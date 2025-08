Léto máme spojené se sluncem, výlety do přírody a dlouhými dny strávenými venku. Co ale dělat, když se počasí rozhodne pokazit plány a místo slunečního dne přijde déšť? Nemusíte zoufat ani zůstávat doma s nudícími se dětmi. I když léto bez slunce zní jako noční můra každého rodiče, existuje spousta míst a aktivit, které zabaví malé i velké – a to i pod střechou. V tomto článku vám přinášíme tipy na rodinné zážitky, které nezávisí na počasí a promění i deštivý den v dobrodružství.

S dětmi za loutkami

Bojíte se, že klasická muzea vaše děti nejspíš moc bavit nebudou? Zkuste s nimi zajít do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a uvidíte, že se jim nebude chtít odejít. Loutkářství, které je zapsané na seznamu UNESCO, má v Chrudimi dlouhou tradici. V interaktivním muzeu vás čeká svět plný hravosti a zážitků, které osloví všechny věkové kategorie. Nabízí jedinečný pohled na historické i současné, české i zahraniční loutky a na vlastní kůži si tu taky vyzkoušíte, jaké to je, hrát loutkové divadlo. Během roku se tu koná velké množství nejrůznějších akcí. Od října do prosince se tak každý čtvrtek otevírá Batolárium, otevřená herna s hravými aktivitami pro děti od tří let, v neděli se konají pravidelná loutková představení a těšit se můžete také na tvořivé dílny a tematické workshopy.

Památková rezervace Betlém Hlinsko

Do Hlinska za vědou a unikátní sbírkou hmyzu

Pokud vaše děti zajímá spíš příroda a věda, zajeďte do nedalekého Hlinska. Tady se v minulém roce otevřelo unikátní vzdělávací centrum Planeta, které poskytuje zábavný pohled na procesy a úkazy odehrávající se na Zemi. Najdete tu několik stálých expozic týkajících se vývoje života, litosféry, hydrosféry a atmosféry, hvězdnou oblohu s deseti nejznámějšími souhvězdími, profesionálně vybavenou laboratoř s mikroskopy nebo model planety Země. V průběhu roku se zde pořádají také přednášky a tematické akce, nabízí dva kroužky pro děti a Akademii třetího věku pro dospělé. A když už budete v Hlinsku, zastavte se také do Muzea motýlů a brouků, ve kterém se ukrývá unikátní expozice hmyzu ze všech koutů světa. Za návštěvu určitě stojí také památková rezervace Betlém Hlinsko, ve které vás čeká procházka mezi roubenými domky z 18. století. Při komentované prohlídce navštívíte například expozici věnovanou masopustním obchůzkám, které jsou zapsané na seznamu UNESCO.

Muzeum nové generace Zámek Žďár

Chcete si užít prohlídka muzea trochu jinak? Pak si naplánujte výlet do Muzea nové generace, které se nachází v zámku ve Žďáru nad Sázavou. Muzeum nové generace je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. V roce 2018 bylo zařazeno na 2. místo v kategorii Muzea České republiky ve výběru známého cestovatelského portálu TripAdvisor. Honosí se také titulem Stavba Vysočiny 2016.

Muzeum nové generace Zámek Žďár

Sahat na exponáty povoleno!

Dlouhé texty byste v muzeu hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátkaz dnešní doby a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera, kteří se stanou vašimi průvodcu. Expozice využívá kontrastu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely. Sahat na exponáty je v tomto muzeu přímo doporučeno.

Do Třebíče do vědeckého centra

Máte doma malé vědce? Pak se musíte stavit v Třebíči. V areálu bývalé Baťovy továrny najdete totiž jediné science centrum na Vysočině. Ekotechnické centrum Alternátor má několik expozic, které zabaví rodiče i děti. Přízemí je věnované energii minulosti. Seznámíte se tu s historií areálu, s výrobou obuvi v Třebíči za Baťovy éry i za socialismu, ale také s historií energií. Těšte se na unikátní sbírku stabilních motorů nebo parní stroj, který můžete tlačítkem spustit a vidět ho tak v provozu.Výstava Energie a náš svět v prvním patře budovy se zabývá především obnovitelnými zdroji energie. Nejzajímavějším exponátem je část lopatkyz větrné elektrárny, která zároveň slouží jako prolézačka. Děti zaujme také funkční turbína, která ještě nedávno sloužila v papírnách v Přibyslavicích nebo energodomek ve skutečné velikosti 1+kk, kde je veškerá kabeláž vedena po stěnách. Skutečný unikát se ale nachází v posledním, třetím, patře. Čeká vás tu totiž projekční koule, na kterou se promítají v reálném čase data z NASA a další zajímavosti z naší planety i z vesmíru. Nezapomeňte si pak projít výstavu Vesmír a kosmonautika, zahrajte si hry na herním automatu a vyfoťte se v zrcadlové místnosti.

Ekotechnické centrum Alternátor má několik expozic

Vánoce bez konce

Za krásným barokním portálem se nachází Městské muzeum Dvora Králové nad Labem a v něm několik expozic. Můžete navštívit zdejší galerii, dozvědět více o historii města a také o textilním průmyslu, kterým byl zdejší kraj proslulý. Další část je věnovaná vánočním ozdobám. Ozdoby různých tvarů, velikostí a typů jsou uložené v důmyslných šuplíkách a skříňkách, které můžete objevovat. Nahlédněte také do perlařské dílničky. Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti. Více na www.muzeumdk.cz

Krása textilního tisku

Nahlédněte pod ruce mistrům tiskařům, designérům, rytcům a vzorkařům. V prostorách bývalých dílen na Střední průmyslové škole na nábřeží Jiřího Wolkera jsou umístěny exponáty, které návštěvníkům přiblíží způsoby, druhy a možnosti potisku textilu. Obdivovat můžete původní stroje, množství vzorníků, látek či modrotiskovou dílnou. Pro návštěvníky je připravená malá tiskařská dílna, kde si mohou pomocí ručně vyráběných forem ozdobit látku podle vlastní fantazie.

Muzeum věžáků je jedinečným zážitkem pro všechny.

Kladenské věžáky

Muzeum věžáků je jedinečným zážitkem pro všechny. Kladenské věžáky patří právem mezi nejzdařilejší realizace bytových staveb 20. století. Zažijte atmosféru 50. let a poznejte příběh těchto unikátních staveb. V rámci prohlídky si jednu z nich projdete doslova od sklepa až po střechu. Výstava vás blíže seznámí s životem a dílem hlavního architekta Josefa Havlíčka a nabídne také všeobecné informace o poválečné výstavbě v Československu. Součástí muzea ale není jen expozice. V rámci prohlídky projdete reprezentativní vstupní halou, nahlédnete do jednoho z bytů, který je kompletně dobově vybaven, navštívíte stísněný kryt civilní obrany a nakonec můžete vystoupat až na střešní terasu, ze které je nádherný výhled. Věžáky jsou nejvýše položenými budovami v Kladně, za dobrého počasí tak můžete vidět Říp, České středohoří a za mimořádné viditelnosti i Ještěd a hraniční hory.