Dřív mohly na pracoviště jen akvárka a fíkusy. Nyní jsou tolerovanými souputníky i psi

Za posledních třicet let se vztah, hlavně v kancelářích, k pobytu psích tváří posunul mnohem dál. Když například zadáte do vyhledávače, kde sháníte zaměstnání, kouzelnou formulku „dog friendly“, naskáčou vám na některých serverech desítky až stovky nabídek. Přirozeně se to netýká pozic pokladních, skladníků, ozbrojených složek (nejedná-li se o pozici psovodů) či jeřábníků a řidičů MHD.

Firma zabývající se nejrůznějšími řešeními robotizace pro firmy u nás, ale především ve světě a sídlící v Česku, nabízí nejrůznější benefity. „Nápoje, hudba na pracovišti, možnost home office,“ vypočítává jeden z téměř tří set aktuálních inzerátů na jooble.org. Poznámka, že si s sebou můžete brát do práce psa, tady pochopitelně neschází. Mnoho studií totiž prokázalo, že hodný a nekonfliktní pes na pracovišti pomáhá zlepšovat pracovní produktivitu. Nejen u svého majitele, který není ve stresu, že musí jít brzo domů vyvenčit svého pejska, ale i u kolegů, kteří psa berou jako příjemné zpestření kanceláře.

„Čtyřnozí parťáci působí jako příjemné rozptýlení z kancelářské práce, ale i jako skvělá motivace se párkrát za den zvednout od počítače a jít se projít ven,“ říká Jiří Švihálek mladší, marketingový ředitel Yoggies.

Efektivita práce i nálada na pracovišti jsou pak podle něho výrazně lepší, když jsou psi součástí pracovního dne. „Zároveň totiž fungují také jako perfektní „ice-breaker“, tedy jako ti, kteří dokážou prolomit ledy v prvních vteřinách a minutách při pracovních schůzkách,“ konstatuje ze zkušeností Jiří Švihálek.

Co by ale měli mít zaměstnavatelé na paměti, je to, že pokud povolí přítomnost psa v práci, nesmějí vytvořit pravidla, že ta či ona rasa je povolená a jiná ne.

„Je totiž nutné mít na paměti, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi svými zaměstnanci a nesmí žádného z nich diskriminovat, a to ani pokud jde o možnost pet friendly benefitu. Jakmile tedy jednomu zaměstnanci dovolíte brát si do práce roztomilou šeltii, může se stát, že jiný zaměstnanec si s sebou druhý den přivede smečku československých vlčáků,“ připomíná Kristián Dvořák z advokátní kanceláře Kropáček Legal.

Zaměstnavatel ale smí vymezit mantinely. K nediskriminačním pravidlům patří, že firma stanoví například počet psů, které s sebou můžete mít a také jejich velikost. Někomu by velká doga nemusela pocitově zcela vyhovovat.

Jako nepřípustné omezení nemůže majitel zvířete považovat ani vymezení, kam ve firmě jeho mazlíček smí a musí dodržovat i případný požadavek na hygienu a také ochranný košík.