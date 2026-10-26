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Co je to minimalismus?
Minimalismus se začal rozvíjet v 50. a 60. letech 20. století nejprve v umění, následně i v dalších sférách. Vznikl jako reakce na poválečnou rostoucí ekonomiku, masovou produkci a rodící se konzumní společnost.
- V umění a architektuře se začala objevovat strohost, čisté linie a jednoduchost v kontrastu k předcházejícímu abstraktnímu expresionismu, který se stal silně marketizovaný a komercionalizovaný.
- Minimalisté se postavili do protipólu s využíváním jednodušších materiálů. Strohým stylem chtěli ukázat, že jsou proti masové produkci a důležitější pro ně bylo nalezení vnitřní hodnoty než vnějšího statusu.
Jenže i minimalismus se z umění postupně dostal i do interiérů nebo stylu oblékání, pro některé se z něj stal životní styl, který je v současnosti opět součástí komerce a marketingu. Příkladem může být elegantní a jednoduchý skandinávský nábytek nebo čisté linie smartphonů.
Maximalismus, whimsy a dopamine decor
Ještě v roce 2018 pomáhaly minimalistické interiéry „uniknout“ před každodenním stresem a zahlceností. Fungovaly jako oáza klidu po hektickém dni v kanceláři. Jenže se během pandemie covidu ukázalo, že strohé domovy, ve kterých bylo kvůli omezení pohybu a nucené karanténě nutno zůstávat, na štěstí nepřidávaly. Podle webového magazínu Urdesignmag tak v návaznosti na konec covidových restrikcí začala kolektivní touha obklopit se barvami a předměty, které vyvolají okamžitou radost.
„Asi dva roky zpátky jsem si uvědomila, že mi čisté linie a neutrální tóny přestávají stačit. Jako by mi v životě něco chybělo,“ vypráví blogerka Šárka Tobiášková ze sesterské dvojice Sistershoods. „Pamatuju si, že pokaždé, když jsem přišla domů, cítila jsem takový chlad nebo jak to popsat. Pak jsem ale objevila kouzlo barev a život mi připadal hned veselejší,“ říká Tobiášková, která na sociálních sítích ukazuje, jak barevnými doplňky rozzářit interiér.
Do světa bydlení a interiérového designu se tak v posledních letech dostalo hned několik nových trendů.
- Maximalismus, jehož filozofie „více je více“ se v umění a architektuře objevovala už v baroku či viktoriánské době. Impulzem k návratu v posledních letech byla reakce na strohý minimalismus.
- Whimsy je styl, který explodoval díky sociálním sítím TikTok a Pinterest. Inspiruje se mystickými motivy, fantasy světem, hravostí a nápaditostí.
- Dopamine decor je nejnovější trend, který vznikl během pandemie, kdy se lidé v karanténě oblékali do barevného oblečení pro zlepšení nálady. Z módy se dostal i do vybavení domácností. Pohled na barevné předměty vyvolává nostalgii nebo zlepšuje náladu.
„Myslím si, že v této době, která je pro spoustu lidí náročná a plná stresu, se začínáme snažit hledat radost i v maličkostech. Lidé si více uvědomují, jak moc prostředí, ve kterém tráví čas, ovlivňuje jejich náladu. A že je naprosto v pořádku obklopovat se věcmi, které nám jednoduše dělají radost, i když zrovna nezapadají do aktuálních trendů,“ komentuje aktuální situaci Martina Škultétyová, která pod značkou SMPLCT vyrábí doplňky do domácnosti.
Jak barvy mění naši psychiku
Odborníci dávají tomuto posunu za pravdu, protože prostor, v němž žijeme, má totiž na naši psychickou pohodu podstatně větší vliv, než jsme si dříve připouštěli. „Lidé v posledních letech už skoro vůbec nezakomponovávají barvy, ale snaží se o dokonalost. Dokonale sladěné interiéry, neutrální barvy, minimum dekorací a hlavně, aby bylo všechno na svém místě,“ popisuje Škultétyová. Dokonalý minimalistický interiér je sice při příchodu z chaotické práce uklidňující, ale ukazuje se, že je dlouhodobě náročný na údržbu. Paradoxně se z něj pro mnohé stala přehlídka nedosažitelného luxusu a neustálého tlaku na pořádek. „Kdysi jsem slyšela, že minimalistický styl je pro bohaté, maximalistický pro dětské duše,“ potvrzuje Tobiášková.
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Oproti tomu maximalistické a hravé směry dávají lidem svobodu tvořit bez přísných pravidel. Nejde o to zaplnit byt bezduchým plastovým nepořádkem, ale vdechnout mu duši. „Někdy stačí opravdu maličkost, třeba obraz na čisté stěně, podtácek pod oblíbeným hrníčkem nebo třeba klíčenka, kterou máte každý den na očích. I já sama mám ráda, když má prostor jednotné barvy, ale právě drobné detaily mu dodávají charakter. Nemusí spolu všechno dokonale ladit. Naopak si myslím, že přidáním trošku barev dokážou vytvořit domov, který nepůsobí jako z katalogu, ale opravdu jako váš,“ uvádí Škultétyová.
Jak začít proměňovat interiér
Pokud vás láká vnést do svého života trochu více radosti a rozmanitosti, nemusíte hned vyhazovat veškeré vybavení ani kompletně předělávat celý byt. Nejjednodušší cesta vede přes drobné akcenty, jako jsou přehozy, závěsy, hravé doplňky, zajímavé osvětlení, vázy nebo polštáře. „Chtěla bych, aby se do interiérů vrátily alespoň trošku barvy a hravost. Abychom se nebáli kombinovat věci, které se nám líbí, i když spolu nemusí dokonale ladit,“ doufá Škultétyová.
Maximalismus, whimsy i dopamine decor jsou především o hravosti a postupném objevování toho, co dělá dobře právě vám. „Nechci vytvářet jen další věci, které si lidé pořídí a za pár týdnů na ně zapomenou. Baví mě představa, že se můj podtácek stane součástí něčího ranního rituálu, že si na něj každý den položí svůj oblíbený hrnek s kávou nebo třeba jako můj taťka, který si na něj položí večer pivo. Že můj obraz někomu zpříjemní náladu při pohledu na stěnu pokaždé, když přijde domů. A u klíčenek se mi líbí myšlenka, že malý kousek ruční tvorby může člověka doprovázet prakticky kamkoliv,“ potvrzuje Škultétyová.
Změnu vlastní domácnosti kvituje také Tobiášková. „Moje rodina mi říkala, že se u mě cítí pohodlněji a mají z interiéru hřejivý pocit. Deky už skoro večer k přikrytí nikdo nepotřebuje. Hlavně ale cítím změnu u sebe. Jsem ve větším psychickém klidu a musím se přiznat, že zmizely i nějaké zdravotní problémy, co jsem měla. Barvy mají velký vliv na naše podvědomí. Je totiž rozdíl, jestli přijdete do neutrálního béžového obývacího pokoje nebo do barevného a útulného chaosu, který vám vykouzlí úsměv a zahřeje na duši,“ říká Tobiášková.