Elektřina není samozřejmost a zahradní chatka může být začátkem velkého dobrodružství. Nový hraný seriál Energomise na Déčku propojuje zábavu, ekologii a svět energie. Dvojice dětských hrdinů se pokusí vybudovat soběstačné zázemí a zároveň zachránit zahrádkářskou kolonii před developerskou výstavbou.
Výzva Energomise přijata!
Stačí zapojit nabíječku, zapnout počítač nebo pustit herní konzoli. Energie je zkrátka všude kolem nás. Ale odkud se vlastně bere a co všechno se musí stát, než elektřina dorazí až do zásuvky? Právě na tyhle otázky chce dětem odpovědět výše zmiňovaný seriál České televize. Místo školních pouček čeká na diváky dobrodružství, v němž se hlavní hrdinové Kubík s Aničkou pustí do budování energeticky soběstačné zahradní chatky. Pomáhat jim bude soused Eda a také poněkud neobvyklý spojenec, a to duch slavného českého vynálezce Františka Křižíka.
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Co se skrývá za zásuvkou?
Energomise sází podle svých tvůrců na jednoduchý princip: složitá témata se dětem nejlépe vysvětlují prostřednictvím příběhu. Diváci tak postupně poznají, jak funguje výroba a distribuce elektřiny, co znamená energetický mix, jak lze energii ukládat nebo co obnáší komunitní energetika. Zahradní chatka se přitom stává malou laboratoří budoucnosti. Hrdinové ji postupně vybavují světlem, vodou, teplem a elektřinou a zjišťují, že za každým pohodlím se skrývá celý systém, který musí fungovat jako celek. „Elektřina prostě je v zásuvce,“ připomíná kreativní producent České televize Luděk Horký. Podle něj chce seriál ukázat, že energie není abstraktní pojem, ale něco, co se dá pochopit na konkrétních příkladech z každodenního života.
Šetřit neznamená sedět potmě
Tvůrci se nesoustředí jen na to, jak energii vyrábět a spotřebovávat. Dětem chtějí přiblížit také svět, ve kterém domácnosti nebudou pouze odběrateli elektřiny, ale samy ji budou vyrábět a případně sdílet s ostatními. Energetická soběstačnost tak v seriálu není jen vzdálenou vizí, ale i praktickou výzvou. Jak dostat elektřinu na místo, kde zatím žádná není? Jak ji využívat chytřeji? A proč úspory nemusí znamenat, že se člověk vzdá pohodlí? Na tyhle otázky by měli dostat malí diváci odpověď.
Energomise navazuje na seriál Energonauti, v němž si tvůrci už dříve vyzkoušeli, jak dětem přibližovat energetická témata prostřednictvím hraného dobrodružství. Producent Rolling Media Vítězslav Jandák ml. by rád z novinky vytvořil pravidelný pořad, ke kterému se budou mladí diváci vracet.
Energonauti
Zahrádky jako víc než kus půdy
Důležitou roli v příběhu hraje i zahrádkářská kolonie. Není jen kulisou energetických experimentů, ale místem, o které má smysl bojovat. Nabízí prostor pro setkávání, kontakt s přírodou i únik před rozpálenými městskými ulicemi. Zahrady navíc ochlazují město a podporují biodiverzitu. Konflikt s developerskou výstavbou tak otevírá otázku, jak mají vypadat města budoucnosti a co při jejich rozvoji chránit.
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Režisér Ondřej Veverka propojuje hrané scény s animací a trikovými prvky, aby svět seriálu působil přirozeně a lákal děti k objevování. V hlavních rolích se představí Josefína Jeníková, Viktor Dvořák, Peter Fabík a Miroslav Táborský.