Pražské hřbitovy se potýkají s paradoxem. Zatímco klasických hrobů mají dostatek, místa pro ukládání uren postupně docházejí. Důvodem je především proměna způsobu pohřbívání. V Praze každoročně zemře zhruba 12 tisíc lidí, více než 90 procent pohřbů přitom končí kremací. Tradičních pohřbů do rakve se uskuteční méně než tisíc ročně. „Lidé chtějí být častěji pohřbeni mimo hřbitov, například rozptýlením popela nebo uložením urny doma. Zároveň jsou otevřenější přírodnějším formám pohřbívání,“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.
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Hřbitovy vznikly za jiných dob
Většina pražských hřbitovů přitom vznikala v době, kdy převládaly právě klasické pohřby do země. Urnových hrobů, kolumbárií nebo rozptylových louček je proto méně. Zájem o ně ale rychle roste. Navíc není kapacita rozložená rovnoměrně. Některé hřbitovy už další místa nabídnout prakticky nemohou, jinde se správci snaží reagovat na nové požadavky návštěvníků.
Jedním z posledních přírůstků je nová část hostivařského hřbitova. Nabízí kolumbárium s kapacitou 1050 uren a rozptylovou loučku o rozloze 800 metrů čtverečních. Podle pražské správy hřbitovů umožní přibližně 6400 vsypů.
Alternativou ke klasickému pohřbívání jsou také přírodní pohřebiště v Ďáblicích. V Lese vzpomínek se popel ukládá ke kořenům stromů, na Lučním hřbitově se zase pohřbívá do země na květinové louce bez tradičních kamenných náhrobků.
Praha hledá místa i na stávajících hřbitovech
Další nové kapacity chce Praha hledat především uvnitř stávajících hřbitovů. Podle organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy totiž město nemá k dispozici volné rezervní pozemky, na kterých by bylo možné jednoduše vybudovat další pohřebiště. Správci proto počítají například s přeměnou nevyužívaných objektů, úpravami kolumbárií a budováním dalších úložných míst.
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Zájemci o konkrétní hrobové nebo urnové místo by se měli obrátit přímo na příslušnou hřbitovní správu. Aktuální dostupnost se totiž průběžně mění a liší se podle jednotlivých lokalit i typu pohřbení.
Přirozená součást města