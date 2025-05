Část 1/10

Žluté čluny, modré nebe

Nasedněte na žluté čluny Yellow Boats a vydejte se na hladinu Perského zálivu.

Pokud chcete zažít Dubaj jinak než většina turistů, nasedněte na žluté čluny Yellow Boats a vydejte se na hladinu Perského zálivu. Vysokorychlostní plavba kolem ikonických dominant jako Burdž al-Arab, Atlantis The Palm nebo nekonečně pulzující Dubai Marina vám ukáže město z úplně nové perspektivy. Vítr ve vlasech, slunce odrážející se od skleněných mrakodrapů a blankytné moře pod vámi – právě v těchto chvílích si uvědomíte, proč je Dubaj považována za jedno z nejúchvatnějších míst světa. Tato nezapomenutelná zážitková plavba je dostupná v několika variantách, od krátkých 30minutových výletů až po plné 90minutové okruhy, které vás provedou nejen kolem hlavních památek, ale i skrytých koutů dubajských ostrovů. Ceny se pohybují od 270 AED za osobu, přičemž všechny jízdy jsou vedené zkušenými průvodci, kteří vám ukážou město s osobním nádechem a zajímavými příběhy. Jeden AED (saúdskoarabský dirham) je přibližně 6,30 Kč, ale kurz se může mírně měnit podle aktuálního kurzu banky nebo směnárny. Pro rodiny s dětmi je tu skvělá nabídka: v létě 2025 mají děti do 12 let lístek zdarma, jedou-li s platícím dospělým. Pro rezervaci doporučujeme navštívit web www.theyellowboats.ae, kde najdete všechny detaily a možnost on-line objednávky.