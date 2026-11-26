Nasednete do auta, vyberete stanici a vyrazíte přes město. Vedle silnice se střídají domy, z rádia zazní skladba, kterou jste nikdy neslyšeli. Možná kvůli ní o chvíli později otevřete hudební aplikaci. V sérii Grand Theft Auto nemusí objevování končit u nových ulic a příběhových misí. Hráči si z ní odnášejí také hudbu.
Šestý díl, který vyšel minulý čtvrtek, tuhle vazbu rozvíjí samostatným albem Grand Theft Auto VI: The Album, které vydaly Atlantic Records a Rockstar Games. Základní kolekce nabízí 34 původních skladeb. Dua Lipa přispěla písní Go Easy, Lana Del Rey skladbou Crazy for You a kytarista Rolling Stones Keith Richards nahrávkou Bright Lights, Big City. Vedle nich figurují například Cardi B, Don Toliver, Playboi Carti nebo Zara Larsson.
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Jedna deska nestačila
Výběr se neomezuje na pop a rap. Country zastupuje Morgan Wallen, jazzovou spolupráci přinášejí Stanley Clarke, Yussef Dayes a Robert Glasper. Francouzští Justice zase ve skladbě Flower in a Hurricane spojili síly s Tame Impala, SZA a skupinou King Gizzard & The Lizard Wizard.
Ještě během listopadu se nabídka rozrostla. Deluxe edice přidala 23 položek a celkový počet zvýšila na 57. Mezi nově zastoupenými interprety jsou Slayyyter, The Dare, Anitta, Denzel Curry, HEALTH nebo Power Trip. Další skladbou přispěl Travis Scott a závěrečná pětice nahrávek patří elektronickému duu Overmono. Ani tak ale nejde o úplný seznam hudby, kterou lze ve hře slyšet. Album, původní hudební doprovod a program herních rádií jsou odlišné části jednoho světa.
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Staré písně, noví posluchači
S každým dalším dílem se očekávání týkají také hudby. „Dnes už existuje určité očekávání,“ řekl deníku The Guardian hudební kritik Craig Jenkins. Dosah GTA přitom není patrný až po vydání hry. Výrazný zájem dokážou vyvolat už její upoutávky. První trailer z prosince 2023 doprovázela Love Is a Long Road Toma Pettyho z roku 1989. Spotify tehdy BBC poskytlo údaj, podle kterého přehrávání skladby vzrostlo proti srovnatelnému období předchozího týdne o téměř 37 tisíc procent.
Podobný efekt se opakoval u druhé upoutávky v květnu 2025. Tentokrát v ní zazněla Hot Together od The Pointer Sisters, skladba z roku 1986. Podle údajů Spotify zaznamenala během prvních dvou hodin růst přehrávání o 182 tisíc procent oproti stejnému úseku předchozího týdne.
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Publicita versus honorář
„Ten dosah je šílený,“ popsala pro The Guardian americká zpěvačka Nite Jewel svou zkušenost s GTA.
Možnost dostat se k obrovskému publiku však neznamená, že každý hudebník nabídku přijme. V roce 2024 se proti podmínkám spolupráce veřejně ohradil Martyn Ware ze skupiny Heaven 17. Šlo o použití hitu Temptation z roku 1983.
Podle Wareova popisu nabídka činila 7 500 dolarů pro každého ze tří autorů, tedy dohromady 22 500 dolarů. Jednorázová platba měla nahradit budoucí autorské odměny z použití skladby ve hře. Ware ji odmítl a nesouhlasil ani s argumentem, že se spolupráce vyplatí díky následnému zviditelnění.
Hudba navíc nemusí v herním světě zůstat navždy. Rockstar v roce 2018 oznámil odstranění některých skladeb z GTA IV a jeho příběhových rozšíření. Zprávy změnu spojovaly s vypršením hudebních licencí.
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Vlastní vydavatelství
Propojení Rockstaru s hudebním průmyslem se dávno neomezuje na nákup práv ke známým skladbám. V roce 2021 společnost společně s klubovou značkou CircoLoco založila vydavatelství CircoLoco Records. Jeho první kompilace dostala název Monday Dreamin’.
Také GTA Online posloužilo jako prostor pro novou hudbu. Aktualizace The Contract propojila herní příběh s Dr. Dre a jeho dosud nevydanými nahrávkami. Vedle poslouchání rádia tak série nabídla i situaci, kdy se hudebník a vznik jeho práce stali součástí samotného hraní.
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U GTA VI pokračuje propojení dalším rozsáhlým projektem. Justice vytvořili původní doprovod, který se přizpůsobuje dění ve hře. Jeho samostatné vydání Grand Theft Auto VI: Original Score je ohlášeno na 11. prosince.
Duo přitom chtělo, aby jeho tvorba obstála i mimo herní scény. „Hudba musela být poslouchatelná i samostatně,“ vysvětlili Justice v rozhovoru pro francouzský magazín Rockyrama. Jednotlivé skladby přesto vznikaly pro konkrétní scény.