Druhá řada oblíbené show z Ďáblovy kuchyně přináší drama. Divák chce napětí a přeje si v současnosti třeba i bizár

Tereza Šimurdová
  16:37
Černý petržel, hroty v kuchyni a nový šéfkuchař. V novém televizním souboji se hraje nejen o slávu, ale i dva a půl milionu korun.
Fotogalerie2

Honza Punčochář a Martin Hranáč se skvěle doplňují. Reality show Hell’s Kitchen tak nabrala nový vítr do plachet. | foto: TV NOVAMAFRA

Reality shows o vaření už dávno nejsou jen o receptech, špičkových surovinách a dokonale naaranžovaných talířích. Dnešní divák chce víc. Drama, emoce, konflikty a ideálně i pořádný bizár, který se stane hitem sociálních sítí. A právě to všechno slibuje druhá řada Hell’s Kitchen Česko, která odstartovala 27. srpna na TV Nova. A jelikož jsem milovnice reality shows, převzala jsem Strážce streamu tentokrát já.

Formát Hell’s Kitchen sám o sobě není žádnou novinkou. Svět ho zná už od roku 2004, kdy jej ve Velké Británii poprvé uvedli. Skutečnou nesmrtelnost mu ale vtiskl až Gordon Ramsay, který z kuchyně udělal bojiště a s každým sprostým slovem si budoval image televizní legendy. Češi se však rozhodli jít vlastní cestou.

Kašpárka vystřídali

Zatímco první řada Hell’s Kitchen s Radkem Kašpárkem stavěla na ostrosti, konfliktech a nekompromisní autoritě, druhá série přináší změnu. Do čela se postavil Honza Punčochář, který místo pekla v přímém přenosu nabízí usměvavý a místy až překvapivě vlídný přístup. Peklo se tak proměnilo spíš v noblesní fine-diningové nebe, jen občas narušené bleskem konfliktu. Sarkasticky řečeno: kdo čekal plameny na obrazovkách, zatím dostává decentní svíčku. Jenže ono to funguje. A to tak, že mě osobně první díl doslova přikoval k obrazovce.

Honza Punčochář a Martin Hranáč se skvěle doplňují. Reality show Hell’s Kitchen tak nabrala nový vítr do plachet.

Hvězda z Big Brothera

Ale popojedeme. Ve hře je titul, finanční odměna 2,5 milionu korun a prestižní pozice šéfkuchaře v nové restauraci Jana Punčocháře. Do soutěže se letos pustilo celkem 17 soutěžících, od amatérů po profesionály, kteří chtějí dokázat, že obstojí v náročném prostředí. Rondonů bylo ale pouze šestnáct. Bylo tedy jasné, že domů se vrátí ještě před večeří minimálně jeden člověk. Směs profesionálů a amatérů však podle mě funguje na výbornou. Výrazným hráčem je bezpochyby Andrej, známý už z Big Brothera, který okamžitě strhl pozornost kamer. Kapitánkou červeného týmu se stala Kateřina, která svou roli zatím absolutně nezvládá – což dodává show kýženou dávku chaosu. Andrej si navíc odnesl černý petržel, jasné varování, že příště může být právě on tím, kdo zamává na rozloučenou.

Kapitán modrého týmu Paťo tak výrazný nebyl. Spíš než vedení předvedl pochybnosti a nervozitu. Je to amatér a bylo to znát. Naštěstí po jeho boku stála soutěžící Eva Podrazová, šestadvacetiletá profesionální kuchařka, která dokázala situaci uklidnit a nenápadně převzít otěže.

Přirozeně, bez tlačení na pilu, a přesto efektivně. Za mě jednoznačný favorit soutěže. Sama se v úvodním medailonku prezentovala jako zapálená kuchařka, která své práci rozumí. Fanoušky ale, jak už to u českých reality shows bývá, rozpálila víc než svým kuchařským umem právě svým vzhledem a možná i spekulacemi o sexuální orientaci. Prostě klasika: místo výkonu se řeší, jak kdo vypadá. To je strašný!

Zapomněla pokoru. Au

Zvláštní kapitolou je Iryna. Nemám nic proti ukrajinským soutěžícím, ale její casting působí, jako by ji vybírali odněkud z úplně jiného pořadu. Dojem je jasný: zajímá ji hlavně fame, zatímco pokoru nechala doma. Pokud bylo ale cílem produkce přidat do mixu pořádně kořeněný element, který přinese trochu dramatu, pak musím uznat, povedlo se.

A protože trapasy nesmí chybět, přišel hned v prvním díle i jeden opravdu kuriózní moment. Soutěžící Luděk bez váhání snědl z grilu srdce, které patřilo jinému soutěžícímu. Ten si tak mohl své jídlo rovnou zabalit – a ne, nemyslím tím do krabičky na cestu. A co na to Punčochář? Jen se smál. V americké verzi by pravděpodobně následoval hurikán vulgarit a létající nádobí, tady stačilo pousmání a mávnutí rukou. Česká verze pekla si zjevně libuje v komediálním tónu.

Není potřeba řvát jak na lesy

Už v prvním díle poslal Punčochář domů hned dva soutěžící, čímž ukázal, že i přes svou empatii se nebojí dělat rázná rozhodnutí.

Když už jsme u Punčocháře, je potřeba zmínit, že respekt z něj rozhodně jde, ale některé situace řeší úplně jinak než Kašpárek. Zatím mě baví víc, nechci ale dělat unáhlené závěry. Není za mě potřeba řvát jak na lesy, což byl přesně Kašpárkův tón. Možná kvůli tomu jde z Punčocháře paradoxně větší respekt. A proč vlastně Kašpárek předal žezlo? Podle TV Nova se chce věnovat rodině, a tak pořad převzal jeho kolega. Nevylučuje se ale, že by se Kašpárek mohl v některém dílu objevit. Kdo ví, v pekelné show se dá čekat ledacos.

VyVolený dodává šmrnc

Velký prostor v pořadu má také číšník Martin Hranáč, kterého si diváci na sociálních sítích doslova hýčkají a mnozí ho označují za hlavní lákadlo. Jde o bývalého soutěžícího z reality show VyVolení, v současnosti ale na sociálních sítích tvoří videa z gastronomického prostředí. Svým humorem dodává show nadhled a funguje tak jako ideální protiváha k šéfkuchaři.

Kašpárek skončil

  • Šéfkuchař Radek Kašpárek moderování v pořadu Hell’s Kitchen ukončil na vlastní žádost. V nové řadě ho nahradil kolega ze soutěže MasterChef Česko Jan Punčochář.
  • „Momentálně chci svůj čas věnovat především svým dětem. Ty pro mě jsou – a vždy byly – absolutní prioritou. Cítím v tomto ohledu určitý dluh, který vznikl hlavně mým extrémním pracovním vytížením. Potřebuju si také vyčistit hlavu, než se pustím do dalšího velkého projektu, a proto jsem požádal TV Nova o uvolnění z připravované sezony Hell’s Kitchen,“ napsal na Kašpárek v březnu na Instagram. „Moc si vážím toho, že mi vyšli v televizi vstříc. Věřím, že kolega Honza Punčochář se své nové role ujme s energií sobě vlastní, a přeji jemu i celému skvělému týmu kolem Hell’s Kitchen mnoho úspěchů,“ dodal šéfkuchař. iDNES.cz

