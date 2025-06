Ze tří procent na šestnáct. Česko se nehýbe

Druhým omezením porodnosti, která letos bude zřejmě v české historii rekordně nízká, je zvyšující se hmotnost populace. Jen mezi dětmi stoupá nadváha a obezita, včetně té morbidní, vysokým tempem. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se obezita v roce 1991 týkala tří procent českých dětí. V roce 2001 to bylo již 7,4 procenta, v roce 2011 10,2 procenta a o deset let později, v roce 2021, už 16,4 procenta. Téměř polovina dětí nechodí do žádného sportovního kroužku a ani se nijak výrazně nepohybuje.

Pokud si takový životní „styl“ zachová dítě do dospělosti, zvyšuje se u něho nebezpečí, že se mu nepodaří v partnerském vztahu počít dítě. Omezení se týká především žen. Více než třetina českých žen trpí nadváhou a dalších 18 procent se potýká s obezitou. Ta kromě onemocnění srdce a cév a řady dalších komplikací způsobuje také problémy s otěhotněním. Počet žen s obezitou přitom začíná strmě stoupat právě ve věku, kdy uvažují o založení rodiny.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky má zdravou váhu 59 procent obyvatel ve věku 16 až 34 let, od 35 let výše už ale tento podíl klesá na pouhých 37 procent. Odborníci na léčbu neplodnosti se shodují, že obezita má negativní vliv na schopnost počít dítě. Nadbytek tuku způsobuje v ženském těle hormonální nerovnováhu, ztrátu ovulace a nepravidelný menstruační cyklus, čímž brání početí. Obezita také komplikuje následnou léčbu neplodnosti.

Pro jídlo si už nechodíme, vozí nám ho až pod nos

„U pacientek s BMI nad 30 až 35, což označujeme jako obezitu prvního stupně, výrazně klesá úspěšnost asistované reprodukce. Hormonální injekce mají nižší účinek a hrozí komplikace při anestezii i samotném odběru vajíček,“ říká Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti. „Přitom u některých pacientek s polycystickými vaječníky může už pětiprocentní pokles hmotnosti znovu nastartovat ovulaci,“ dodává Machač.

Ženy, kterým se nedaří přirozeně počít dítě, bojují i s časem. Zejména po 35. roku věku skokově klesá kvalita vajíček a šance na otěhotnění se zmenšují. Odborníci však zároveň důrazně varují před překotným hubnutím. „Extrémní diety léčbu často ještě zhorší, protože je tělo ve stresu. Dochází k hormonální dysbalanci a narušení menstruačního cyklu,“ vysvětluje specialista na léčbu neplodnosti Marcel Štelcl. Za rozvojem obezity zpravidla stojí několik faktorů. Roli hraje kromě nesprávných stravovacích návyků i psychika, genetická predispozice, jiné onemocnění, ale i špatné vzorce přejímané z dětství.

„Častým mýtem je, že se ženám s přibývajícím věkem zpomaluje metabolismus, ale není tomu tak. Víme, že mezi 20. a 60. rokem je naopak velmi stabilní. Problém je spíše v životním stylu, sedavém způsobu zaměstnání a v nedostatku pohybu. V minulosti jsme museli vynaložit fyzické úsilí, abychom si zajistili potravu, teď si jídlo objednáme on-line. Místo kvalitních surovin volíme spíše průmyslově zpracované potraviny, které obsahují velké množství kalorií, ale nezasytí nás,“ říká nutriční terapeut Miloslav Šindelář.