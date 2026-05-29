Přestože Česko v posledních letech opakovaně zvyšovalo spotřební daň na tabákové a nikotinové výrobky, příjmy státního rozpočtu z této oblasti stagnují. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, kterou představil na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Loni stát na spotřební dani z tabákových a nikotinových výrobků vybral 59,1 miliardy korun, což představovalo přibližně 5,6 procenta všech daňových příjmů. Ve srovnání s rokem 2018 se však podíl této daně na celkovém výběru snížil zhruba o 30 procent.
Podle Křečka existuje několik důvodů, proč vyšší zdanění nepřináší očekávaný růst příjmů. Kromě nepravidelného navyšování sazeb upozorňuje také na odklon části kuřáků ke méně zdaněným alternativám, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Významnou roli ale podle něj hraje i levnější tabák v okolních zemích. „Studie ukázala, že zvyšování spotřební daně v Česku paradoxně nejvíce pomohlo rozpočtům Německa a Polska,“ uvedl Křeček.
Výrazný pokles prodeje cigaret v tuzemsku
Zatímco v roce 2018 se v Česku prodalo více než 20 miliard cigaret ročně, dnes jde zhruba o deset miliard kusů. Spotřební daň se přitom postupně rozšířila i na další výrobky. Od roku 2019 podléhá zdanění zahřívaný tabák, od roku 2023 také elektronické cigarety a nikotinové sáčky.
Podle studie však český stát na rozdíl od okolních zemí nedokázal výběr této daně navyšovat. „Všechny sousední státy své příjmy ze spotřební daně zvýšily, zatímco v Česku stagnují nebo spíše klesají,“ upozornil ekonom.
Křeček zároveň odmítá, že by propad výběru způsoboval pouze nižší počet kuřáků nebo přechod na alternativní produkty. Podle něj hraje zásadní roli cenový rozdíl mezi Českem a okolními státy.
U sousedů je tabák levnější
Balíček levnějších cigaret stojí v Česku podle studie přibližně 147 korun. Na Slovensku a v Rakousku vyjde zhruba na 139 korun, v Polsku dokonce na 123 korun. Mnoho lidí proto cigarety nakupuje v zahraničí.
Na problém upozorňuje i průzkum založený na sběru odhozených cigaretových krabiček. Ten ukázal, že každá pátá krabička pochází ze zahraničí a nebyla zdaněna v Česku. Od roku 2022 se tento podíl zdvojnásobil. Výrazně vzrostl také odhadovaný podíl padělaných cigaret, a to z jednoho procenta na současných 6,5 procenta.
Spotřební daň přitom tvoří hlavní část ceny cigaret. Z každých pěti korun, které zákazník zaplatí v trafice, připadnou podle studie čtyři koruny státu.
Prodej cigaret v číslech
|Ukazatel
|Hodnota / vývoj
|Výběr spotřební daně z tabákových a nikotinových výrobků (2025)
|59,1 miliardy Kč
|Podíl na celkovém výběru daní
|5,6 %
|Pokles podílu od roku 2018
|−30 %
|Prodej cigaret v ČR (2025)
|cca 10 miliard kusů ročně
|Prodej cigaret v ČR (2018)
|více než 20 miliard kusů ročně
|Cena levných cigaret v ČR
|147 Kč
|Cena levných cigaret v Rakousku
|139 Kč
|Cena levných cigaret na Slovensku
|139 Kč
|Cena levných cigaret v Polsku
|123 Kč
Sjednocení minimální spotřební daně v EU?
Do budoucna mohou ceny tabákových výrobků výrazně ovlivnit také nová evropská pravidla. Evropská unie připravuje sjednocení minimální spotřební daně, které by mělo začít platit v roce 2028 nebo 2032.
Současný návrh počítá s minimálním zdaněním cigaret na úrovni 200 eur za tisíc kusů nebo 63 procent z jejich ceny. Podle Křečka by Česko muselo daň zvyšovat přibližně o pět procent ročně, aby evropské podmínky splnilo. Pokud by k tomu došlo, průměrná cena krabičky cigaret by v roce 2032 mohla vzrůst až na 217 korun.
Ještě výraznější růst daně by čekal některé alternativní produkty. U nikotinových sáčků by bylo podle studie potřeba zvyšovat daň zhruba o 15 procent ročně, u tabáku do vodních dýmek dokonce o více než 30 procent za rok. Naopak u elektronických cigaret už nyní Česko navrhované evropské limity splňuje.