kauzou. Obvinění podle...

18. února 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Přestavba střední keramické školy v K. Varech se protáhne, statika je horší

ilustrační snímek

Rekonstrukce a dostavba Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech se protáhne. Při počátečních pracích se zjistilo, že...

18. února 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.