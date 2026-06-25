Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Autor: Metro.cz
  7:00
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Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka. | foto: Cirk La Putyka

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními kulturními zážitky.

Léto ve středních Čechách se dá prožít různě. Někdo ho měří počtem ujetých kilometrů na kole, jiný podle koupališť, zahrádek nebo zmrzlinových zastávek. A pak jsou večery, které začnou jako výlet do muzea, galerie, památníku či skanzenu a skončí operou pod stromy, divadlem v zahradě, novým cirkusem mezi galeriemi nebo filmem v industriálních kulisách.

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Právě takové bude Středočeské kulturní léto 2026. Od června do září rozhýbe více než šest desítek akcí místa, kam se běžně chodí za historií, uměním nebo příběhy osobností. Jenže tentokrát se tam vyplatí zůstat i po zavírací době. Expozice, nádvoří, parky a zahrady se na několik hodin promění v letní hlediště – jen bez červeného koberce, zato s trávou pod nohama, večerním vzduchem a možností spojit kulturu s výletem.

„Léto v regionu nabídne během hlavní turistické sezony desítky zážitků, díky nimž mohou turisté objevovat region nejen aktivně, ale také prostřednictvím výjimečných kulturních momentů,“ uvedl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

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Takový byl Kája. Vzpomínání na Karla Gotta

Jaký byl Karel Gott mimo pódium, když zhasly reflektory? František Jirásek, jeho kamarád a dlouholetý dvorní fotograf nás zavede tam, kam se diváci dosud nedostali – za oponu, do šaten, na cesty a zejména do situací, kdy byl Karel Gott prostě jen Kája.

Historky, které o něm vypráví, mají nadhled, humor a obrovskou dávku lidskosti člověka, který u toho opravdu byl. Atmosféru pořadu dokresluje promítání velké řady autentických a výjimečných fotografií z cest a společných zážitků. Mezi vyprávěním zazní nejkrásnější Gottovy písně v podání Miloslava Hartmana, jehož hlas je téměř k nerozeznání od mistrova hlasu. Na klavír doprovází Radim Linhart, který je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako pianista s největším repertoárem na světě. Akce se koná 10. července v parku Josefa Lady v Hrusicích, v případě špatného počasí se přesouvá do místní sokolovny. Vstupenky jsou k zakoupení na místě, tedy na pokladně Obecního úřadu Hrusice.

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Horké léto se Sněhurkou

V zámeckém parku Vysoká u Příbrami se 19. července chystá představení Sněhurka. Vychází z klasických lidových pohádek, tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče (nebo nějaký hodný strýček) po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali, až se sejdou sousedovy děti, a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Ty jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem (a nejenom jim) tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.

Promítání mezi šachtami i letňák na zámku

Letní kino je kapitola sama pro sebe. Vždycky trochu záleží na tom, odkud foukne vítr, jestli si člověk vzal mikinu a jestli se mu podaří dorazit včas na dobré místo. Ve středních Čechách k tomu letos přibude ještě prostředí, které filmům dodá vlastní kulisu. Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 22. srpna nabídne promítání hororu Mama. Projekce využije prostředí skanzenu naplno – tma, stíny, zvuky a po projekci ještě hororová stezka. Není to promítání, po kterém by člověk spěchal domů bez ohlédnutí. Letňáky se ale objeví i jinde, například na zámku Nižbor. Památník Karla Čapka připomene filmové i divadelní podoby čapkovských témat.

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