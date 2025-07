„Myšlenka na dronovou show se objevila už v počátcích příprav oslav, ale finální rozhodnutí padlo až ve chvíli, kdy byla hotová celková dramaturgie jubilejního roku. Dronová show nám přišla jako ideální formát – spojuje v sobě výtvarnou poetiku, špičkovou technologii a sdílený zážitek pod širým nebem. A zároveň symbolicky propojuje historii města s jeho současností a budoucností,“ říká Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je společně s Parkem 360 pořadatelem akce.

Myšlenka na dronovou show se objevila už v počátcích příprav oslav, ale finální rozhodnutí padlo až ve chvíli, kdy byla hotová celková dramaturgie jubilejního roku. Chtěli jsme nejprve znát, co všechno místní organizátoři nabídnou veřejnosti – jaké akce se uskuteční, v jakých termínech a jaký bude jejich charakter. Teprve když bylo jasné, že máme bohatý program plný originálních projektů, rozhodli jsme se na vrchol léta zařadit silný společný moment, který osloví širokou veřejnost. Dronová show nám přišla jako ideální formát – spojuje v sobě výtvarnou poetiku, špičkovou technologii a sdílený zážitek pod širým nebem. A zároveň symbolicky propojuje historii města s jeho současností a budoucností.

Jak dlouho trvá naprogramovat takto složitou světelnou choreografii?

Příprava dronové show v tomto rozsahu znamená stovky hodin práce. Samotné programování choreografie – tedy každého pohybu, každé barvy, každé změny obrazce – trvá několik týdnů až měsíc, protože vše musí být naprosto přesné. V našem případě jde o originální obsah vytvořený přímo pro Hradec Králové, takže součástí byla i fáze návrhů, výběr symbolů města a jejich převedení do podoby, která je na obloze čitelná. Důležitá je nejen estetika, ale i přesné načasování a především bezpečnost. Proto v rámci programování probíhá celá řada kolizních počítačových simulací.

Co všechno je třeba na místě zařídit, aby mohl proběhnout bezchybný let 500 dronů?

Zajištění prostoru pro dronovou show v takovém rozsahu je komplexní proces. Je třeba přesně vymezit tři klíčové oblasti – vzletovou zónu, zónu samotného letu a ochranné bezpečnostní pásmo, aby v žádném okamžiku drony nelétaly nad lidmi ani v jejich přímé blízkosti. Některé obrazce budou mít šířku až 150 metrů, takže celé území musí být pečlivě navrženo a chráněno. Nedílnou součástí příprav je získání všech potřebných povolení – a už jde o souhlasy vlastníků a uživatelů pozemků, nad nimiž se létá, nebo o oficiální licenci k provozu dronové show. Kromě toho se vytváří dočasná bezletová zóna, která během akce znemožňuje vstup jiným letadlům a dronům do prostoru.

Předpokládám, že jde o technicky náročnou operaci: ve vzduchu bude v jeden okamžik pět set dronů – pět set miniaturních počítačů a dva tisíce rotorů, které musí fungovat zcela synchronně.

Každý z dronů pracuje pouze na baterii, bez kabelů či vnějšího řízení, vše je řízeno centrálně a naprogramováno dopředu. Na místě celý průběh pečlivě kontroluje tým pilotů a techniků. Aby bylo možné zajistit bezpečný a hladký průběh, je zcela nepřípustné, aby si návštěvníci s sebou na akci přinášeli vlastní drony nebo jiná létající zařízení. V celém prostoru platí zákaz jejich používání. Bezpečnost diváků je absolutní priorita, proto i Park 360 zahájil přípravy bezprostředně po ukončení festivalu Rock For People.“

Jaké největší výzvy jste při přípravě show museli překonat – a už technické, nebo organizační?

Největší výzvou bylo sladit vysoké technické nároky dronové show s dalším kulturním programem, a především rozsáhlá opatření v oblasti dopravy, na kterých pracoval speciální expertní tým. Největší organizační problémy však spočívají v tom, že až do poslední chvíle nebude jasné, pro jaké množství návštěvníků akci chystáme, a musíme být připraveni zajistit hladký průběh celé akce pro desítky tisíc návštěvníků. A už jde o zajištění prostoru, dopravy, vhodně dimenzovat počet toalet, catering, security atd. Také se ukázalo, že připravit show, která má kromě vizuálního efektu i hlubší význam, není jen o technice – je to umělecké dílo.

Na co se mohou návštěvnici těšit během celého večera?

Připravujeme kompletní letní zážitek, který nabídne nejen vizuální podívanou na obloze, ale i silnou atmosféru na zemi. Vystoupí kapela Tata Bojs, která je stálicí české hudební scény, doplní ji místní skupina The Atavists a energický Šufunky Gang. Chybět nebude ani kvalitní občerstvení a zázemí pro pohodové setkání s přáteli či rodinou.

Součástí večera bude také slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Hledáme Krále a Královny, která probíhá v rámci oslav 800 let Hradce Králové. Celý večer tak propojí hudbu, emoce, slavnostní momenty i moderní technologie v jeden nezapomenutelný zážitek. Po setmění nás čeká hlavní hřeb večera – největší dronová show, jaká kdy byla v Česku a na Slovensku k vidění, vytvořená přímo pro Hradec Králové, ve které uvidíme nejen motivy města, ale i příběh jeho 800leté historie přenesený na noční oblohu.

Dronová show je vyznáním náklonnosti našemu městu, které slaví 800 let, a my mu chceme vzdát hold. Na noční obloze ožije příběh Hradce – pomocí stovek dronů, hudby a doprovodného slova Viktora Preisse. Show vás zavede nad soutok Labe a Orlice nejen do současnosti, ale také do historie, odkud čerpáme naši hrdost, která je založena na bohatém dědictví minulosti. Není to jen oslava minulosti, ale také současnosti a budoucnosti, která vyrůstá z pevných kořenů. Chceme, aby na tuhle noc lidé vzpomínali stejně jako na legendární koncerty Eda Sheerana, Guns N’ Roses nebo Linkin Park, které se v posledních letech v Parku 360 odehrály.

Myslíte, že dronové show mohou do budoucna nahradit kritizované ohňostroje, petardy a dělobuchy?

Myslíme si, že to je možná alternativa velkých slavnostních ohňostrojů, kdy náklady i potřebná opatření mohou být velmi podobné. Drony jsou tiché, ekologické a jejich vizuální možnosti jsou čím dál širší. A co je nejdůležitější: dronová show nabízí příběh, poselství a emoci, která spojuje. U ohňostrojů jde většinou jen o efekt – tady jde o zážitek.“

Doporučujete dorazit na kole – proč a co je cílem této výzvy?

Park 360 je skvěle dostupný i na kole, a protože se snažíme, aby byly oslavy udržitelné, zveme návštěvníky, aby zvolili ekologický způsob dopravy. Navíc máme připravené zázemí pro cyklisty a speciální výzvu: kdo dorazí na kole, získá malý dárek. Je to symbolické gesto, ale věříme, že právě taková gesta formují vztah k městu a přírodě.