Připomeňme si proto některé z jeho výroků a názorů. Mnohé posluchače nebo čtenáře Duka pobavil, jiné potěšili jen jeho příznivce a obdivovatele, jinými zase část společnosti rozzlobil...
Vyvolal například rozruch účastí na mši za Andreje Hlinku na Slovensku. Odsloužil zádušní mši za ultrapravičáka Charlieho Kirka požadujícího zabíjení.
O vězení
„V prvních dnech (věznění) jsem jel jednou výtahem s už déle vězněným Romem, který mi dával poučení, nevěda, že jsem kněz: Vole, modli se, nebo se tady zblázníš!…“
O politice
„Je smutné, že se politikové zabývají pouze tím, co je výhodné jen pro jejich volební období. (…) Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. (…) Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin.“
O katedrále
„Nad katedrálou nikdy nevlál cizí prapor, ani hákový kříž, ani rudá vlajka se srpem a kladivem. I v obsazeném Hradě vždy zůstával ostrov Boží, i naší svobody.“
O vládě
„Nenašel jsem rovnováhu. Já se do jisté míry cítím ochuzen. Svět duchovní a svět běžného lidského života se mi vytrácí. Pořád jedete. Jednal jsem s vládou pana Fischera, s vládou pana Nečase, s vládou pana Rusnoka – a teď se znovu chystá nová vláda. A já si říkám: Je tohle vůbec práce kněze nebo normálního člověka?.“
O olympiádě
„Co říci? Jak proběhla olympiáda? Mnozí mě předešli. Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 - Berlín, 1980 - Moskva a nyní Paříž 2024. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita. Z toho důvodu také ale neexistuje právo a neexistuje ani potřeba míru a přátelství.“
O covidu
„Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci.“
O uprchlících
„Jsme svědky dvojí krize. Na jedné straně je extrém těchto teroristů. A teď mi odpusťte, na druhé straně je extrém těch, kteří ztratili zodpovědnost za svou zem, za svoje rodiny. A místo, aby bránili, utíkají.“