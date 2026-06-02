Drake překonal Jacksona, Miley získala hvězdu. Showbyznys píše nové dějiny

Hudební a kulturní svět má za sebou mimořádně nabitý týden. Drake překonal rekord Michaela Jacksona v počtu hitů na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100, Niall Horan dojal fanoušky emotivní poctou zesnulému Liamu Payneovi a Miley Cyrus získala vlastní hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.
Taylor Swift patří k výrazným umělkyním moderní doby.

Přinášíme přehled nejvýraznějších událostí, které v posledních dnech ovládly svět showbyznysu.

Drake překonal Jacksona

Kanadský raper Drake tento týden znovu přepsal hudební historii. Jeho nový singl „Janice STFU“ debutoval na prvním místě prestižního žebříčku Billboard Hot 100 a stal se jeho čtrnáctou skladbou, která se dostala na samotný vrchol hitparády. Drake tak překonal rekord Michaela Jacksona v počtu hitů číslo jedna mezi mužskými sólovými interprety.

S rekordem však přišla i vlna kontroverzí. Zatímco část fanoušků označuje Drakea za nejvlivnějšího umělce současné generace, kritici upozorňují, že absolutní rekord stále drží legendární skupina The Beatles s dvaceti singly na prvním místě. Mezi sólovými interprety navíc zůstává na čele Mariah Carey s devatenácti hity.

Drake navíc v posledních dnech překonal i několik dalších rekordů. Stal se prvním umělcem v historii, který překročil hranici 400 skladeb umístěných v žebříčku Billboard Hot 100, a během jediného týdne se mu podařilo do hitparády dostat 42 skladeb současně.

Niall Horan vydal poctu

Silné emoce vyvolal také nový singl Nialla Horana „End of an Era“, který vznikl jako pocta jeho zesnulému příteli a bývalému kolegovi ze skupiny One Direction Liamu Payneovi. Skladba je součástí připravovaného alba Dinner Party a podle Horana patří k nejosobnějším písním, jaké kdy napsal.

V nedávných rozhovorech navíc otevřeně přiznal, že psaní skladby po Liamově smrti pro něj bylo mimořádně náročné. Zároveň ale zdůraznil, že si svého přítele nechce pamatovat pouze skrze tragédii. „Když myslím na Liama, cítím smutek, že už tu není, ale zároveň si vybavuji všechny krásné chvíle, které jsme spolu zažili,“ uvedl nedávno zpěvák pro magazín The Times of India.

Fanoušci One Direction reagovali okamžitě. Sociální sítě zaplnily vzpomínkové fotografie, videa z dob největší slávy kapely a tisíce komentářů od lidí, kteří přiznávají, že je nová skladba hluboce zasáhla. Pro mnohé se stala symbolickým rozloučením s jednou z největších boybandových ér posledních dvou dekád.

Liam Payne zemřel 16. října 2024 ve věku 31 let v argentinském Buenos Aires, když spadl z hotelového balkonu ve třetím patře. Po vydání Horanovy nové skladby se na sociálních sítích opět rozproudily spekulace o možném návratu One Direction. Samotný zpěvák připustil, že bývalí členové skupiny spolu zůstávají v kontaktu, budoucnost případného reunionu je ale nejasná.

Další hvězda

Významný okamžik zažila také Miley Cyrus. Americká zpěvačka a herečka si minulý týden převzala vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a stala se již 2845. osobností, která toto prestižní ocenění získala.

Během slavnostního ceremoniálu poděkovala rodině, fanouškům i všem lidem, kteří stáli po jejím boku během více než dvacetileté kariéry. Podpořit ji přišly například herečka Anya Taylor-Joy nebo módní návrhářka Donatella Versace.

Internet okamžitě zaplavily fotografie a videa připomínající její začátky v seriálu Hannah Montana. Právě tento kontrast mezi někdejší dětskou hvězdou Disney Channel a současnou držitelkou Grammy se stal hlavním tématem reakcí fanoušků. Miley Cyrus v současnosti patří mezi nejúspěšnější popové umělkyně své generace.

Její hity „Flowers“ nebo „Wrecking Ball“ ovládly světové hitparády a z někdejší televizní hvězdy se stala respektovaná hudební ikona. Mileyina hvězda na Hollywoodském chodníku slávy zároveň vyvolala vlnu nostalgie po éře Disney Channel. Mnozí fanoušci připomínají, že generace, která vyrůstala na Hannah Montaně, dnes sleduje proměnu její hlavní představitelky v jednu z nejvýraznějších osobností světové popkultury.

Taylor Swift posouvá hranice

Přestože pozornost médií směřovala především k Drakeovi, fanoušci i odborníci znovu připomínali rekordy Taylor Swift. Ta zůstává jedinou interpretkou v historii, které se podařilo obsadit všech deset míst v první desítce žebříčku Billboard Hot 100 současně.

