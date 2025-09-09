Držák vidličky umístěný k talíři. Potterhláci z Jedličkova ústavu získali za svůj vynález cenu

Autor: Metro.cz
  13:28
Použití příboru bývá pro lidi se zhoršenou motorikou náročnou výzvou. S řešením přišli sami studenti ze SŠ Jedličkův ústav. Tříčlenný tým Potterhláci získal za svůj projekt Vidlík speciální ocenění ve 4. ročníku programu Samsung Solve for Tomorrow pro mladé inovátory.
Fotogalerie2

Tým Potterhláci získal za svůj projekt Vidlík speciální ocenění | foto: Pear Media

Jak se při stravování zbavit závislosti na pomoci druhých? Tato myšlenka provázela středoškolačku Adélu s hypoplastickýma rukama už delší dobu. Při jídle toužila být samostatnější, ale koordinace obou rukou a krájení pro ni byly kvůli handicapu složitou disciplínou.

„S nápadem na náš Vidlík jsem přišla hned, jak nám paní učitelka o soutěži inovátorských projektů pověděla. Najíst se sama příborem je pro mě velmi problematické, ale na žádnou pomůcku, která by mi tuto každodenní činnost usnadnila, jsem zatím nenarazila. Proto jsme se s kamarády rozhodli sestrojit Vidlík. Pomůže především lidem s tělesným postižením, jako mám já, ale využít ho mohou také lidé po úrazu,“ popsala 19letá Adéla, členka studentského týmu Potterhláci.

Vynález studentů funguje jako stabilní a snadno nastavitelný držák vidličky umístěný k talíři. Člověku s omezeným pohybem horních končetin tak stačí k samoobsluze a krájení pouze jedna ruka. Úlohu vidličky zajišťuje Vidlík.

Vynález z Jedličkova ústavu

„Během několika měsíců jsme vytvořili dva prototypy našeho držáku. Měli jsme celkem jasnou představu, jak by měl Vidlík vypadat a co by měl zvládnout, ale největší problém bylo vymyslet, jak Vidlík uchytit k talíři. S tím nejsme ani nyní úplně spokojeni, proto plánujeme třetí vylepšený model, kde by měla být manipulace ještě snazší. Naše prototypy intenzivně testujeme, hlavně mezi spolužáky, do budoucna věříme, že bude mít Vidlík uplatnění v naší i jiných jídelnách nebo třeba na ergoterapiích,“ přiblížila Adéla.

Do soutěže Samsung Solve for Tomorrow určené středoškolákům se společně s Adélou přihlásili ještě její spolužáci ze SŠ Jedličkův ústav Matyáš a Jakub. Svůj tým pojmenovali Potterhláci a hned zkraje rozvojového programu na sebe strhli pozornost odborné poroty.

Tým Potterhláci získal za svůj projekt Vidlík speciální ocenění

Osmiměsíční studentský program zaměřený na inovace a technologie v Česku realizuje vzdělávací organizace Junior Achievement (JA Czech). Cílem je podpořit mladé vynálezce k vytváření společensky prospěšných projektů. Podnítit jejich potenciál a pomoci jim získat zkušenosti k tomu, aby dokázali své nekonvenční nápady proměnit ve funkční produkty či služby.

V Česku a na Slovensku se globální rozvojový program pro studenty ve věku 15 až 19 let letos na podzim otvírá už popáté. Přihlásit svůj nápad může každý středoškolák či vícečlenný tým na webu Solvefortomorrow.cz do 15. listopadu tohoto roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Divočákům zachutnalo na fotbalovém hřišti, rozryli ho podruhé za čtyři dny

Z nevítaných návštěv divokých prasat na fotbalovém hřišti v brněnském Jundrově se stává nepříjemná tradice. Minulý pátek trávník rozryli tak, že se na něm nedá hrát. V pondělí večer se divočáci na...

9. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Horácké divadlo uvede poválečnou road movie Velbloud v zemi nikoho

Horácké divadlo připravuje premiéru hry Velbloud v zemi nikoho. Je inspirovaná skutečným příběhem, který začal na Havlíčkobrodsku těsně po skončení druhé...

9. září 2025  12:59,  aktualizováno  12:59

Zlínská univerzita zrekonstruovala část budovy vysokoškolské koleje, zájem trvá

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zrekonstruovala část budovy vysokoškolské koleje U12. Jde o bývalý baťovský internát v centru města. Opravené jsou pokoje...

9. září 2025  12:55,  aktualizováno  12:55

TCL globální jedničkou v dodávkách Mini LED, na veletrhu IFA 2025 předvádí působivou dynamiku

9. září 2025  14:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zoo Dvůr Králové má první odchov bércounů Petersových, jsou příbuznými slonů

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku odchovávají prvního bércouna Petersova v historii zoo. Mládě se narodilo v srpnu. Bércouni Petersovi jsou...

9. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Aula v Náchodě načne druhou sezonu objevem Ida the Young a Škvoreckým

Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě bude hostit v sobotu 13. září od 19 hodin koncert plzeňské indiefolkové kapely Ida the Young, nové hvězdy nezávislé hudební scény. V pátek 19....

9. září 2025  14:09

LONGi a Nofar Energy uzavírají přelomové partnerství pro největší solární projekt v Rumunsku s využitím revoluční technologie BC Technology

9. září 2025  14:09

Liberec možná v zimě uzavře Svijanskou arénu kvůli havarijnímu stavu střechy

Vedení Liberce možná už tuto zimu uzavře chátrající zimní stadion Svijanská aréna, který je nejvyužívanějším sportovištěm v městském Sport parku. Důvodem je...

9. září 2025  12:20,  aktualizováno  12:20

MMA se otevírá milionům fanoušků. Německá RTL odvysílá turnaj OKTAGON 78 na volně přístupném kanálu

9. září 2025

Pithart, Rychetský, Uhde: Přijďte k volbám!

9. září 2025  13:53

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Při rekonstrukci bytu v centru Plzně vybouchl plyn, řemeslníka odvezla sanitka

Při rekonstrukci bytu na Americké třídě v Plzni vybouchl v úterý po poledni plyn. Zranil se dvaapadesátiletý muž, který potrubí opravoval. Výbuch ho popálil na horní části těla.

9. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.