„Rád bych zdůraznil, že v zemích s vysokou spotřebou ryb a mořských plodů se prodlužuje délka života. V současné době máme u nás asi 24 kilogramů na osobu, a měla by být vyšší,“ konstatoval ruský vládce.
Prezident radí: Vyvážená strava, soudruzi
Putin to označil za „důležitý a systémový problém“ a pověřil příslušné orgány, aby předložily konkrétní návrhy na jeho řešení. „Zdraví lidí a délka života přímo závisí na vyvážené stravě,“ zdůraznil Putin. Rybolovné společnosti musejí podle nového zákona už do 1. září 2025 uzavírat se státem nové smlouvy o pronájmu oblastí, které pronajímají k lovu ryb. Zástupci rybářského průmyslu varovali, že tyto změny by mohly vést k prudkému růstu cen lososů a poklesu objemu úlovků. Podle Vladimira Galicyna, předsedy Asociace rybářů lososů na Kamčatce, budou podle nových předpisů společnosti nuceny platit obrovské částky předem. „Fakticky na padesát let dopředu,“ konstatuje Galicyn.
Doženeme a předeženeme. Alespoň v cenách ryb
V souvislosti s uzavíráním nových kontraktů už začaly zdražovat ryby a Moskva v cenách již předběhla New York. Paradoxně se tak alespoň v něčem naplnilo dávné sovětské přání o tom, že Sovětský svaz dožene a předežene Západ.
Ihned po Putinově prohlášení přispěchala ruská Státní duma s iniciativou vrátit do života bývalé sovětské „rybí čtvrtky“. Ryby a mořské plody by se v tento den prodávaly s padesátiprocentní slevou.