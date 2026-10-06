Trh s doplňky stravy pro ženy rychle roste. Kde končí smysluplná suplementace a začíná dobře zabalený marketing?
Ta hranice podle mě vede uvnitř každého produktu a každého rozhodnutí, které při jeho tvorbě uděláte. A nejlépe je to vidět na samotných surovinách. Vezměme si třeba vitamin C. Na etiketě zákaznice vidí jednoduše vitamin C, ale pro mě tím rozhodování teprve začíná. Můžete použít kyselinu askorbovou, která je levná a dobře dostupná. Můžete sáhnout po přírodním zdroji, například camu-camu, který je ale výrazně dražší. Nebo můžete zvolit lipozomální formu, která pracuje s jiným způsobem transportu a může být šetrnější k trávení. Na etiketě přitom pořád můžete mít jednoduše napsáno vitamin C. A marketing začíná ve chvíli, kdy se produkt skládá primárně podle ceny nebo podle toho, co se dobře komunikuje, a teprve potom se k tomu vytvoří hezký příběh. Pod tím vším je pro mě jedna zásadní věta: doplněk stravy je pořád jen doplněk stravy. Může něco doplnit, ale nemůže vás zachránit. Ve chvíli, kdy se začne prezentovat jako alternativa k léčbě, jako řešení vážného zdravotního problému nebo jako zázračná cesta k rychlé změně těla, se podle mě dostáváme úplně mimo to, čím by suplementace měla být.
Jak začít u sebe?
Pracujete s konceptem cyklistické suplementace. Jak silné vědecké důkazy máme o tom, že ženy potřebují v různých fázích cyklu jiné látky?
Tady je podle mě důležité oddělit dvě věci: co víme o ženské fyziologii a co zatím víme o samotném konceptu cycle syncing (sladění s menstruačním cyklem – pozn. redakce). Dobře doložené je, že se v průběhu menstruačního cyklu mění hladiny hormonů a s nimi se mění i řada dalších procesů v těle. Menstruace navíc znamená ztrátu železa, což je jednoduše fyziologický fakt. Existují také data ke konkrétním látkám a konkrétním obtížím. Co ale nemáme dostatečně doložené, je tvrzení, že žena potřebuje v každé fázi cyklu jiný přesně definovaný suplementační režim a že tento režim je prokazatelně lepší než dobře nastavená suplementace užívaná každý den. Studie, která by tyto dva přístupy přímo a kvalitně porovnala, nám podle mého vědomí chybí. A to je důležité říkat nahlas. Naše značka proto nestaví svou filozofii na tvrzení, že věda dokázala cycle syncing. Vycházíme z ženské fyziologie a z toho, co se v těle v jednotlivých fázích cyklu reálně děje. Na základě toho se díváme na jednotlivé živiny a na to, kde jejich použití dává smysl.
Co je PCOS
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je hormonální a metabolické onemocnění. V květnu byl ale představen nový název – polyendokrinní metabolický ovariální syndrom (PMOS), protože nemoc zasahuje více oblastí zdraví než jen vaječníky. Přechod potrvá několik let, takže se zatím budou oba názvy objevovat vedle sebe.
Co říkáte na to, že si ženy podle obsahu na sociálních sítích samy diagnostikují hormonální nerovnováhu a místo návštěvy lékaře sáhnou rovnou po doplňcích stravy?
Je to problém. A myslím, že je důležité to říct otevřeně i jako značka, která doplňky stravy prodává. Hormonální nerovnováha není konkrétní diagnóza. Pokud má žena například endometriózu, PMOS nebo onemocnění štítné žlázy, potřebuje vyšetření a diagnózu od odborníka – ne video na sociální síti a následně několik doplňků z e-shopu. Proto se v naší edukaci snažíme říkat i to, kdy už suplementace není řešení. Pokud žena dlouhodobě nemá menstruaci, má výrazně silné nebo prodloužené krvácení, náhle se jí změní cyklus, má silné bolesti nebo má potíže s otěhotněním, je namístě řešit situaci s lékařem. Zároveň bych ale nechtěla vinu za celý problém přenášet na ženy a sociální sítě. Protože otázka podle mě zní také: Proč tam ty ženy vůbec hledají odpovědi? Často proto, že je předtím nenašly jinde. Mnoho žen má zkušenost, že se svými potížemi přijdou k lékaři a odcházejí s velmi rychlým řešením, aniž by dostaly dostatek prostoru pochopit, co se v jejich těle děje. Sama jsem něco podobného zažila.
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Longevity je obrovský trend. Jakou roli v dlouhodobém zdraví žen podle vás hrají doplňky ve srovnání s pohybem, spánkem, jídelníčkem nebo nekouřením?
Longevity už pro mě začíná být skoro sprosté slovo. Nalepí si ho na sebe úplně každá firma a najednou je longevity všechno. Když ale odhlédnu od marketingového označení a vezmu to věcně, role doplňků je podle mě výrazně menší než role základů. A to říkám jako zakladatelka značky s doplňky stravy, což možná není úplně nejchytřejší marketingová strategie. U nás pořád platí, že na prvním místě je strava, pohyb a spánek. Suplementace je až pomyslná třešnička na dortu. Žádný doplněk nenahradí kvalitní spánek a žádný zelený prášek nenahradí pestrou stravu. Na druhou stranu si nemyslím, že je realistické očekávat, že všechno získáme pouze z jídla. Typickým příkladem je železo u menstruujících žen, vitamin D v našich podmínkách nebo kyselina listová před otěhotněním a v těhotenství. Zdraví se podle mě koupit nedá. Můžeme si ale koupit nástroje, které nám pomohou se o ně lépe starat.
Bezpečnost?