Prázdniny můžete zahájit za zvuku pop-rocku. Koncert populární skupiny OneRepublic v rámci turné From Europe With Love Tour 2026 se uskuteční 27. června na letišti v Letňanech. Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 areně představí parta z Colorada svoje hity i pod širým nebem.
Rock zazní o pár dní později v Plzni. Rocková legenda Alice Cooper se po dvou letech vrací do České republiky. Fanouškům se představí 30. června v plzeňské Logspeed CZ Aréně. Hudebník, vlastním jménem Vincent Damon Furnier, je proslulý svými provokativními vystoupeními i scénickými triky, které z něj udělaly ikonu světového rocku. Jeho kariéra začala už v 60. letech a přinesla hity jako School’s Out, Poison či No More Mr. Nice Guy.
Také v červenci nás čeká hudební nářez
Do Pardubic dorazí legendární americká skupina ZZ Top. Koncert odehraje 6. července v Enteria aréně. Poznávacím znamením skupiny jsou kromě přímočarého jižanského bluesrocku také dlouhé plnovousy dvou členů. Kapelu tvoří kytarista a zpěvák Billy Gibbons, bubeník Frank Beard a baskytarista Elwood Francis, který nahradil zesnulého Dustyho Hilla.
Trochu jinou muziku do Česka pro změnu přiveze raper Pitbull. Držitel Grammy vystoupí 26. července na pražském Letišti Letňany. Pětačtyřicetiletý Američan s kubánskými předky, kteří uprchli do Miami před Fidelem Castrem, prorazil do mainstreamu v roce 2009 se svým čtvrtým albem Pitbull Starring in Rebelution. Do čela hitparády Billboard Hot 100 se poprvé dostal se singlem Give Me Everything z roku 2011.
V srpnu si na své přijdou fanoušci metalu. Musí se ale vydat na východ republiky. Judas Priest zahrají 2. srpna v ostravské Ostravar areně. Kapela se zformovala v roce 1969 v Birminghamu, od té doby prodala přes 50 milionů alb.