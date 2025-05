Seriál The Last of Us, druhá řada | foto: HBO Max

Seroš odehrávající se ve světě, po kterém kráčejí kromě hrstky přeživších hlavně zombíci s houbami Cordyceps místo mozků, udělal již v roce 2023 radost jak herním fanouškům, tak předlohou nepolíbeným divákům. Druhá řada populárního seriálu netrvala obvyklých deset, či alespoň devět epizod jako minule, ale místo toho se fanoušci a fanynky museli spokojit s pouhými sedmi. O to více tvůrci nahustili osudové momenty. A bohužel si pro diváky připravili i doširoka otevřený konec.

Druhá řada The Last of Us nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Druhá řada seriálu The Last of Us

Ze hry The Last of Us Part II Remastered

Dlouho se neohřát v komunitě

Opět si, jako již tradičně, pomůžu při obecném popisu děje oficiálním textem českého distributora: Pět let po událostech první série našli Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) útočiště v Tommyho klidné a mírumilovné komunitě. Ale svět se nezměnil. Nakažení a krutí lidé se stále pohybují za hradbami tohoto útočiště. A když Ellie přijde o to, co jí bylo nejdražší, vydává se pohlcena vztekem a touhou po pomstě do Seattlu.

The Last of Us – druhá řada

Opřít se o herce

Něco podobného jsem psal už před dvěma roky. Natočit důstojnou předělávku, po níž nebudou fandové her nakrknutí, není vůbec švanda. The Last of Us je přitom nejen dobrodružná akční hra s prvky survival hororu, ale používá se zde také kamera z pohledu třetí osoby. Domnívám se, že se to tvůrcům i v případě druhé řady povedlo nejen díky penězům na efekty, ale především díky hereckým výkonům představitelů postav Joela a Ellie. Věčný seriálový tatík v podání postaršeného Pascala má tentokrát kvůli scénáři daleko méně prostoru, než dříve. O to silněji ovšem působí každá scéna, ve které se objevuje. Ať už jde o flashback či současnost.

Catherine O’Hara v druhé řadě seriálu The Last of Us

Bella Ramsey v první sezoně hejtrům mohla zvesela ukázat prostředníček. Hlavně proto, že se její herecké schopnosti od její účasti ve Hře o trůny pořádně posunuly vpřed. V sezoně druhé jí jdou fanoušci „po koulích“ ještě víc. Nazývají jí bramborou, vyrábějí různé hanlivá memy, zkrátka to od nich schytává za svůj vzhled, sexuální orientaci, gender, co si vzpomenete. Vše navíc tentokrát ostře kontrastuje s přijetím nové postavy Abby (Kaitlyn Dever), která se své herní předloze má blížit výrazně více. Baví i samotná výtvarná stránka a akční scény. A narozdíl od předchozí série si divák nemůže být jistý, která z postav vlastně přežije. Ještě dodám, že se v aktuální řadě také poměrně často muzicíruje. A světe div se, do světa The Last of Us tenhle prvek sedí naprosto vynikajícně.

Seriál The Last of Us, druhá řada

Finále sledovalo méně diváků

Poslední díl druhé řady postapokalyptického seriálu The Last of Us sledovalo o zhruba polovinu méně diváků než finále první řady. Max každopádně očekává, že jejich počet ještě naroste. Poslední minuty seriálu navíc naznačují, že se v chystané třetí řadě budou tvůrci věnovat převážně v současnosti chválené postavě Abby.

Bella Ramsey má pak hrát druhé housle. Herečka se vyjádřila, že se s ní v připravované sérii příliš nepočítá. Stejné je to i s účastí Pedra Pascala, který má v poslední době tolik práce, že se mu definitivní zakončení linky s Joelem hodí do krámu.

Seriál The Last of Us, druhá řada

Optimističtí internetoví spekulanti nicméně v posledních dnech hovoří o tom, že jeho postava ještě zdaleka neřekla poslední slovo. A to nejen ve flashbacích. Patří do zástupu naivních optimistů a vaříte tomu? Pokud ano, raději si zkontrolujte, zda vás nepokousalo nějaké chroptící stvoření. Možná vám už v mozku roste houba.