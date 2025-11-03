Doženeme Západ, aspoň v cenách ryb. Moskva už je ovšem dražší než New York

Umíte si představit situaci, jak prezident Petr Pavel přijde na schůzi vlády a začne doporučovat zvýšenou konzumaci nějaké potraviny? V Rusku realita. Jak popisuje ruská verze serveru Moscow Times, Vladimir Putin na posledním setkání kabinetu pronesl přání, aby lid konzumoval více ryb a rybích výrobků.

„Tak dneska je to za polovičku. Kolik toho chcete?“ Ruská Duma chce každý čtvrtek prodávat ryby se slevou padesát procent. | foto: AGM

„Rád bych zdůraznil, že v zemích s vysokou spotřebou ryb a mořských plodů se prodlužuje délka života. V současné době máme u nás asi 24 kilogramů na osobu, a měla by být vyšší,“ konstatoval ruský vládce.

Prezident radí: Vyvážená strava, soudruzi

Putin to označil za „důležitý a systémový problém“ a pověřil příslušné orgány, aby předložily konkrétní návrhy na jeho řešení. „Zdraví lidí a délka života přímo závisí na vyvážené stravě,“ zdůraznil Putin. Rybolovné společnosti musejí podle nového zákona už do 1. září 2025 uzavírat se státem nové smlouvy o pronájmu oblastí, které pronajímají k lovu ryb. Zástupci rybářského průmyslu varovali, že tyto změny by mohly vést k prudkému růstu cen lososů a poklesu objemu úlovků. Podle Vladimira Galicyna, předsedy Asociace rybářů lososů na Kamčatce, budou podle nových předpisů společnosti nuceny platit obrovské částky předem. „Fakticky na padesát let dopředu,“ konstatuje Galicyn.

Doženeme a předeženeme. Alespoň v cenách ryb

V souvislosti s uzavíráním nových kontraktů už začaly zdražovat ryby a Moskva v cenách již předběhla New York. Paradoxně se tak alespoň v něčem naplnilo dávné sovětské přání o tom, že Sovětský svaz dožene a předežene Západ.

Ihned po Putinově prohlášení přispěchala ruská Státní duma s iniciativou vrátit do života bývalé sovětské „rybí čtvrtky“. Ryby a mořské plody by se v tento den prodávaly s padesátiprocentní slevou.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
