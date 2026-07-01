Najít někoho, kdo bude mít stejný termín dovolené, rozpočet i chuť objevovat svět, není vždy jednoduché. Je stále více Čechů, kteří proto vyráží na cesty sami. Zatímco ještě před několika lety bylo sólo cestování spojováno hlavně s batůžkáři nebo dobrodruhy, nyní se stává běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří i jedním z nejvýraznějších trendů v cestovním ruchu.
|
Pánové a dámy, přestaňte se pařit. Přinášíme top 6 tipů, jak zvládnout horké dny s elegancí
Podle cestovních kanceláří zájem o cestování bez doprovodu dlouhodobě roste. Lidé už přitom nehledají jen možnost odpočinout si vlastním tempem, ale také příležitost poznat nové lidi nebo vystoupit z každodenní rutiny. „Počet klientů, kteří se rozhodnou cestovat sami, dlouhodobě roste a my vnímáme, že jejich potřeby se v řadě ohledů liší od ostatních cestovatelů. Proto jsme připravili samostatnou nabídku, která jim usnadní výběr a nabídne inspiraci napříč pobytovými zájezdy, poznávacími okruhy, wellness pobyty, city breaky i exotikou. Chceme ukázat, že cestování o samotě není kompromisem, ale plnohodnotným způsobem, jak poznávat svět,“ říká Martina Havlová, ředitelka charterového a dynamického produktu společnosti Čedok.
|
Jak přežít vedro s Metrem? Děti proměnily noviny ve vějíř, termoobal i čepici
Podle ní v současnosti sólo cestovatelé tvoří necelá tři procenta klientů a jejich počet každoročně roste. Nejčastěji si rezervují jednolůžkové pokoje a dávají přednost adults only resortům nebo hotelům zaměřeným na aktivní dovolenou. Rostoucí individualizaci potvrzuje také cestovní agentura Invia. Podle ní lidé při plánování dovolené stále více zohledňují vlastní životní styl a očekávání od pobytu. „Při výběru ubytování by lidé neměli sledovat pouze cenu nebo počet hvězdiček, ale především to, s kým cestují a co od dovolené očekávají. Jiný hotel bude vhodný pro rodinu s malými dětmi, jiný pro pár, který hledá klid, nebo pro člověka cestujícího sólo,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.
Dovolená je stále častěji i příležitostí k seznámení
Sólo cestování už ale není pouze o nezávislosti. Průzkum společností Skyscanner a WeRoad ukázal, že 58 procent lidí už někdy cestovalo, nebo o tom uvažovalo, právě s cílem poznat nové lidi. U generace Z je tento trend ještě výraznější. Možnost navazovat nové vztahy při plánování dovolené zohledňují téměř tři čtvrtiny mladých lidí. „Seznamování na cestách se stává stále výraznějším trendem moderního randění. Cestování nabízí jedinečnou příležitost poznat potenciálního partnera a zároveň si už od prvních společných okamžiků vytvářet nezapomenutelné zážitky. Lidi často sbližuje nejen vášeň pro objevování nových míst, ale také společný zájem o konkrétní destinace, kulturu nebo oblíbené aktivity,“ říká Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.
|
KVIFF slaví 60 let. Přinášíme 9 tipů, jak zvládnout festival ve Varech bez stresu
Sami, ale rozhodně ne osamělí
Psychologové upozorňují, že lidé se během cestování často chovají jinak než doma. Nové prostředí, minimum každodenních povinností a anonymita v cizí zemi podporují otevřenost vůči novým zkušenostem.
Výzkumy ukazují, že 38 procent lidí se na dovolené snáze seznamuje a více než čtvrtina respondentů uvádí, že se při cestování cítí více sami sebou. „Když cestujeme bez doprovodu, přirozeně více komunikujeme s okolím a jsme vnímavější k novým zkušenostem. Absence známého sociálního kruhu nás často motivuje navazovat kontakty, které bychom v běžném životě možná vůbec nevyhledali,“ doplňuje Slováčková.
|
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Svou roli podle odborníků hraje také únava z on-line seznamování. Podle průzkumu Forbes Health pociťuje až 78 procent uživatelů seznamovacích aplikací vyčerpání z jejich používání. Část nezadaných proto stále častěji dává přednost osobním setkáním právě během cestování.
Důležitější než počet hvězdiček je atmosféra
S rostoucím počtem sólo cestovatelů se mění také způsob výběru dovolené.
Zatímco dříve hrála hlavní roli cena nebo počet hvězdiček, nyní lidé mnohem více řeší prostředí hotelu, jeho zaměření nebo typ klientely. Podle odborníků se vyplatí sledovat nejen fotografie hotelu, ale také recenze ostatních hostů, lokalitu nebo nabídku aktivit.
Právě samostatní cestovatelé často vyhledávají menší resorty, adults only hotely nebo ubytování zaměřené na wellness, sport či společné volnočasové programy. „Zkušenosti ostatních hostů v současnosti patří mezi nejcennější zdroje informací při výběru dovolené. Právě recenze často napoví, jestli hotel nabízí prostředí, ve kterém se budou dobře cítit také lidé cestující sami,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková.
|
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Cestování podle vlastních pravidel
Sólo dovolené zdaleka nejsou jen doménou mladých dobrodruhů. Na cesty sami vyrážejí lidé všech věkových kategorií, od studentů přes pracující až po seniory. Někteří hledají klid a odpočinek, jiní nové zážitky nebo možnost poznat lidi z různých koutů světa.
Právě možnost rozhodovat se bez kompromisů je podle cestovních kanceláří jedním z hlavních důvodů, proč zájem o tento způsob cestování každoročně roste. „Ukázalo se, že téma sólo cestování rezonuje nejen mezi klienty, ale také mezi lidmi, kteří jsou s cestováním v každodenním kontaktu. O to větší radost máme, že se podařilo jeden z nápadů proměnit v konkrétní produkt a novou součást nabídky,“ uzavírá Jirušková.
Pět tipů pro „začátečníky“