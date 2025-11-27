Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou! chce za volant nalákat další.
Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) představilo novou kampaň zaměřenou na ženy. Zároveň zveřejnilo statistiky, které ukazují, kolik žen v jednotlivých podnicích pracuje. Jejich počet roste.

Podíly žen ve vybraných dopravních podnicích

DP/ fyzický stav k 30.9.2025Počet zaměstnanců% zastoupení ženPočet řidičů (muži i ženy)% zastoupení řidiček
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice32126 %18125,97 %
DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou45321 %23823,53 %
DP měst Mostu a Litvínova43430 %22622,57 %
Dopravní podnik Ostrava206725 %108521,01 %
CELKOVĚ ZA SDP ČR (20 DP)21 91317,70 %10 77712%

Kampaň Holky jedou! bourá předsudky

SDP ČR spustilo další část kampaně Holky jedou! dnes. Kampaň má ukázat, že práce v dopravním podniku nemusí být jen mužskou záležitostí.

Cíle kampaně

  • představit ženy pracující v MHD
  • zbořit stereotypy o profesi řidiče
  • motivovat další zájemkyně
  • ukázat jejich příběhy formou videí

Na YouTube kanálu SDP ČR je dostupná série videí se čtyřmi zaměstnankyněmi dopravních podniků. Ze všech klipů vznikl 45minutový dokument, který sdružení nabídne školám a představí také na festivalu Jeden svět.

Trpělivost, klid i méně nehod

Podle zástupců dopravních podniků mají ženy vlastnosti, které se na řízení autobusů či tramvají výborně hodí. „Trpělivost, předvídavost, vlídný úsměv,“ jmenoval některé ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Dodal, že to vede k mnohem menší nehodovosti a také k menšímu počtu stížností cestujících ve srovnání s muži.

Tuto zkušenost potvrzuje také Věra Kokošková, vedoucí vršovické garáže pražského DPP: „Je úplně minimum nehod, které by byly zaviněné ženou řidičkou.“

Flexibilní úvazky lákají další ženy

Zájem o práci v dopravních podnicích se u žen zvyšuje i díky tomu, že mají možnost si zvolit flexibilní úvazek a upravit si pracovní dobu.

Roli hraje i jednodušší ovládání vozů. „Technologie a řízení vozů MHD se neskutečně posunula. Dnes je řízení méně fyzicky náročné, než tomu bylo před lety. Jednodušší je také cesta k řidičskému oprávnění skupiny D na autobusy, kdy už není nutné nejprve absolvovat řidičák na nákladní vůz,“ vysvětluje Ladislav Urbánek, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

První ženy v pražské MHD

Mimochodem Dopravní podnik hl. m. Prahy si už za pár dní připomene kulaté výročí od chvíle, kdy se v řadách zaměstnanců zabezpečujících provoz městské hromadné dopravy v Praze vůbec poprvé objevily ženy.

První průvodčí tramvaje nastoupily tehdy do svého zaměstnání 1. prosince 1915, kdy byly zařazeny do stálé služby na vlečných vozech. Tehdejším Elektrickým podnikům král. hlavního města Prahy, předchůdci DPP, pomohly v období první světové války nahradit muže, kteří museli narukovat na frontu.

Před sto lety začaly ženy pracovat v pražské hromadné dopravě na pozici průvodčích (30.11.2015).









