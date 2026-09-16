Drahé tankování mění nákupní zvyklosti. Hybridy rostou, Škoda sbírá objednávky na elektromobily

Pavel Hrabica, ČTK
  19:00
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ilustrační snímek | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Češi letos stále častěji volí auta s elektrifikovaným pohonem. Prodeje hybridů za prvních osm měsíců vzrostly téměř o 15 procent, elektromobilů dokonce o více než 32 procent. Mezi hybridy vede Toyota, v čistě elektrické kategorii Škoda. A na trhu se objevují i dostupnější vozy do města.

Slova o tom, že krizi nejlépe řeší „neviditelná ruka trhu“, mají něco do sebe. Bez ohledu na nařízení o konci spalovacích motorů v Evropě hledají zákazníci alternativu. A nacházejí ji v celkově nebo částečně elektrifikovaných automobilech.

Hybridům vévodí Toyota

Prodej nových aut s hybridním pohonem za osm měsíců roku 2026 vzrostl meziročně o 14,9 procenta, na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily 29,4 procenta všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32,3 procenta – na 11 665 aut. Vyplývá to z nejnovějších údajů Svazu dovozců automobilů.

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Nejprodávanější značkou hybridních aut je nadále Toyota se 7 813 vozy, Škoda na druhém místě prodala 6 625 aut a třetí Dacia 3 387 vozů. Následuje Mercedes-Benz s 2 960 auty a těsně za ním je BMW, které prodalo jen o pět vozů méně.

Cena válek

  • K hranici 50 korun za litr se nyní přiblížila cena motorové nafty na čerpacích stanicích poté, co v Jemenu obsadili Húsíové důležitá města a ostrovy v Rudém moři. Podobné ceny byly také na jaře 2022 po napadení Ukrajiny Ruskem. U některých stanic tehdy ale stála nafta i více než 60 korun.

Registrace hybridních vozů v současnosti podle ředitele Toyoty a Lexusu v ČR Martina Pelešky rostou skoro čtyřikrát rychleji než trh a čisté elektromobily dokonce sedmkrát rychleji. „Zákazníci mají stále větší výběr pohonů, což je podle nás ideální stav. Vedle elektromobilů se stále daří také hybridům, kterým nahrává široká nabídka modelů a jejich dostupnost. Oba typy pohonu potvrzují rostoucí zájem o elektrifikovanou mobilitu,“ dodává Peleška.

Škoda má desetitisíce „elektrických“ objednávek

Mezi elektromobily je nejprodávanější Škoda Auto s 3 980 vozy, druhá skončila Tesla, kterou si koupilo 1 586 zákazníků, a třetí je Mercedes s 690 prodanými elektromobily. Následuje Volkswagen a pátý je Ford.

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Škodovka se momentálně stala čtvrtou nejprodávanější elektrickou značkou v Evropě a na domácím českém trhu si drží dominantní podíl 34,1 procenta mezi elektromobily. Nyní eviduje celosvětově 45 tisíc objednávek. Z toho je 770 objednávek modelu Peaq v Česku.

To je mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že celý konkurenční segment podobně velkých elektromobilů prodal od začátku roku dohromady jen zhruba 600 aut. Celkový prodej nových osobních aut od ledna do konce srpna meziročně vzrostl o 4,1 procenta, na 167 675 vozů. Z toho téměř 38 procent aut mělo alternativní pohon.

Levná elektroauta spíše jen do města

Ceny aut, která jezdí výhradně na baterie, se přibližují cenám aut se spalovacím motorem. Například letní akční cena vozu Leapmotor se dostala pod 400 tisíc korun. Dacia Spring vyjde na necelých 420 tisíc korun. U prvního ale musíte počítat s avizovaným dojezdem necelých 300 kilometrů na jedno dobití, u druhého kolem 320 kilometrů. Navíc se jedná o malé vozy s malým vnitřním a úložným prostorem. Pro české chalupáře, kteří vyžadují velký kufr, nepřijatelné, ale jako druhé auto do města ideální.

Za méně peněz?

  • Prodejci elektroaut argumentují nižšími náklady.
  • Servisní pětiletý balíček od Škody je od 9 do 14 tisíc korun.
  • Neřeší se výměna oleje, filtrů sání, svíček a rozvodů.
  • Cena za kilometr se může pohybovat už od 75 haléřů podle tarifu dobíjení.
  • Dražší speciální pneumatiky. Kvůli vyšší váze vozu se rychleji opotřebují.

Od začátku letošního roku tvoří automobily poháněné výhradně bateriemi asi sedm procent celkového českého trhu s automobily. Celkový počet všech registrovaných bateriových vozidel se v Česku blíží už k hranici dvaceti tisíc.

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