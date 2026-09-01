O životních nákladech, realitním trhu, bezpečnosti i rizicích investování pro deník Metro promluvila Veronika Plichtová, zakladatelka dubajské realitní kanceláře Move Homes Real Estate.
Kdy se z Dubaje stalo místo, kam se chtějí Češi a Slováci přestěhovat?
Výraznější změnu vnímám hlavně v posledních několika letech. Velkou roli sehrálo podnikatelské a daňové prostředí, rychlý rozvoj města, kvalitní infrastruktura, mezinárodní charakter Dubaje a v posledních letech samozřejmě také velmi silný realitní trh. Důležité je i to, že nyní už téměř každý zná někoho, kdo v Dubaji žije, podniká nebo tam investoval. Před několika lety působila vzdáleně a exoticky, v současnosti je pro ně mnohem představitelnější.
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Jak velký podíl na její popularitě mají influenceři?
Velký. Sociální sítě podle mě celý trend výrazně urychlily. Dubaj je navíc velmi vizuální město. Moderní architektura, pláže, hotely, restaurace, auta nebo rezidence s vybavením, které v Evropě není vždy standardem. Na sociálních sítích proto funguje přirozeně velmi dobře. Vidím to i ve své práci. Instagram mi skutečně přináší klienty. Často mě několik měsíců sledují, dívají se na nemovitosti, ale také na běžný život a práci v Dubaji, a až potom se ozvou. Sociální sítě ale zároveň vytvořily i určitou zkratku. Někdy mohou vyvolávat dojem, že stačí přijet do Dubaje, koupit jakýkoliv byt a automaticky na něm vyděláte. Tak jednoduché to samozřejmě není.
Jaký obraz Dubaje influenceři nejčastěji vytvářejí?
Nejčastěji samozřejmě vidíme její atraktivnější stránku: pláže, restaurace, luxusní hotely, krásné apartmány, auta nebo rooftop bazény. To všechno k Dubaji skutečně patří, ale není to celý obraz. Méně už jsou vidět běžné věci – každodenní dojíždění, životní náklady, školné, zdravotní pojištění, administrativa nebo letní měsíce, kdy jsou teploty extrémní a velkou část dne trávíte uvnitř. Proto klientům říkám, že je velký rozdíl přijet do Dubaje na týden do pětihvězdičkového hotelu a skutečně tady žít celý rok. Já mám Dubaj ráda právě jako místo pro život, ale člověk by se sem měl stěhovat především s realistickou představou.
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Kdo jsou Češi a Slováci, kteří se v současnosti do Dubaje skutečně stěhují?
Určitě už nejde pouze o multimilionáře. Silnou skupinou jsou podnikatelé a majitelé firem, ale stěhují se sem také lidé pracující on-line, lidé z IT, financí, marketingu nebo dalších profesí, které nejsou vázané na jednu zemi. Zároveň bych ale nevytvářela dojem, že je Dubaj levnou alternativou k životu v Česku nebo na Slovensku. Není. Člověk by sem neměl přicházet bez finanční rezervy, stabilního příjmu a konkrétního plánu. Rozpočet se navíc dramaticky mění podle toho, kde člověk bydlí, zda má děti ve škole a jaký životní styl očekává. Dubaj vám umožní žít velmi rozdílnými způsoby, ale komfortní život něco stojí.
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Co bývá po přestěhování největším vystřízlivěním?
Právě rozdíl mezi dovolenou a každodenním životem. Na dovolené řešíte hotel, restaurace a pláž. Po přestěhování najednou řešíte bydlení, bankovní účet, víza, pojištění, dopravu, práci a případně školu pro děti. Dalším překvapením mohou být životní náklady. Dubaj umí být velmi drahá, zejména pokud se člověk snaží kopírovat životní styl, který vidí na Instagramu. A samozřejmě léto. Několik měsíců v roce je venku opravdu velmi horko. Na druhou stranu lidé, kteří se na stěhování připraví realisticky a vědí, proč sem jdou, si tady dokážou nastavit velmi kvalitní život.
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Dubaj si dlouhodobě budovala pověst mimořádně bezpečného místa. Jak tuto důvěru ovlivnily letošní raketové a dronové útoky?
Bezprostředně po eskalaci konfliktu přišla velmi silná nejistota a část klientů svá rozhodnutí odložila. První týdny byly z pohledu realitního trhu výrazně slabší. Postupně se ale situace začala měnit. Od dubna jsme znovu uzavírali obchody a zájem investorů se začal vracet, i když rozhodování je pomalejší a prodeje zatím nejsou na úrovni velmi silného začátku roku. Změnil se hlavně způsob, jakým klienti přemýšlejí. Chtějí více informací, více řeší riziko, developera, lokalitu, možnost budoucího prodeje nebo pronájmu. Zkušení investoři podle mé zkušenosti Dubaj neopustili, jen jsou dnes selektivnější. Současně je důležité nepředstírat, že Dubaj existuje ve vakuu. Je součástí regionu a geopolitické riziko je jeden z faktorů, který nyní musí investor vedle výnosu a potenciálu trhu zvažovat.