Ještě nedávno byly Doritos především tím, co člověk otevřel u filmu, na večírku nebo cestou z obchodu. Teď se z nich stává něco podstatně ambicióznějšího. Základ tvoří tortilla chipsy, na ně se vrství maso, sýr, zelenina, omáčky a další ingredience – a výsledkem má být celé jídlo, nikoli jen svačina.
Právě tento princip stojí za novinkou, kterou od 1. září do 26. října 2026 nabízí KFC v Česku. Ve dvou variantách – Loaded Doritos TexMex a Loaded Doritos Spicy – kombinuje křupavé Doritos s kuřecím popcornem a dalšími ingrediencemi. Nabídka je dostupná v českých restauracích KFC a zapadá do širšího evropského trendu. PepsiCo a KFC letos představily koncept KFC x Doritos Loaded hned na 27 evropských trzích.
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Chipsy jako talíř
Princip „loaded“ jídla je překvapivě jednoduchý. Chipsy se stanou základem a všechno ostatní se přidá navrch. Výsledkem může být jídlo z mísy, stánku, krabičky nebo dokonce přímo z otevřeného sáčku.
A právě v tom je jeho síla. Není potřeba talíř ani příbor. Vezmete chipsy, přidáte maso, sýr, omáčku a zeleninu a můžete jíst.
KFC českou novinku rozdělilo na dvě varianty. TexMex kombinuje Doritos s kuřecím popcornem, sýrovou nacho omáčkou, strouhaným sýrem, nakládanou kukuřicí a BBQ omáčkou. Spicy přidává jalapeños, avokádo, strouhaný sýr a pikantní omáčku.
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Podle KFC se navíc kuřecí popcorn vrací i jako samostatný produkt v 90gramovém balení a je součástí několika variant cenově zvýhodněného Megaboxu.
Nejde jen o módní výstřelek
Za rostoucí oblibou podobných jídel stojí podle PepsiCo změna způsobu, jakým lidé jedí. Výzkum společnosti ve Velké Británii ukázal, že 51 procent generace Z preferuje flexibilnější a neformálnější způsob stravování. Průměrný člověk z této generace si podle stejného výzkumu dá „snackable meal“, tedy jídlo založené na svačinovém principu, přibližně třikrát týdně.
To je přesně prostor pro „loaded“ jídla. Nemusí vypadat jako klasický oběd nebo večeře. Jsou rychlá, snadno upravitelná, dají se sdílet a především se dobře hodí k jídlu mimo klasický stůl.
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A fungují napříč kulturami. V Turecku se Doritos kombinují například s tamním street foodem, včetně Çiğ Köfte, döneru nebo kumpiru. V Kanadě se rozšířil koncept Walking Shawarma, kdy se maso a další ingredience přidávají přímo do sáčku Doritos. V Británii se podobný princip prosadil v restauracích a food trucích. PepsiCo popisuje právě tuto schopnost spojovat globální značku s místními chutěmi jako jednu z hlavních předností trendu.
Doritos? Začalo to v Disneylandu
Na celém příběhu je možná nejzajímavější, jak Doritos vůbec vznikly.
Od koše k miliardovému snacku
Psal se začátek 60. let a v Disneylandu fungovala restaurace Casa de Fritos. V kuchyni vznikalo množství nevyužitých kukuřičných tortill. Ty měly původně skončit v koši.
Jeden z dodavatelů ale přišel s jednoduchým nápadem: tortilly nakrájet na trojúhelníky, osmažit a dochutit. Z toho, co byl původně kuchyňský odpad, se stal hit mezi návštěvníky Disneylandu.
Marketingový manažer Frito-Lay Arch West si jejich popularity všiml a v roce 1964 se rozběhla komerční výroba. O dva roky později, v 1966, se Doritos dostaly na celý americký trh.
Takže jeden z nejznámějších světových snacků má v podstatě příběh: „Než to vyhodíš, zkus to osmažit.“
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A ještě jedna drobnost: název Doritos vychází ze španělského doradito, tedy něco jako „malé zlaté“.
Z obyčejných chipsů globální fenomén
První Doritos přitom nebyly takové, jaké známe dnes. Barevné sáčky plné výrazného oranžového koření přišly až později. První národní verze z roku 1966 byly mnohem jednodušší.
Taco příchuť přišla v roce 1967 a ikonické Nacho Cheese v roce 1972.
Od té doby se z Doritos stal globální produkt s desítkami variant a příchutí. A nyní se značka paradoxně vrací ke svému původnímu principu. Ne jako něco, co se jí vedle jídla, ale jako něco, co se stává jeho základem.
Proč právě teď?
„Loaded“ jídla dobře odpovídají době, kdy se hranice mezi svačinou, rychlým občerstvením a hlavním jídlem stírají. Lidé chtějí jídlo, které je rychlé, výrazné, snadno přenosné a které se dá jíst prakticky kdekoliv.
PepsiCo tento trend označuje za nový způsob, jak z klasických snacků vytvořit celé jídlo. Do jednoho základu se může přidat prakticky cokoli – kuře, maso, sýr, zelenina, avokádo, omáčky nebo místní speciality.
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A právě proto může být budoucnost Doritos trochu jiná, než by člověk čekal. Ne pytlík na stole, ale pytlík jako talíř.
V Česku tento trend nyní zkouší KFC. Jeho Loaded Doritos jsou v nabídce od 1. září do 26. října 2026, tedy téměř dva měsíce.
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