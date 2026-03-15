Podle The Wall Street Journal (WSJ) se z tohoto dárkového rituálu stává něco jako nepsané pravidlo Bílého domu. Skoro žádný člen mužského týmu si prý v posledních dnech netroufne přijít v jiné obuvi než v páru doporučeném Trumpem. Není třeba dodávat, že někteří raději nosí jiné značky – i dražší – například Louis Vuitton.
Nová „neformální uniforma“ Trumpova týmu
Americká média uvádějí, že Trump začal rozesílat boty jako osobní iniciativu poté, co si sám oblíbil značku Florsheim (s cenovkou kolem tří tisíc korun). Prezident si prý brzy uvědomil, že během dlouhých dnů v Oválné pracovně potřebuje pohodlnější obuv. Co se týče změn v botníku, Trump však dlouho nezůstal jen u sebe.
WSJ píše, že Trump za tyto dárky platí z vlastní kapsy a bedlivě sleduje, kdo je skutečně nosí. Elegantní boty se tak staly novým standardem pro muže na klíčových postech.
Na velikosti záleží
Viceprezident J.D. Vance nedávno přiznal, že prezident Trump loni v prosinci během schůzky v Oválné pracovně vytáhl svou oblíbenou „zbraň“ – katalog firmy Florsheim – a začal se ptát přítomných na velikost jejich obuvi.
Vance vzpomíná, že ministr zahraničí Marco Rubio uvedl číslo 11,5 (EUR 44,5), on sám 13 (EUR 46). „A pak se zeptal jednoho politika, kterého nebudu jmenovat, a on odpověděl, že má sedmičku,“ pokračoval Vance. Prezident se opřel o židli a dodal: „Víte, velikost bot o muži řekne hodně.“ Klasický Trumpův košilatý příměr vzbudil u všech přítomných směs údivu a pobavení.