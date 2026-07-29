Místo spontánních rozhodnutí více plánují, porovnávají nabídky, hlídají rozpočet a často kombinují delší pobyt v zahraničí s kratšími výlety po Česku. A když už za dovolenou zaplatí více, chtějí mít jistotu, že za své peníze dostanou odpovídající komfort.
Deset dní, nebo víkend?
Podle průzkumu společnosti Ipsos letos plánuje letní dovolenou 66 procent Čechů, což je prakticky stejně jako loni. Rozhodnutí vyrazit za odpočinkem ale výrazně souvisí s finanční situací domácností. Nejčastěji cestují lidé ve věku 36 až 44 let, vysokoškoláci a ti s vyššími příjmy, zatímco lidé s nižšími příjmy častěji zůstávají doma.
Osvědčené destinace
Zároveň se mění samotný způsob cestování. Téměř polovina Čechů letos plánuje část léta strávit v zahraničí a část doma. Tuzemské pobyty bývají kratší, obvykle na čtyři až šest dní, zatímco zahraniční dovolená nejčastěji trvá sedm až deset dní.
„Detailní data z průzkumu ukazují zajímavé rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů podle věku, vzdělání a místa bydliště. Výhradně do zahraničí cestuje třetina mladých do 26 let, zatímco dovolená pouze v tuzemsku jednoznačně převažuje v menších obcích do tisíce obyvatel, kde ji volí čtyři z deseti lidí. Kombinaci obojího si pak nejčastěji dopřávají domácnosti s měsíčním příjmem nad 80 tisíc korun,“ říká Jaroslav Ondrušek, hlavní analytik Home Creditu, který si průzkum zadal.
Rozpočet pod kontrolou
Češi sice za dovolenou utrácejí více než dříve, zároveň ale pečlivě zvažují, za co jsou ochotni zaplatit. Podle dat cestovní agentury Invia letos vyjde průměrná rodinná dovolená u moře na 69 tisíc korun. Přesto zůstává cena nejdůležitějším kritériem při výběru zájezdu. Velkou roli hraje také bezpečnost destinace a rozsah služeb zahrnutých v ceně. Právě proto roste obliba hotelů s all inclusive, které dávají rodinám větší jistotu konečných nákladů.
Tomu odpovídá i způsob rezervací. Pořád je velmi populární kupovat dovolenou v časovém předstihu, dokud je zároveň větší výběr hotelů i výhodnější ceny. Naopak zhruba čtvrtina stále spoléhá na last minute nabídky.
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„Vidíme, že Češi přistupují k plánování dovolené velmi pragmaticky. Chtějí mít jistotu výběru hotelu, termínu i ceny. Právě proto nyní přibližně polovina klientů nakupuje v režimu first minute. Na druhou stranu zůstává silná skupina cestovatelů, kteří jsou flexibilní a využívají výhodných nabídek na poslední chvíli,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.
Ceny? Nevadí, když...
Ani vyšší ceny přitom většinu lidí od cestování neodrazují. Polovina Čechů plánuje letos utratit za dovolenou podobnou částku jako loni, více než čtvrtina dokonce počítá s vyššími výdaji. Přibývá také domácností, jejichž dovolenkový rozpočet přesáhne 50 tisíc korun.
„Data ukazují, že téměř polovina Čechů stále plánuje dovolenou s rozpočtem do 30 tisíc korun, ale zároveň přibývají i skupiny s vyššími výdaji. To naznačuje, že Češi jsou ochotní do dovolené investovat více než dříve. Jednají ale s rozmyslem a zdravým přehledem o tom, kolik si mohou skutečně dovolit,“ vysvětluje Jaroslav Ondrušek.
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Nejen Češi. Podobně uvažuje celá Evropa
Opatrnější přístup k plánování dovolené není jen českým fenoménem. Průzkum společnosti YouGov pro a&o Hostels ukazuje, že také Evropané dnes při výběru destinace více řeší cenu, častěji vyrážejí na kratší pobyty a dávají přednost cestování po Evropě před vzdálenou exotikou. Ekonomická situace i geopolitické napětí tak mění způsob cestování napříč kontinentem. „Cestování zůstává silnou potřebou, ale rozhodování o tom, kam vyrazit, je dnes více než kdy dříve otázkou rozpočtu,“ komentuje výsledky průzkumu Phillip Winter, CMO společnosti a&o Hostels.
Přesto platí, že chuť vyrazit za zážitky zůstává silnější než obavy z rostoucích cen nebo nejisté situace ve světě. Češi i letos dokazují, že odpočinek považují za důležitou součást života. Jen si ho umí naplánovat chytřeji než dřív.
Blízký východ ano, nebo ne?