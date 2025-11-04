Dominik Duka byl nepřehlédnutelný a také vtipný vypravěč, některými výroky ale dokázal lidi vytočit

Zesnulý kardinál Dominik Duka patřil k výrazným postavám české společnosti. Měl blízko k českým hlavám státu, nejen proto, že Arcibiskupský palác stojí na Hradčanském náměstí naproti Pražskému hradu. Přátelil se s Václavem Havlem, ale také s Václavem Klausem a Milošem Zemanem.
Připomeňme si proto některé z jeho výroků a názorů. Mnohé posluchače nebo čtenáře Duka pobavil, jiné potěšili jen jeho příznivce a obdivovatele, jinými zase část společnosti rozzlobil...

Vyvolal například rozruch účastí na mši za Andreje Hlinku na Slovensku. Odsloužil zádušní mši za ultrapravičáka Charlieho Kirka požadujícího zabíjení.

O vězení

„V prvních dnech (věznění) jsem jel jednou výtahem s už déle vězněným Romem, který mi dával poučení, nevěda, že jsem kněz: Vole, modli se, nebo se tady zblázníš!…“

Dominik Duka. S ministrem obrany Alexandrem Vondrou a armádními kaplany

O politice

„Je smutné, že se politikové zabývají pouze tím, co je výhodné jen pro jejich volební období. (…) Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. (…) Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin.“

Dominik Duka, 2013. Při slavné prohlídce korunovačních klenotů s nachlazeným prezidentem Milošem Zemana

O katedrále

„Nad katedrálou nikdy nevlál cizí prapor, ani hákový kříž, ani rudá vlajka se srpem a kladivem. I v obsazeném Hradě vždy zůstával ostrov Boží, i naší svobody.“

Dominik Duka, 2012. Jako nový arcibiskup

O vládě

„Nenašel jsem rovnováhu. Já se do jisté míry cítím ochuzen. Svět duchovní a svět běžného lidského života se mi vytrácí. Pořád jedete. Jednal jsem s vládou pana Fischera, s vládou pana Nečase, s vládou pana Rusnoka – a teď se znovu chystá nová vláda. A já si říkám: Je tohle vůbec práce kněze nebo normálního člověka?.“

Dominik Duka, 2011. Pohřeb Václava Havla

O olympiádě

„Co říci? Jak proběhla olympiáda? Mnozí mě předešli. Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 - Berlín, 1980 - Moskva a nyní Paříž 2024. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita. Z toho důvodu také ale neexistuje právo a neexistuje ani potřeba míru a přátelství.“

Dominik Duka, 2002. Na Sněžce

O covidu

„Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci.“

Dominik Duka, 2020. V covidové pandemii

O uprchlících

„Jsme svědky dvojí krize. Na jedné straně je extrém těchto teroristů. A teď mi odpusťte, na druhé straně je extrém těch, kteří ztratili zodpovědnost za svou zem, za svoje rodiny. A místo, aby bránili, utíkají.“

Dominik Duka, 2010. S prezidentem Václavem Klausem

