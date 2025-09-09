Jak se při stravování zbavit závislosti na pomoci druhých? Tato myšlenka provázela středoškolačku Adélu s hypoplastickýma rukama už delší dobu. Při jídle toužila být samostatnější, ale koordinace obou rukou a krájení pro ni byly kvůli handicapu složitou disciplínou.
„S nápadem na náš Vidlík jsem přišla hned, jak nám paní učitelka o soutěži inovátorských projektů pověděla. Najíst se sama příborem je pro mě velmi problematické, ale na žádnou pomůcku, která by mi tuto každodenní činnost usnadnila, jsem zatím nenarazila. Proto jsme se s kamarády rozhodli sestrojit Vidlík. Pomůže především lidem s tělesným postižením, jako mám já, ale využít ho mohou také lidé po úrazu,“ popsala 19letá Adéla, členka studentského týmu Potterhláci.
Vynález studentů funguje jako stabilní a snadno nastavitelný držák vidličky umístěný k talíři. Člověku s omezeným pohybem horních končetin tak stačí k samoobsluze a krájení pouze jedna ruka. Úlohu vidličky zajišťuje Vidlík.
„Během několika měsíců jsme vytvořili dva prototypy našeho držáku. Měli jsme celkem jasnou představu, jak by měl Vidlík vypadat a co by měl zvládnout, ale největší problém bylo vymyslet, jak Vidlík uchytit k talíři. S tím nejsme ani nyní úplně spokojeni, proto plánujeme třetí vylepšený model, kde by měla být manipulace ještě snazší. Naše prototypy intenzivně testujeme, hlavně mezi spolužáky, do budoucna věříme, že bude mít Vidlík uplatnění v naší i jiných jídelnách nebo třeba na ergoterapiích,“ přiblížila Adéla.
Do soutěže Samsung Solve for Tomorrow určené středoškolákům se společně s Adélou přihlásili ještě její spolužáci ze SŠ Jedličkův ústav Matyáš a Jakub. Svůj tým pojmenovali Potterhláci a hned zkraje rozvojového programu na sebe strhli pozornost odborné poroty.
Osmiměsíční studentský program zaměřený na inovace a technologie v Česku realizuje vzdělávací organizace Junior Achievement (JA Czech). Cílem je podpořit mladé vynálezce k vytváření společensky prospěšných projektů. Podnítit jejich potenciál a pomoci jim získat zkušenosti k tomu, aby dokázali své nekonvenční nápady proměnit ve funkční produkty či služby.
V Česku a na Slovensku se globální rozvojový program pro studenty ve věku 15 až 19 let letos na podzim otvírá už popáté. Přihlásit svůj nápad může každý středoškolák či vícečlenný tým na webu Solvefortomorrow.cz do 15. listopadu tohoto roku.