Spolehlivý přenosný gril je základním vybavením každého gurmána. Jestli si nedovedete představit dovolenou bez grilovaných dobrot, vyplatí se investovat do kvalitního modelu. Abyste si sezonu vychutnali podle svého gusta, kromě rozpočtu zvažte rozměry, palivo nebo to, jak často budete jídlo chystat. Potřebujete parťáka, co bude skladný, půjde lehce přenést a jednoduše se složí. Spočítejte, kolik lidí by měl zasytit, a podle toho uvažte vhodnou velikost grilovací plochy. „Myslete na to, že spolu s grilem budete v případě plynové varianty vozit navíc kartuši nebo menší plynovou lahev. V případě grilu na dřevěné uhlí zase pytle s tímto palivem nebo briketami. Nezapomínejte ani na příslušenství a pomůcky k údržbě,“ připomíná Tomáš Dytrych z Grilování.cz.

Grily na dřevěné uhlí

V případě grilů na dřevěné uhlí je regulace teploty nejnáročnější aktivitou a žádá si trochu cviku. U kvalitnějších modelů se teplota upravuje na spodní straně grilu pomocí přívodu vzduchu, ve víku se pak nachází otvor pro jeho odvod. Zásadní roli hraje i kvalita dřevěného uhlí nebo briket, která má obrovský vliv na výsledek vašeho snažení.

Plynové grily

Rovněž u plynových grilů lze teplotu pohodlně regulovat. Rychle se rozpálí, snadno se obsluhují a zvládnou připravit jídlo pro více osob. Bývají výkonnější, a tak se hodí pro častější použití. Oproti grilům na dřevěné uhlí jsou rychleji připravené ke grilování a v porovnání s elektrickými grily nejste vázáni na přívod elektrické energie. Některé plynové modely lze upravit i pro připojení klasické propanbutanové lahve, což nejvíce oceníte hlavně při delším pobytu v kempu.

Elektrické grily

Pokud se rozhodnete pro přenosný elektrický gril, užijete si rychlou přípravu jídla, což je ideální při menším počtu strávníků. Bez problému nastavíte požadovanou teplotu a o zbytek se už gril postará sám. Platí přitom, že čím větší příkon, tím rychleji se rozehřeje. Teplo se šíří rovnoměrně, což zaručí stejné propečení. Díky víku se horký vzduch udrží vevnitř, takže se potraviny upraví nejen přímým žárem z topné spirály, ale ze všech stran i horkým vzduchem. Většina moderních grilů známých značek je víkem opatřena.

Kde a jak budete grilovat

Jestliže vyrážíte do kempu s elektrickými přípojkami, je gril na elektřinu vynikající volbou. Nespornou výhodou je velikost, nabízí snadnou obsluhu a minimum kouře, ale vyžaduje dobře dostupnou zásuvku. Pokud budete trávit čas převážně v přírodě, vhodnější volbou budou grily plynové nebo na dřevěné uhlí. „Zatímco plynové grily připravíte k akci velice rychle, grily na dřevěné uhlí si žádají více času. Nabízí však autentickou chuť, vůni a atmosféru žhnoucích uhlíků,“ přibližuje specialista na grily.

Údržba a čištění

Péče o přenosný gril by neměla být příliš náročná. Určitě je lepší vybírat modely se zaoblenými hranami, protože se jednodušeji čistí. „Gril, který má víko s ostrými rohy nebo různé výčnělky, bude složitější pořádně vycídit. Vybírejte proto ty s hladkými liniemi či kopulovým tvarem. Výhodou elektrických a plynových grilů pak je, že mají odkapávací misky, které zachytí tuk a šťávy,“ radí Dytrych.