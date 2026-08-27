Válka na Ukrajině trvá už čtyři a půl roku. Mnoha Čechům není osud Ukrajinců lhostejný.
V Černošicích poblíž Prahy se v sobotu od 14 do 21 hodin uskuteční druhý ročník charitativního česko-ukrajinského festivalu Nejste v tom sami, který propojí české a ukrajinské návštěvníky a zároveň bude vybírat peníze na podporu ukrajinských obránců.
Na pódiu zazní čeština i ukrajinština
Festival připravuje nadační fond Army Support společně se spolkem Česká stopa a iniciativami Druk Army a Team Adam (AdamTacticalGroup). Akce má být především setkáním lidí, kteří chtějí vyjádřit podporu Ukrajině a jejím obráncům.
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Na pódiu vystoupí české kapely a letos dorazí také hosté přímo z Ukrajiny. Návštěvníci uslyší pěvecký sbor ukrajinských kadetů ze lvovské vojenské akademie a představí se také veteráni Ozbrojených sil Ukrajiny. „Právě podpora ukrajinských obránců je jedním z hlavních důvodů, proč festival vzniká. Veškerý zisk z akce poputuje na dobročinné účely,“ uvádí pořadatel akce Vasyl Kapustej.
Maskovací sítě, zákopové svíčky, 3D tisk
Kdo nebude mít zrovna chuť poslouchat hudbu, může se zapojit do některého z workshopů.
Organizátoři připravili například možnost vyzkoušet si pletení maskovacích sítí nebo výrobu zákopových svíček.
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Rekordní pomoc Ukrajině. Stovky běžců, tisíce kilometrů a pomoc ženám na frontě
Součástí festivalu budou rovněž stánky spolků a iniciativ, které se věnují pomoci Ukrajině. Svoji činnost představí například Druk Army, jež se zaměřuje mimo jiné na 3D tisk. Chybět nebudou ani prezentace technologií a vybavení využívaného při pomoci Ukrajině včetně dronů.
Ukrajina bude vonět z grilů a kotlíků
Festival ale nebude jen o hudbě a pomoci. Na své si přijdou také milovníci ukrajinské kuchyně. Na místě budou stánky s ukrajinským jídlem a pitím, takže návštěvníci mohou spojit podporu dobré věci s ochutnávkou tradičních specialit.
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Celá akce má navazovat na loňský první ročník a nabídnout prostor k setkávání Čechů a Ukrajinců. Organizátoři chtějí ukázat, že pomoc nemusí znamenat jen finanční příspěvek – může mít podobu společně stráveného dne, zapojení do workshopu nebo obyčejného rozhovoru.
S ukrajinským velvyslancem
Podporu festivalu vyjádřili také představitelé veřejného života. Osobní účast přislíbil ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Záštitu nad akcí převzalo město Černošice a senátor Václav Láska.
Podrobnosti ohledně festivalu nabízí webové stránky nejstevtomsami.info.