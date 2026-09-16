Slova o tom, že krizi nejlépe řeší „neviditelná ruka trhu“, mají něco do sebe. Bez ohledu na nařízení o konci spalovacích motorů v Evropě hledají zákazníci alternativu. A nacházejí ji v celkově nebo částečně elektrifikovaných automobilech.
Hybridům vévodí Toyota
Prodej nových aut s hybridním pohonem za osm měsíců roku 2026 vzrostl meziročně o 14,9 procenta, na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily 29,4 procenta všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32,3 procenta – na 11 665 aut. Vyplývá to z nejnovějších údajů Svazu dovozců automobilů.
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Nejprodávanější značkou hybridních aut je nadále Toyota se 7 813 vozy, Škoda na druhém místě prodala 6 625 aut a třetí Dacia 3 387 vozů. Následuje Mercedes-Benz s 2 960 auty a těsně za ním je BMW, které prodalo jen o pět vozů méně.
Cena válek
Registrace hybridních vozů v současnosti podle ředitele Toyoty a Lexusu v ČR Martina Pelešky rostou skoro čtyřikrát rychleji než trh a čisté elektromobily dokonce sedmkrát rychleji. „Zákazníci mají stále větší výběr pohonů, což je podle nás ideální stav. Vedle elektromobilů se stále daří také hybridům, kterým nahrává široká nabídka modelů a jejich dostupnost. Oba typy pohonu potvrzují rostoucí zájem o elektrifikovanou mobilitu,“ dodává Peleška.
Škoda má desetitisíce „elektrických“ objednávek
Mezi elektromobily je nejprodávanější Škoda Auto s 3 980 vozy, druhá skončila Tesla, kterou si koupilo 1 586 zákazníků, a třetí je Mercedes s 690 prodanými elektromobily. Následuje Volkswagen a pátý je Ford.
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Škodovka se momentálně stala čtvrtou nejprodávanější elektrickou značkou v Evropě a na domácím českém trhu si drží dominantní podíl 34,1 procenta mezi elektromobily. Nyní eviduje celosvětově 45 tisíc objednávek. Z toho je 770 objednávek modelu Peaq v Česku.
To je mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že celý konkurenční segment podobně velkých elektromobilů prodal od začátku roku dohromady jen zhruba 600 aut. Celkový prodej nových osobních aut od ledna do konce srpna meziročně vzrostl o 4,1 procenta, na 167 675 vozů. Z toho téměř 38 procent aut mělo alternativní pohon.
Levná elektroauta spíše jen do města
Ceny aut, která jezdí výhradně na baterie, se přibližují cenám aut se spalovacím motorem. Například letní akční cena vozu Leapmotor se dostala pod 400 tisíc korun. Dacia Spring vyjde na necelých 420 tisíc korun. U prvního ale musíte počítat s avizovaným dojezdem necelých 300 kilometrů na jedno dobití, u druhého kolem 320 kilometrů. Navíc se jedná o malé vozy s malým vnitřním a úložným prostorem. Pro české chalupáře, kteří vyžadují velký kufr, nepřijatelné, ale jako druhé auto do města ideální.
Za méně peněz?
Od začátku letošního roku tvoří automobily poháněné výhradně bateriemi asi sedm procent celkového českého trhu s automobily. Celkový počet všech registrovaných bateriových vozidel se v Česku blíží už k hranici dvaceti tisíc.