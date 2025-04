Polsko je jako destinace na dovolenou v posledních letech čím dál populárnější. Jednou z nejoblíbenějších turistických destinací je Krakov – metropole na řece Visle, která spojuje historické budovy s moderní architekturou.

Jak se dostat do Krakova?

Cesta vlakem Leo Express z Prahy do Krakova trvá přibližně šest a půl hodiny a s dostatečným předstihem pořídíte jízdenku už od 148 korun.

Pokud preferujete auto, počítejte přibližně s pěti a půl hodinami na cestě. Úsek dálnice A4 mezi Katovicemi a Krakovem je zpoplatněn mýtným ve výši 32 PLN (188 korun) a při průjezdu mýtnými branami jde platit hotově i kartou.

Leteckou dopravou vás společnost Ryanair dostane z Prahy i Vídně do Krakova za hodinu. Poměrně časté jsou akční ceny v rozmezí 500 až 1000 korun za zpáteční letenku.

Ať už plánujete krátkou návštěvu nebo delší pobyt, vyplatí se dopředu zjistit, jak se po Krakově pohybovat. Historické centrum je ideální k procházkám, ale kvalitní městská hromadná doprava vám umožní snadný pohyb po městě i jeho okolí. Přinášíme vám přehled MHD v Krakově, včetně informací o jízdenkách, mapy a tipů na užitečné aplikace.

Cena jízdenek na MHD v Krakově

Městská doprava v Krakově zahrnuje tramvaje a autobusy, částečně také vlaky. Zvýhodněnou cenu mají děti do 16 let a studenti do 26 let s platnou ISIC kartou. Senioři nad 70 let mohou po Krakově cestovat zdarma, stačí se prokázat běžným evropským občanským průkazem nebo jakýmkoliv pasem.

Krakov je rozdělen na tři zóny: I, II a III. V zóně I je území města Krakov, zóny II a III pokrývají okolní okresy. Při cestování mimo Krakov tedy zkontrolujte, jestli máte jízdenku platnou pro příslušné zóny.

Tabulka s cenou jízdenek tramvají a autobusu:

Časová lhůta Zóna Plná cena Zvýhodněná cena 20 minut I+II+III 4 PLN (23 Kč) 2 PLN (12 Kč) 60 minut I+II+III 6 PLN (35 Kč) 3 PLN (18 Kč) 90 minut I+II+III 8 PLN (47 Kč) 4 PLN (24 Kč) 24 hodin I 17 PLN (100 Kč) 8,50 PLN (50 Kč) I+II+III 22 PLN (129 Kč) 11 PLN (65 Kč) 48 hodin I+II+III 35 PLN (205 Kč) 17,50 PLN (102 Kč) 72 hodin I+II+III 50 PLN (293 Kč) 25 PLN (147 Kč) 7 dní I 56 PLN (328 Kč) 28 PLN (164 Kč) I+II+III 68 PLN (398 Kč) 34 PLN (199 Kč)

Kde v Krakově sehnat jízdenky na MHD

Jízdenku seženete v trafikách, obchodech se suvenýry, v automatech na zastávkách, nebo přímo v tramvajích a autobusech. Pozor, některé starší automaty nabízí pouze platbu mincí.

Doporučujeme si stáhnout aplikaci Jakdojade, ve které si můžete naplánovat cestu a koupit jízdenku online. Najdete tam tramvajové, autobusové i vlakové trasy.

Tip: Na prozkoumávání města se vám bude hodit i mobilní aplikace VacationPoland – nabízí mapu, audio průvodce a informace o atraktivních místech včetně adres a otevírací doby.

Tramvaje a autobusy v Krakově: jak to funguje?

Pokud plánujete prozkoumávat Krakov, tramvaje jsou bezpochyby nejpohodlnějším a nejpřehlednějším způsobem dopravy. Díky husté síti, která protíná celé město, se snadno dostanete ke všem hlavním památkám i zajímavým místům.

V Krakově je v provozu celkem 24 tramvajových linek. V pracovní dny od 4:30 do 23:00 jezdí v intervalech 6 až 15 minut, přes víkend každých 15 až 20 minut. V noci město obsluhují dvě tramvajové linky 62 a 64. Jezdí každých 30 minut, i pozdní návrat na hotel nebo do ubytování tak zvládnete bez problému.

Městské autobusy poznáte podle modré barvy. Žluté, červené či bílé autobusy obsluhují příměstské linky. Nejfrekventovanější spoje jezdí každých 6 minut, méně vytížené linky mají interval okolo 30 minut.

Mapa MHD v Krakově. Modrá linka je autobusová, červená tramvajová.

Doprava vlakem v Krakově

Kromě tramvají a autobusů můžete v Krakově využít i městské vlaky, které jsou označeny SKA1, SKA2 a SKA3. Jízdenku můžete pořídit v automatech nebo v online v aplikaci Jakdojade a webu společnosti Koleje Małopolskie. Městské vlaky jsou praktickou volbou pro přesun na letiště nebo do okolních měst.

Parkování v Krakově

Pokud přijedete autem, počítejte s placenými parkovacími zónami v centru města. Širší centrum Krakova je rozděleno do 3 zón s provozní dobou od pondělí do soboty, vždy od 10:00 do 20:00.

Ceny parkovného (lístky je třeba vytisknout v parkovacích automatech):

Zóna A – 6 PLN za první a každou další hodinu

Zóna B – 5 PLN za první a každou další hodinu

Zóna C – 4 PLN za první a každou další hodinu

Pohodlnou variantou jsou městské parkovací domy, které jsou otevřené 24 hodin denně.

Parking przy Muzeum jsou podzemní garáže u Národního muzea, vzdálené 15 minut chůze od centra nebo 3 minuty tramvají či autobusem. Cena je 6 PLN za hodinu a 60 PLN za 24 hodin. Z Parking Stare Podgórze se dostanete za 30 minut pěšky nebo za 7 minut tramvají na hlavní náměstí. Cena je 5 PLN za hodinu a 50 PLN za 24 hodin.

Gotická radnice je jednou z nejkrásnějších památek Vratislavi.

Jak dlouho zůstat v Krakově?

Pokud plánujete jen rychlou prohlídku historického centra a neplánujete navštěvovat interiéry či muzea, vystačíte si s jedním dnem. Abyste však nasáli jedinečnou atmosféru města a měli dostatek času na prozkoumání všech zákoutí, doporučujeme strávit v Krakově alespoň tři dny. Největší dominantou je vrch Wawel s Královským hradem a katedrálou sv. Stanislava a Václava. Prohlídka tohoto místa vám nabídne jedinečný pohled do historie Polska. Dalším magnetem je Rynek Główny – hlavní náměstí s historickým tržištěm Sukiennice a okolními památkami. Za návštěvu stojí i Kazimierz, bývalé židovské ghetto plné úzkých uliček a synagog s nezaměnitelnou atmosférou.